https://sarabic.ae/20240607/بوتين-روسيا-مستعدة-للمفاوضات-مع-أوكرانيا-ولكن-وفقا-للشروط-التي-نوقشت-في-مينسك-وإسطنبول-1089623857.html

بوتين: روسيا مستعدة للمفاوضات مع أوكرانيا ولكن وفقا للشروط التي نوقشت في مينسك وإسطنبول

بوتين: روسيا مستعدة للمفاوضات مع أوكرانيا ولكن وفقا للشروط التي نوقشت في مينسك وإسطنبول

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا مستعدة للمفاوضات مع أوكرانيا، ولكن وفقًا للشروط التي نوقشت في مينسك وإسطنبول. 07.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-07T15:41+0000

2024-06-07T15:41+0000

2024-06-07T15:41+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

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وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "لذلك إذا كانت هناك رغبة في التفاوض، فيمكنك العثور مع من سيتم التفاوض، و نحن مستعدون لهذه المفاوضات، ولكن فقط، أكرر، على الشروط التي اتفقنا عليها عندما بدأنا هذه المفاوضات في مينسك ثم في إسطنبول، وليس وفق شروط خيالية".وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن "لدى أوكرانيا قانون بشأن جوهر الأحكام العرفية؛ وينص على أنه لا يتم إجراء انتخابات في ظل حالة الحرب، ولكنه لا ينص على تمديد الصلاحيات. وهذا أمر مهم، إذ أن غياب النص يعني نفي التمديد. ويتضمن القانون الجنائي نصًا موافقًا يتحدث عن اغتصاب السلطة. ويبدو أننا نتعامل مع اغتصاب السلطة".ويتضمن المنتدى أكثر من مئة وخمسين جلسة مواضيعية بمشاركة أكثر من 1000 متحدث ومشرف في هذه المجالات، ومن المفترض أن يتم من خلال الأحداث الكشف عن مفهوم "مكان ودور روسيا في العالم المتعدد الأقطاب الناشئ".وينعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي – 2024، في الفترة من 5 إلى 8 يونيو/ حزيران.

https://sarabic.ae/20240607/بوتين-روسيا-لم-تتصرف-قط-كدولة-مستعمرة-مثل-أمريكا--1089622635.html

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روسيا, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي