https://sarabic.ae/20240607/بوتين-روسيا-مستعدة-للمفاوضات-مع-أوكرانيا-ولكن-وفقا-للشروط-التي-نوقشت-في-مينسك-وإسطنبول-1089623857.html
بوتين: روسيا مستعدة للمفاوضات مع أوكرانيا ولكن وفقا للشروط التي نوقشت في مينسك وإسطنبول
بوتين: روسيا مستعدة للمفاوضات مع أوكرانيا ولكن وفقا للشروط التي نوقشت في مينسك وإسطنبول
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا مستعدة للمفاوضات مع أوكرانيا، ولكن وفقًا للشروط التي نوقشت في مينسك وإسطنبول. 07.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-07T15:41+0000
2024-06-07T15:41+0000
2024-06-07T15:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/07/1089613267_0:132:3173:1917_1920x0_80_0_0_9bb336933613c1dfb118bf5ec737693a.jpg
وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "لذلك إذا كانت هناك رغبة في التفاوض، فيمكنك العثور مع من سيتم التفاوض، و نحن مستعدون لهذه المفاوضات، ولكن فقط، أكرر، على الشروط التي اتفقنا عليها عندما بدأنا هذه المفاوضات في مينسك ثم في إسطنبول، وليس وفق شروط خيالية".وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن "لدى أوكرانيا قانون بشأن جوهر الأحكام العرفية؛ وينص على أنه لا يتم إجراء انتخابات في ظل حالة الحرب، ولكنه لا ينص على تمديد الصلاحيات. وهذا أمر مهم، إذ أن غياب النص يعني نفي التمديد. ويتضمن القانون الجنائي نصًا موافقًا يتحدث عن اغتصاب السلطة. ويبدو أننا نتعامل مع اغتصاب السلطة".ويتضمن المنتدى أكثر من مئة وخمسين جلسة مواضيعية بمشاركة أكثر من 1000 متحدث ومشرف في هذه المجالات، ومن المفترض أن يتم من خلال الأحداث الكشف عن مفهوم "مكان ودور روسيا في العالم المتعدد الأقطاب الناشئ".وينعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي – 2024، في الفترة من 5 إلى 8 يونيو/ حزيران.
https://sarabic.ae/20240607/بوتين-روسيا-لم-تتصرف-قط-كدولة-مستعمرة-مثل-أمريكا--1089622635.html
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روسيا, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
روسيا, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
بوتين: روسيا مستعدة للمفاوضات مع أوكرانيا ولكن وفقا للشروط التي نوقشت في مينسك وإسطنبول
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا مستعدة للمفاوضات مع أوكرانيا، ولكن وفقًا للشروط التي نوقشت في مينسك وإسطنبول.
وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "لذلك إذا كانت هناك رغبة في التفاوض، فيمكنك العثور مع من سيتم التفاوض، و نحن مستعدون لهذه المفاوضات، ولكن فقط، أكرر، على الشروط التي اتفقنا عليها عندما بدأنا هذه المفاوضات في مينسك ثم في إسطنبول، وليس وفق شروط خيالية".
واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن فلاديمير زيلينسكي اغتصب السلطة لأن القانون الأوكراني لا ينص على تمديد صلاحيات رئيس البلاد في حالة الحرب.
وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن "لدى أوكرانيا قانون بشأن جوهر الأحكام العرفية؛ وينص على أنه لا يتم إجراء انتخابات في ظل حالة الحرب، ولكنه لا ينص على تمديد الصلاحيات. وهذا أمر مهم، إذ أن غياب النص يعني نفي التمديد. ويتضمن القانون الجنائي نصًا موافقًا يتحدث عن اغتصاب السلطة. ويبدو أننا نتعامل مع اغتصاب السلطة".
ورحبت روسيا بضيوف المنتدى بطريقة استثنائية، حيث وضعت جدرانا ضخمة من الورود انتشر عبقها في قاعات المنتدى، مع ألواح من حلوى البرالين (السعادة) ومنصات نشرت عليها فاكهة الفروالة والضيافة للمشاركين في المنتدى.
ويتضمن المنتدى أكثر من مئة وخمسين جلسة مواضيعية بمشاركة أكثر من 1000 متحدث ومشرف في هذه المجالات، ومن المفترض أن يتم من خلال الأحداث الكشف عن مفهوم "مكان ودور روسيا في العالم المتعدد الأقطاب الناشئ".
ويشمل جدول الأعمال أيضا مناقشة شروط تطوير العلاقات بين الدول، فضلا عن تشكيل نقاط نمو جديدة. نحن نتحدث عن قادة اقتصاديين جدد يمكنهم إنشاء بديل لمراكز النفوذ الحالية، بحسب المتحدث.
وينعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي
الدولي – 2024، في الفترة من 5 إلى 8 يونيو/ حزيران.