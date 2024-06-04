https://sarabic.ae/20240604/الضفدع-الروسي-يدمر-مربط-رشاش-أوكراني-في-أول-عملية-له-فيديو-1089507064.html

"الضفدع" الروسي يدمر مربط رشاش أوكراني في أول عملية له... فيديو

"الضفدع" الروسي يدمر مربط رشاش أوكراني في أول عملية له... فيديو

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن مجمع الروبوت من دون طيار الأرضي "الضفدع" تم استخدامه لأول مرة من قبل أفراد عسكريين من قوات مجموعة "المركز" في منطقة العمليات... 04.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-04T13:11+0000

2024-06-04T13:11+0000

2024-06-04T13:23+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وذكرت وزراة الدفاع الروسية لوكالة "سبوتنيك" أن "جنود وحدة من قوات مجموعة "المركز" استخدموا المجمع الآلي الأرضي "الضفدع" لأول مرة، ودمروا طاقم مدفع رشاش تابع للقوات المسلحة الأوكرانية خلال هجوم في اتجاه أفدييفكا".مجمع "الضفدع" عبارة عن منصة ذات أربع عجلات يتم التحكم فيها عن بعد بقدرة رفع تصل إلى 30 كيلوغرامًا، ويتم التحكم بواسطة طاقم مكون من ثلاثة أفراد عسكريين باستخدام جهاز تحكم عن بعد ونظارات خاصة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.القوات الروسية تسقط صاروخي "نبتون" و"هامر" و67 مسيرة أوكرانيةالقوات الروسية تطرد متطوعي الجيش الأوكراني من ساحات القتال

https://sarabic.ae/20240604/القوات-الروسية-تخترق-الدفاعات-الأوكرانية-وتتقدم-على-محاور-عدة-1089502078.html

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