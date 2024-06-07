https://sarabic.ae/20240607/بوتين-روسيا-تبقى-أحد-المشاركين-الرئيسيين-في-التجارة-العالمية-رغم-العقوبات--1089611586.html
بوتين: روسيا تبقى أحد المشاركين الرئيسيين في التجارة العالمية رغم العقوبات
بوتين: روسيا تبقى أحد المشاركين الرئيسيين في التجارة العالمية رغم العقوبات
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا تبقى أحد المشاركين الرئيسيين في التجارة العالمية، على الرغم من كل العقبات والعقوبات غير المشروعة. 07.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-07T13:00+0000
2024-06-07T13:00+0000
2024-06-07T13:41+0000
العالم
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
روسيا
أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين
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وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، إن "الدول الصديقة لروسيا الاتحادية تمثل ثلاثة أرباع حجم تجارتها، روسيا تبقى أحد المشاركين الرئيسيين في التجارة العالمية رغم كل العقبات والعقوبات غير المشروعة".وأضاف بوتين: "نعمل بنشاط على تطوير الخدمات اللوجستية وجغرافية التعاون، وبالتالي فإن علاقاتنا مع الدول الآسيوية، من 2020 إلى 2023، تعززت بمعدل نمو يصل إلى 60%، ومع الشرق الأوسط بمعدل الضعف، ومع أفريقيا 69%، ومع أمريكا اللاتينية 42%".وأكد بوتين أن العالم يشهد الآن نموا تكنولوجيا هائلا يغير جميع مجالات الحياة، لافتًا إلى أن روسيا أثبتت مستوى عال من الاستعداد للتحولات التكنولوجية، والقطاع المالي وقطاع خدمات النقل يتغيران باستمرار.وانطلقت فعاليات اليوم الثالث من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، وسط حضور شخصيات سياسية ودبلوماسية واقتصادية ومشاركة كبيرة من وسائل الإعلام العالمية بهدف تغطية الحدث.يذكر أن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، يعقد في الفترة من 5 إلى 8 يونيو/حزيران الجاري، حيث يشهد حضور أكثر من 17 ألف شخص من 136 دولة.وشكل المنتدى على مدى السنوات العشرين الماضية، منبرا عالميا رائدا للتواصل بين ممثلي أوساط الأعمال ومناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم كله.الرئيس البوليفي: تصرفات "الناتو" تعرض السلام العالمي للخطر روسيا: العمل جار على فكرة التوجه نحو عملة يمكننا استخدامها معا في دول "بريكس"
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العالم, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024, روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين
العالم, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024, روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين
بوتين: روسيا تبقى أحد المشاركين الرئيسيين في التجارة العالمية رغم العقوبات
13:00 GMT 07.06.2024 (تم التحديث: 13:41 GMT 07.06.2024)
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا تبقى أحد المشاركين الرئيسيين في التجارة العالمية، على الرغم من كل العقبات والعقوبات غير المشروعة.
وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، إن "الدول الصديقة لروسيا الاتحادية تمثل ثلاثة أرباع حجم تجارتها، روسيا تبقى أحد المشاركين الرئيسيين في التجارة العالمية
رغم كل العقبات والعقوبات غير المشروعة".
وأضاف بوتين: "نعمل بنشاط على تطوير الخدمات اللوجستية وجغرافية التعاون، وبالتالي فإن علاقاتنا مع الدول الآسيوية، من 2020 إلى 2023، تعززت بمعدل نمو يصل إلى 60%، ومع الشرق الأوسط بمعدل الضعف، ومع أفريقيا 69%، ومع أمريكا اللاتينية 42%".
وتابع بوتين أن "معدل نمو الاقتصاد الروسي يتجاوز المتوسط العالمي، وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 3.6% في عام 2023، و5.4% في الربع الأول من عام 2024".
وأكد بوتين أن العالم يشهد الآن نموا تكنولوجيا هائلا يغير جميع مجالات الحياة، لافتًا إلى أن روسيا أثبتت مستوى عال من الاستعداد للتحولات التكنولوجية، والقطاع المالي وقطاع خدمات النقل
يتغيران باستمرار.
وانطلقت فعاليات اليوم الثالث من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
، وسط حضور شخصيات سياسية ودبلوماسية واقتصادية ومشاركة كبيرة من وسائل الإعلام العالمية بهدف تغطية الحدث.
يذكر أن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، يعقد في الفترة من 5 إلى 8 يونيو/حزيران الجاري، حيث يشهد حضور أكثر من 17 ألف شخص من 136 دولة.
وشكل المنتدى على مدى السنوات العشرين الماضية، منبرا عالميا رائدا للتواصل بين ممثلي أوساط الأعمال ومناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم كله.