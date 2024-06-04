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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240604/الضفدع-الروسي-يدمر-مربط-رشاش-أوكراني-في-أول-عملية-له-فيديو-1089507064.html
"الضفدع" الروسي يدمر مربط رشاش أوكراني في أول عملية له... فيديو
"الضفدع" الروسي يدمر مربط رشاش أوكراني في أول عملية له... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن مجمع الروبوت من دون طيار الأرضي "الضفدع" تم استخدامه لأول مرة من قبل أفراد عسكريين من قوات مجموعة "المركز" في منطقة العمليات... 04.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-04T13:11+0000
2024-06-04T13:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وذكرت وزراة الدفاع الروسية لوكالة "سبوتنيك" أن "جنود وحدة من قوات مجموعة "المركز" استخدموا المجمع الآلي الأرضي "الضفدع" لأول مرة، ودمروا طاقم مدفع رشاش تابع للقوات المسلحة الأوكرانية خلال هجوم في اتجاه أفدييفكا".مجمع "الضفدع" عبارة عن منصة ذات أربع عجلات يتم التحكم فيها عن بعد بقدرة رفع تصل إلى 30 كيلوغرامًا، ويتم التحكم بواسطة طاقم مكون من ثلاثة أفراد عسكريين باستخدام جهاز تحكم عن بعد ونظارات خاصة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.القوات الروسية تسقط صاروخي "نبتون" و"هامر" و67 مسيرة أوكرانيةالقوات الروسية تطرد متطوعي الجيش الأوكراني من ساحات القتال
https://sarabic.ae/20240604/القوات-الروسية-تخترق-الدفاعات-الأوكرانية-وتتقدم-على-محاور-عدة-1089502078.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

"الضفدع" الروسي يدمر مربط رشاش أوكراني في أول عملية له... فيديو

13:11 GMT 04.06.2024 (تم التحديث: 13:23 GMT 04.06.2024)
© Sputnik . Russian Ministry of Defense"الضفدع" الروسي يدمر مربط رشاش أوكراني في أول عملية له
الضفدع الروسي يدمر مربط رشاش أوكراني في أول عملية له - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2024
© Sputnik . Russian Ministry of Defense
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أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن مجمع الروبوت من دون طيار الأرضي "الضفدع" تم استخدامه لأول مرة من قبل أفراد عسكريين من قوات مجموعة "المركز" في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.
وذكرت وزراة الدفاع الروسية لوكالة "سبوتنيك" أن "جنود وحدة من قوات مجموعة "المركز" استخدموا المجمع الآلي الأرضي "الضفدع" لأول مرة، ودمروا طاقم مدفع رشاش تابع للقوات المسلحة الأوكرانية خلال هجوم في اتجاه أفدييفكا".

وأشارت الوزارة إلى أن ضباط المخابرات أحضروا الربوت "الضفدع" إلى الموقع القتالي، وربطوا به عدة ألغام، ثم وصلت إلى خنادق العدو، حيث دمر مربط رشاش أوكراني.

مجمع "الضفدع" عبارة عن منصة ذات أربع عجلات يتم التحكم فيها عن بعد بقدرة رفع تصل إلى 30 كيلوغرامًا، ويتم التحكم بواسطة طاقم مكون من ثلاثة أفراد عسكريين باستخدام جهاز تحكم عن بعد ونظارات خاصة.
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2024
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11:39 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
القوات الروسية تسقط صاروخي "نبتون" و"هامر" و67 مسيرة أوكرانية
القوات الروسية تطرد متطوعي الجيش الأوكراني من ساحات القتال
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