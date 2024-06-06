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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240606/القوات-الروسية-تواصل-التقدم-وتحسن-تموضعها-التكتيكي-على-محاور-عدة---1089573058.html
القوات الروسية تواصل التقدم وتحسن تموضعها التكتيكي على محاور عدة
القوات الروسية تواصل التقدم وتحسن تموضعها التكتيكي على محاور عدة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية واصلت التقدم وحسنت تموضعها التكتيكي على محاور عدة. 06.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-06T11:24+0000
2024-06-06T11:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليومي: "قامت وحدات من مجموعة القوات الشمالية بتحسين الوضع على طول خط المواجهة ودحرت القوى البشرية والمعدات من كتيبة المشاة الآلية رقم 57، واللواءين الآليين 31، و110 من القوات المسلحة الأوكرانية، وألوية الدفاع العسكري 113، و120، و125 في مناطق فولشانسك. وبيلي كولوديز، وفيسيلوي، وفيسوكايا ياروغا، وجوفتنيفوي، وتسيركوني في مقاطعة خاركوف".وبلغت خسائر العدو نحو 140 فردًا عسكريًا ودبابة وناقلتي جند مدرعتين و7 سيارات ومدفعا ذاتيا الدفع عيار 155 ملم ألماني الصنع، ومدفعين "دي-20" عيار 152 ملم وثلاثة مدافع عيار 122 ملم "دي-30"، ومدفع هاوتزر، حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية.وسيطرت وحدات من مجموعة "الغرب" على مواقع أكثر فائدة ودحرت تشكيلات اللواءين الميكانيكيين 21 و 67 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بوروفايا في مقاطعة خاركوف، وإيفانوفكا وكولوديزي ونوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.وقامت وحدات من مجموعة "الجنوب" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة ودحرت القوى البشرية والمعدات لوحدات الهجوم الخامس، والهجوم الجوي 79، واللواءين الآليين 54، 92 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع العسكري 116 في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 640 فردًا عسكريًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، بما في ذلك ناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع "إم 113"، وسيارتين، ومدافع هاوتزر "إم 198" أمريكية الصنع عيار 155 ملم، ومدافع هاوتزر.وقامت وحدات من مجموعة "المركز" بتحسين الوضع التكتيكي، كما دحرت تشكيلات الألوية الميكانيكية 71 "غايغر"، 23، 28 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع 109 ولواء الحرس الوطني الثاني في مناطق إيفجينوفكا وكارلوفكا ونوفغورود وسيليدوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240606/مقاتلات-روسية-تكتيكية-تضرب-نقاط-انتشار-المرتزقة-والقوات-الأوكرانية-في-127-منطقة-1089571577.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تواصل التقدم وتحسن تموضعها التكتيكي على محاور عدة

11:24 GMT 06.06.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية واصلت التقدم وحسنت تموضعها التكتيكي على محاور عدة.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليومي: "قامت وحدات من مجموعة القوات الشمالية بتحسين الوضع على طول خط المواجهة ودحرت القوى البشرية والمعدات من كتيبة المشاة الآلية رقم 57، واللواءين الآليين 31، و110 من القوات المسلحة الأوكرانية، وألوية الدفاع العسكري 113، و120، و125 في مناطق فولشانسك. وبيلي كولوديز، وفيسيلوي، وفيسوكايا ياروغا، وجوفتنيفوي، وتسيركوني في مقاطعة خاركوف".

ووفقا لبيان الدفاع، فإنه "تم صد 6 هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من لواء الهجوم الجوي 82 ولواء الأمن 101 التابع لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء 13 من الحرس الوطني الأوكراني".

وبلغت خسائر العدو نحو 140 فردًا عسكريًا ودبابة وناقلتي جند مدرعتين و7 سيارات ومدفعا ذاتيا الدفع عيار 155 ملم ألماني الصنع، ومدفعين "دي-20" عيار 152 ملم وثلاثة مدافع عيار 122 ملم "دي-30"، ومدفع هاوتزر، حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية.
وسيطرت وحدات من مجموعة "الغرب" على مواقع أكثر فائدة ودحرت تشكيلات اللواءين الميكانيكيين 21 و 67 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بوروفايا في مقاطعة خاركوف، وإيفانوفكا وكولوديزي ونوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
القوات الجوية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مقاتلات روسية تكتيكية تضرب نقاط انتشار المرتزقة والقوات الأوكرانية في 127 منطقة
10:44 GMT
وقامت وحدات من مجموعة "الجنوب" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة ودحرت القوى البشرية والمعدات لوحدات الهجوم الخامس، والهجوم الجوي 79، واللواءين الآليين 54، 92 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع العسكري 116 في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 640 فردًا عسكريًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، بما في ذلك ناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع "إم 113"، وسيارتين، ومدافع هاوتزر "إم 198" أمريكية الصنع عيار 155 ملم، ومدافع هاوتزر.
كما تم تدمير محطة الحرب الإلكترونية "بوكوفيل-آه دي"، ومستودعين للذخيرة الميدانية تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقامت وحدات من مجموعة "المركز" بتحسين الوضع التكتيكي، كما دحرت تشكيلات الألوية الميكانيكية 71 "غايغر"، 23، 28 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع 109 ولواء الحرس الوطني الثاني في مناطق إيفجينوفكا وكارلوفكا ونوفغورود وسيليدوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
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