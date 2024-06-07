https://sarabic.ae/20240607/الرئيس-البوليفي-تصرفات-الناتو-تعرض-السلام-العالمي-للخطر--1089605547.html
الرئيس البوليفي: تصرفات "الناتو" تعرض السلام العالمي للخطر
الرئيس البوليفي: تصرفات "الناتو" تعرض السلام العالمي للخطر
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس البوليفي، لويس آرسي، اليوم الجمعة، أنهم في أمريكا اللاتينية يشعرون بالقلق إزاء تصرفات الناتو، وأنهم لا يشاركون الحلف أهدافه في سياسة سباق التسلح،... 07.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-07T10:51+0000
2024-06-07T10:51+0000
2024-06-07T11:07+0000
العالم
بوليفيا
الناتو
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
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وقال الرئيس آرسي: "أعتقد أن تصرفات حلف شمال الأطلسي تعرض السلام في العالم للخطر، ونحن نرى هذا ليس في أوروبا فحسب، بل أيضًا في أمريكا اللاتينية. ونرى بقلق بالغ أن حلف شمال الأطلسي يعمل في بلدان مختلفة في المنطقة، حيث لم يكن الأمر كذلك، وهو ما يولد مناخا غير ودي في المنطقة".وعلى هامش أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، أشار الرئيس البوليفي إلى أن أمريكا اللاتينية هي منطقة من العالم يتم فيها حل الصراعات بين الدول من خلال الحوار وليس الأسلحة، وأن الناتو لا يأتي إلى الدول بنوايا حسنة.ويعقد منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2024 في الفترة من 5 إلى 8 يونيو/حزيران الجاري. وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لنظام كييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.هنغاريا: نأسف للسماح باستخدام الأسلحة الغربية لضرب روسياالقوات الروسية تواصل التقدم وتحسن تموضعها التكتيكي على محاور عدة
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العالم, بوليفيا, الناتو, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
العالم, بوليفيا, الناتو, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
الرئيس البوليفي: تصرفات "الناتو" تعرض السلام العالمي للخطر
10:51 GMT 07.06.2024 (تم التحديث: 11:07 GMT 07.06.2024)
أكد الرئيس البوليفي، لويس آرسي، اليوم الجمعة، أنهم في أمريكا اللاتينية يشعرون بالقلق إزاء تصرفات الناتو، وأنهم لا يشاركون الحلف أهدافه في سياسة سباق التسلح، وهذا بدوره يهدد السلام العالمي.
وقال الرئيس آرسي: "أعتقد أن تصرفات حلف شمال الأطلسي تعرض السلام في العالم للخطر، ونحن نرى هذا ليس في أوروبا فحسب، بل أيضًا في أمريكا اللاتينية. ونرى بقلق بالغ أن حلف شمال الأطلسي يعمل في بلدان مختلفة في المنطقة، حيث لم يكن الأمر كذلك، وهو ما يولد مناخا غير ودي في المنطقة".
وعلى هامش أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، أشار الرئيس البوليفي إلى أن أمريكا اللاتينية هي منطقة من العالم يتم فيها حل الصراعات بين الدول من خلال الحوار وليس الأسلحة، وأن الناتو لا يأتي إلى الدول بنوايا حسنة.
وقال آرسي: "أعتقد أن هناك قلقًا في المنطقة بشأن تصرفات الناتو، فنحن لا نشارك أهداف سباق التسلح، والأهداف العسكرية(للحلف)، في حين يحتاج الكوكب إلى السلام اليوم".
ويعقد منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2024 في الفترة من 5 إلى 8 يونيو/حزيران الجاري.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لنظام كييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة
، لكن موسكو أكدت، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.