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المقاتلات الروسية التكتيكية تضرب نقاط انتشار المرتزقة والقوات الأوكرانية في 127 منطقة
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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240606/مقاتلات-روسية-تكتيكية-تضرب-نقاط-انتشار-المرتزقة-والقوات-الأوكرانية-في-127-منطقة-1089571577.html
المقاتلات الروسية التكتيكية تضرب نقاط انتشار المرتزقة والقوات الأوكرانية في 127 منطقة
المقاتلات الروسية التكتيكية تضرب نقاط انتشار المرتزقة والقوات الأوكرانية في 127 منطقة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية استهدفت مستودعات ذخيرة ونقاط انتشار للمرتزقة الأجانب، ومعدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة... 06.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-06T10:44+0000
2024-06-06T10:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات الروسية، عدة تجمعات للقوات المسلحة الأوكرانية، ودمرت معدات من الألوية الميكانيكية 58 و72، وألوية الدفاع 102 و128 في مناطق فوديانوي، ونيسكوشنوي، وأوروجاينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 150 عسكريًا ومركبتي مشاة قتالية، وتسع مركبات، ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "D-30"، ومدفع مضاد للدبابات من عيار 100 ملم.
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رصد عسكري
رصد عسكري

المقاتلات الروسية التكتيكية تضرب نقاط انتشار المرتزقة والقوات الأوكرانية في 127 منطقة

10:44 GMT 06.06.2024 (تم التحديث: 10:54 GMT 06.06.2024)
© Sputnik . Artem Zhitenev / الانتقال إلى بنك الصورالقوات الجوية الروسية
القوات الجوية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2024
© Sputnik . Artem Zhitenev
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية استهدفت مستودعات ذخيرة ونقاط انتشار للمرتزقة الأجانب، ومعدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في 127 منطقة.
استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات الروسية، عدة تجمعات للقوات المسلحة الأوكرانية، ودمرت معدات من الألوية الميكانيكية 58 و72، وألوية الدفاع 102 و128 في مناطق فوديانوي، ونيسكوشنوي، وأوروجاينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 150 عسكريًا ومركبتي مشاة قتالية، وتسع مركبات، ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "D-30"، ومدفع مضاد للدبابات من عيار 100 ملم.
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