https://sarabic.ae/20240607/بوتين-روسيا-لم-تتصرف-قط-كدولة-مستعمرة-مثل-أمريكا--1089622635.html
بوتين: روسيا لم تتصرف قط كدولة مستعمرة مثل أمريكا
بوتين: روسيا لم تتصرف قط كدولة مستعمرة مثل أمريكا
سبوتنيك عربي
ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا لم تتصرف قط كمستعمر، مثل ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية. 07.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-07T15:01+0000
2024-06-07T15:01+0000
2024-06-07T15:01+0000
روسيا
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
العالم
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وأضاف بوتين خلال المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ، أن "مستوى العجز التجاري في الحساب الجاري يبلغ تريليون دولار سنوياً في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا هو الاستعمار الجديد في نسخته الحديثة".وقال بوتين أيضا، إنه "باستخدام الوضع الاحتكاري للدولار، تستهلك الولايات المتحدة تريليون دولار سنوياً أكثر مما تنتجه. يبدو أنهم يضخون هذه الموارد من بلدان أخرى ... لكننا لا نستطيع أن نتصرف على هذا النحو، فنحن لا نحتكر العملة العالمية كما نحتكر الدولار في الولايات المتحدة، ونحن لا نتصرف ولم نتصرف على الإطلاق مثل المستعمرين أو المستعمرين الجدد".ويتضمن المنتدى أكثر من مئة وخمسين جلسة مواضيعية بمشاركة أكثر من 1000 متحدث ومشرف في هذه المجالات، ومن المفترض أن يتم من خلال الأحداث الكشف عن مفهوم "مكان ودور روسيا في العالم المتعدد الأقطاب الناشئ".وينعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي – 2024، في الفترة من 5 إلى 8 يونيو/ حزيران.
https://sarabic.ae/20240607/بوتين-الاقتصاد-الروسي-أصبح-أحد-أكبر-4-اقتصادات-في-العالم-من-حيث-تعادل-القوة-الشرائية-1089613112.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, العالم
روسيا, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, العالم
بوتين: روسيا لم تتصرف قط كدولة مستعمرة مثل أمريكا
ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا لم تتصرف قط كمستعمر، مثل ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف بوتين خلال المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ، أن "مستوى العجز التجاري في الحساب الجاري يبلغ تريليون دولار سنوياً في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا هو الاستعمار الجديد في نسخته الحديثة".
وقال بوتين أيضا، إنه "باستخدام الوضع الاحتكاري للدولار، تستهلك الولايات المتحدة تريليون دولار سنوياً أكثر مما تنتجه. يبدو أنهم يضخون هذه الموارد من بلدان أخرى ... لكننا لا نستطيع أن نتصرف على هذا النحو، فنحن لا نحتكر العملة العالمية كما نحتكر الدولار في الولايات المتحدة، ونحن لا نتصرف ولم نتصرف على الإطلاق مثل المستعمرين أو المستعمرين الجدد".
ورحبت روسيا بضيوف المنتدى بطريقة استثنائية، حيث وضعت جدرانا ضخمة من الورود انتشر عبقها في قاعات المنتدى، مع ألواح من حلوى البرالين (السعادة) ومنصات نشرت عليها فاكهة الفروالة والضيافة للمشاركين في المنتدى.
ويتضمن المنتدى أكثر من مئة وخمسين جلسة مواضيعية بمشاركة أكثر من 1000 متحدث ومشرف في هذه المجالات، ومن المفترض أن يتم من خلال الأحداث الكشف عن مفهوم "مكان ودور روسيا في العالم المتعدد الأقطاب الناشئ".
ويشمل جدول الأعمال أيضا مناقشة شروط تطوير العلاقات بين الدول، فضلا عن تشكيل نقاط نمو جديدة. نحن نتحدث عن قادة اقتصاديين جدد يمكنهم إنشاء بديل لمراكز النفوذ الحالية، بحسب المتحدث.
وينعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي
الدولي – 2024، في الفترة من 5 إلى 8 يونيو/ حزيران.