https://sarabic.ae/20240607/الرئيس-البوليفي-لا-يمكن-لدولة-واحدة-أن-تصبح-البنك-المركزي-للعالم-1089614944.html

الرئيس البوليفي: لا يمكن لدولة واحدة أن تصبح "البنك المركزي للعالم"

الرئيس البوليفي: لا يمكن لدولة واحدة أن تصبح "البنك المركزي للعالم"

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس البوليفي، لويس آرسي، إنه لا ينبغي السماح لدولة واحدة بأن تصبح "البنك المركزي العالمي" وتحدد السياسة النقدية في العالم. 07.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-07T13:57+0000

2024-06-07T13:57+0000

2024-06-07T14:57+0000

روسيا

منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

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وقال لويس آرسي خلال الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "لا يمكننا أن نسمح لدولة واحدة بأن تصبح البنك المركزي العالمي وتحدد السياسة النقدية في جميع أنحاء العالم".وأضاف آرسي أنه في عالم متعدد الأقطاب من الضروري توزيع عملاتنا وإجراء تسويات متبادلة فيها.ورحبت روسيا بضيوف المنتدى بطريقة استثنائية، حيث وضعت جدرانا ضخمة من الورود انتشر عبقها في قاعات المنتدى، مع ألواح من حلوى البرالين (السعادة) ومنصات نشرت عليها فاكهة الفروالة والضيافة للمشاركين في المنتدى.انطلاق فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024... فيديوونُشر برنامج العمل الكامل لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - 2024، على الموقع الرسمي للمنتدى، حيث حمل الموضوع الرئيسي للمنتدى "أساس عالم متعدد الأقطاب هو تشكيل نقاط نمو جديدة".ويتضمن المنتدى أكثر من مئة وخمسين جلسة مواضيعية بمشاركة أكثر من 1000 متحدث ومشرف في هذه المجالات، ومن المفترض أن يتم من خلال الأحداث الكشف عن مفهوم "مكان ودور روسيا في العالم المتعدد الأقطاب الناشئ".وينعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي – 2024، في الفترة من 5 إلى 8 يونيو/ حزيران.

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روسيا, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي