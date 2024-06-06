https://sarabic.ae/20240606/مقاتلات-روسية-تكتيكية-تضرب-نقاط-انتشار-المرتزقة-والقوات-الأوكرانية-في-127-منطقة-1089571577.html
المقاتلات الروسية التكتيكية تضرب نقاط انتشار المرتزقة والقوات الأوكرانية في 127 منطقة
المقاتلات الروسية التكتيكية تضرب نقاط انتشار المرتزقة والقوات الأوكرانية في 127 منطقة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية استهدفت مستودعات ذخيرة ونقاط انتشار للمرتزقة الأجانب، ومعدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة... 06.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-06T10:44+0000
2024-06-06T10:44+0000
2024-06-06T10:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات الروسية، عدة تجمعات للقوات المسلحة الأوكرانية، ودمرت معدات من الألوية الميكانيكية 58 و72، وألوية الدفاع 102 و128 في مناطق فوديانوي، ونيسكوشنوي، وأوروجاينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 150 عسكريًا ومركبتي مشاة قتالية، وتسع مركبات، ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "D-30"، ومدفع مضاد للدبابات من عيار 100 ملم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
المقاتلات الروسية التكتيكية تضرب نقاط انتشار المرتزقة والقوات الأوكرانية في 127 منطقة
10:44 GMT 06.06.2024 (تم التحديث: 10:54 GMT 06.06.2024)
يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية استهدفت مستودعات ذخيرة ونقاط انتشار للمرتزقة الأجانب، ومعدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في 127 منطقة.
استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات الروسية، عدة تجمعات للقوات المسلحة الأوكرانية، ودمرت معدات من الألوية الميكانيكية 58 و72، وألوية الدفاع 102 و128 في مناطق فوديانوي، ونيسكوشنوي، وأوروجاينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 150 عسكريًا ومركبتي مشاة قتالية، وتسع مركبات، ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "D-30"، ومدفع مضاد للدبابات من عيار 100 ملم.