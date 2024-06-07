https://sarabic.ae/20240607/بوتين-الاقتصاد-الروسي-أصبح-أحد-أكبر-4-اقتصادات-في-العالم-من-حيث-تعادل-القوة-الشرائية-1089613112.html
بوتين: الاقتصاد الروسي أصبح أحد أكبر 4 اقتصادات في العالم من حيث تعادل القوة الشرائية
بوتين: الاقتصاد الروسي أصبح أحد أكبر 4 اقتصادات في العالم من حيث تعادل القوة الشرائية
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا تفوقت على اليابان وألمانيا وأصبحت رابع اقتصاد في العالم من حيث تعادل القوة الشرائية. 07.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-07T13:25+0000
2024-06-07T13:25+0000
2024-06-07T13:35+0000
روسيا
العالم
اقتصاد
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
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وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "لقد حددنا هدفا لنصبح واحدا من أكبر أربعة اقتصادات في العالم، والأسبوع الماضي أجرى البنك الدولي حسابات إضافية ووضع روسيا في المركز الرابع. كنا متقدمين على اليابان".وأضاف: "لكن ما أود أن أشير إليه هو أن الأمر لا يتعلق بأنظمة التقييم وحسابات الناتج المحلي الإجمالي، أو حتى الصعود إلى المرتبة الرابعة - نحن في مكان قريب، روسيا واليابان وألمانيا، نحن متقدمون، لكن الفرق صغير. في الوقت نفسه نفهم أن السيادة تحتاج إلى تأكيد وتقوية باستمرار، كما أن الدول الأخرى لا تقف مكتوفة الأيدي، من المهم بالنسبة لنا ضمان معدلات عالية باستمرار ونمو على المدى الطويل".وقال بوتين، خلال كلمته في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024: "لقد تم تحديد المهمة بالفعل، وهي، بحلول نهاية هذا العقد، يجب أن تتضاعف رسملة السوق المالية الروسية تقريبًا، وتشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي. وأطلب من الحكومة، جنبًا إلى جنب مع البنك المركزي، تقديم اقتراحات الإجراءات الإضافية، لتشجيع الشركات على دخول البورصة بأوراقها المالية، بما في ذلك النظر في تقديم تعويضات تكاليف الاكتتابات العامة الأولية للشركات التكنولوجية الصغيرة".ويتضمن المنتدى أكثر من مئة وخمسين جلسة مواضيعية بمشاركة أكثر من 1000 متحدث ومشرف في هذه المجالات، ومن المفترض أن يتم من خلال الأحداث الكشف عن مفهوم "مكان ودور روسيا في العالم المتعدد الأقطاب الناشئ".وينعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي – 2024، في الفترة من 5 إلى 8 يونيو/ حزيران.
https://sarabic.ae/20240607/بوتين-دول-بريكس-تعمل-على-تشكيل-نظام-دفع-مستقل-1089612728.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, اقتصاد, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
روسيا, العالم, اقتصاد, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
بوتين: الاقتصاد الروسي أصبح أحد أكبر 4 اقتصادات في العالم من حيث تعادل القوة الشرائية
13:25 GMT 07.06.2024 (تم التحديث: 13:35 GMT 07.06.2024)
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا تفوقت على اليابان وألمانيا وأصبحت رابع اقتصاد في العالم من حيث تعادل القوة الشرائية.
وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "لقد حددنا هدفا لنصبح واحدا من أكبر أربعة اقتصادات في العالم، والأسبوع الماضي أجرى البنك الدولي حسابات إضافية ووضع روسيا في المركز الرابع. كنا متقدمين على اليابان".
وأضاف: "لكن ما أود أن أشير إليه هو أن الأمر لا يتعلق بأنظمة التقييم وحسابات الناتج المحلي الإجمالي، أو حتى الصعود إلى المرتبة الرابعة - نحن في مكان قريب، روسيا واليابان وألمانيا، نحن متقدمون، لكن الفرق صغير. في الوقت نفسه نفهم أن السيادة تحتاج إلى تأكيد وتقوية باستمرار، كما أن الدول الأخرى لا تقف مكتوفة الأيدي، من المهم بالنسبة لنا ضمان معدلات عالية باستمرار ونمو على المدى الطويل".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن هناك حاجة إلى إجراءات إضافية لتشجيع الشركات على دخول السوق المالية الروسية.
وقال بوتين، خلال كلمته في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024: "لقد تم تحديد المهمة بالفعل، وهي، بحلول نهاية هذا العقد، يجب أن تتضاعف رسملة السوق المالية الروسية تقريبًا، وتشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي. وأطلب من الحكومة، جنبًا إلى جنب مع البنك المركزي، تقديم اقتراحات الإجراءات الإضافية، لتشجيع الشركات على دخول البورصة بأوراقها المالية، بما في ذلك النظر في تقديم تعويضات تكاليف الاكتتابات العامة الأولية للشركات التكنولوجية الصغيرة".
ورحبت روسيا بضيوف المنتدى بطريقة استثنائية، حيث وضعت جدرانا ضخمة من الورود انتشر عبقها في قاعات المنتدى، مع ألواح من حلوى البرالين (السعادة) ومنصات نشرت عليها فاكهة الفروالة والضيافة للمشاركين في المنتدى.
ويتضمن المنتدى أكثر من مئة وخمسين جلسة مواضيعية بمشاركة أكثر من 1000 متحدث ومشرف في هذه المجالات، ومن المفترض أن يتم من خلال الأحداث الكشف عن مفهوم "مكان ودور روسيا في العالم المتعدد الأقطاب الناشئ".
ويشمل جدول الأعمال أيضا مناقشة شروط تطوير العلاقات بين الدول، فضلا عن تشكيل نقاط نمو جديدة. نحن نتحدث عن قادة اقتصاديين جدد يمكنهم إنشاء بديل لمراكز النفوذ الحالية، بحسب المتحدث.
وينعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي
الدولي – 2024، في الفترة من 5 إلى 8 يونيو/ حزيران.