https://sarabic.ae/20240607/بوتين-روسيا-لم-تتصرف-قط-كدولة-مستعمرة-مثل-أمريكا--1089622635.html

بوتين: روسيا لم تتصرف قط كدولة مستعمرة مثل أمريكا

بوتين: روسيا لم تتصرف قط كدولة مستعمرة مثل أمريكا

سبوتنيك عربي

ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا لم تتصرف قط كمستعمر، مثل ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية. 07.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-07T15:01+0000

2024-06-07T15:01+0000

2024-06-07T15:01+0000

روسيا

منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

العالم

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وأضاف بوتين خلال المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ، أن "مستوى العجز التجاري في الحساب الجاري يبلغ تريليون دولار سنوياً في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا هو الاستعمار الجديد في نسخته الحديثة".وقال بوتين أيضا، إنه "باستخدام الوضع الاحتكاري للدولار، تستهلك الولايات المتحدة تريليون دولار سنوياً أكثر مما تنتجه. يبدو أنهم يضخون هذه الموارد من بلدان أخرى ... لكننا لا نستطيع أن نتصرف على هذا النحو، فنحن لا نحتكر العملة العالمية كما نحتكر الدولار في الولايات المتحدة، ونحن لا نتصرف ولم نتصرف على الإطلاق مثل المستعمرين أو المستعمرين الجدد".ويتضمن المنتدى أكثر من مئة وخمسين جلسة مواضيعية بمشاركة أكثر من 1000 متحدث ومشرف في هذه المجالات، ومن المفترض أن يتم من خلال الأحداث الكشف عن مفهوم "مكان ودور روسيا في العالم المتعدد الأقطاب الناشئ".وينعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي – 2024، في الفترة من 5 إلى 8 يونيو/ حزيران.

https://sarabic.ae/20240607/بوتين-الاقتصاد-الروسي-أصبح-أحد-أكبر-4-اقتصادات-في-العالم-من-حيث-تعادل-القوة-الشرائية-1089613112.html

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روسيا, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, العالم