https://sarabic.ae/20240605/مدفع-رابير-الروسي-يستهدف-مجموعة-عسكرية-أوكرانية-فيديو-1089544408.html
مدفع "رابير" الروسي يستهدف مجموعة عسكرية أوكرانية... فيديو
مدفع "رابير" الروسي يستهدف مجموعة عسكرية أوكرانية... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لقيام طاقم مدفع "رابير" المضاد للدبابات، بتحييد مجموعة من مشاة القوات المسلحة الأوكرانية، في اتجاه دونيتسك. 05.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-05T16:09+0000
2024-06-05T16:09+0000
2024-06-05T16:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأوضحت الدفاع الروسية أن طاقم المدفع تلقى الإحداثيات من الاستخبارات العسكرية الروسية، ومن ثم تم توجيه ضربة دقيقة للهدف.وأشار البيان إلى أنه تم توثيق الضربة بواسطة طائرة من دون طيار.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية استهدفت المستودعات التابعة لـ"خورتيتسا" و"الفيلق الأجنبي" الأوكراني.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مدرعة روسية تستهدف مخبأين أوكرانيين... فيديو"الضفدع" الروسي يدمر مربط رشاش أوكراني في أول عملية له... فيديو
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روسيا, رصد عسكري
مدفع "رابير" الروسي يستهدف مجموعة عسكرية أوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لقيام طاقم مدفع "رابير" المضاد للدبابات، بتحييد مجموعة من مشاة القوات المسلحة الأوكرانية، في اتجاه دونيتسك.
وأوضحت الدفاع الروسية أن طاقم المدفع تلقى الإحداثيات من الاستخبارات العسكرية الروسية، ومن ثم تم توجيه ضربة دقيقة للهدف.
وأشار البيان إلى أنه تم توثيق الضربة بواسطة طائرة من دون طيار.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية استهدفت المستودعات التابعة لـ"خورتيتسا" و"الفيلق الأجنبي" الأوكراني.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس
، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.