https://sarabic.ae/20240607/الرئيس-البوليفي-لا-يمكن-لدولة-واحدة-أن-تصبح-البنك-المركزي-للعالم-1089614944.html
الرئيس البوليفي: لا يمكن لدولة واحدة أن تصبح "البنك المركزي للعالم"
الرئيس البوليفي: لا يمكن لدولة واحدة أن تصبح "البنك المركزي للعالم"
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس البوليفي، لويس آرسي، إنه لا ينبغي السماح لدولة واحدة بأن تصبح "البنك المركزي العالمي" وتحدد السياسة النقدية في العالم. 07.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-07T13:57+0000
2024-06-07T13:57+0000
2024-06-07T14:57+0000
روسيا
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
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وقال لويس آرسي خلال الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "لا يمكننا أن نسمح لدولة واحدة بأن تصبح البنك المركزي العالمي وتحدد السياسة النقدية في جميع أنحاء العالم".وأضاف آرسي أنه في عالم متعدد الأقطاب من الضروري توزيع عملاتنا وإجراء تسويات متبادلة فيها.ورحبت روسيا بضيوف المنتدى بطريقة استثنائية، حيث وضعت جدرانا ضخمة من الورود انتشر عبقها في قاعات المنتدى، مع ألواح من حلوى البرالين (السعادة) ومنصات نشرت عليها فاكهة الفروالة والضيافة للمشاركين في المنتدى.انطلاق فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024... فيديوونُشر برنامج العمل الكامل لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - 2024، على الموقع الرسمي للمنتدى، حيث حمل الموضوع الرئيسي للمنتدى "أساس عالم متعدد الأقطاب هو تشكيل نقاط نمو جديدة".ويتضمن المنتدى أكثر من مئة وخمسين جلسة مواضيعية بمشاركة أكثر من 1000 متحدث ومشرف في هذه المجالات، ومن المفترض أن يتم من خلال الأحداث الكشف عن مفهوم "مكان ودور روسيا في العالم المتعدد الأقطاب الناشئ".وينعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي – 2024، في الفترة من 5 إلى 8 يونيو/ حزيران.
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روسيا, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
روسيا, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
الرئيس البوليفي: لا يمكن لدولة واحدة أن تصبح "البنك المركزي للعالم"
13:57 GMT 07.06.2024 (تم التحديث: 14:57 GMT 07.06.2024)
أعلن الرئيس البوليفي، لويس آرسي، إنه لا ينبغي السماح لدولة واحدة بأن تصبح "البنك المركزي العالمي" وتحدد السياسة النقدية في العالم.
وقال لويس آرسي خلال الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "لا يمكننا أن نسمح لدولة واحدة بأن تصبح البنك المركزي العالمي وتحدد السياسة النقدية في جميع أنحاء العالم".
وأضاف آرسي أنه في عالم متعدد الأقطاب من الضروري توزيع عملاتنا وإجراء تسويات متبادلة فيها.
كما اعتبر آرسي أنه بالنسبة لمواطني بلاده، فهناك فرصة بأن تصبح جزءًا من مجموعة "بريكس"، مؤكدا أن اقتصاد "بريكس" كسر هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية وهو أمل للتعاون بين الدول.
ورحبت روسيا بضيوف المنتدى بطريقة استثنائية، حيث وضعت جدرانا ضخمة من الورود انتشر عبقها في قاعات المنتدى، مع ألواح من حلوى البرالين (السعادة) ومنصات نشرت عليها فاكهة الفروالة والضيافة للمشاركين في المنتدى.
ونُشر برنامج العمل الكامل لمنتدى بطرسبورغ
الاقتصادي الدولي - 2024، على الموقع الرسمي للمنتدى، حيث حمل الموضوع الرئيسي للمنتدى "أساس عالم متعدد الأقطاب هو تشكيل نقاط نمو جديدة".
ويتضمن المنتدى أكثر من مئة وخمسين جلسة مواضيعية بمشاركة أكثر من 1000 متحدث ومشرف في هذه المجالات، ومن المفترض أن يتم من خلال الأحداث الكشف عن مفهوم "مكان ودور روسيا في العالم المتعدد الأقطاب الناشئ".
ويشمل جدول الأعمال أيضا مناقشة شروط تطوير العلاقات بين الدول، فضلا عن تشكيل نقاط نمو جديدة. نحن نتحدث عن قادة اقتصاديين جدد يمكنهم إنشاء بديل لمراكز النفوذ الحالية، بحسب المتحدث.
وينعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي
الدولي – 2024، في الفترة من 5 إلى 8 يونيو/ حزيران.