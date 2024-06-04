https://sarabic.ae/20240604/الضفدع-الروسي-يدمر-مربط-رشاش-أوكراني-في-أول-عملية-له-فيديو-1089507064.html
"الضفدع" الروسي يدمر مربط رشاش أوكراني في أول عملية له... فيديو
"الضفدع" الروسي يدمر مربط رشاش أوكراني في أول عملية له... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن مجمع الروبوت من دون طيار الأرضي "الضفدع" تم استخدامه لأول مرة من قبل أفراد عسكريين من قوات مجموعة "المركز" في منطقة العمليات... 04.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-04T13:11+0000
2024-06-04T13:11+0000
2024-06-04T13:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/04/1089507466_0:11:923:530_1920x0_80_0_0_58f637df01fb8ef0e90420a4053ed13e.jpg
وذكرت وزراة الدفاع الروسية لوكالة "سبوتنيك" أن "جنود وحدة من قوات مجموعة "المركز" استخدموا المجمع الآلي الأرضي "الضفدع" لأول مرة، ودمروا طاقم مدفع رشاش تابع للقوات المسلحة الأوكرانية خلال هجوم في اتجاه أفدييفكا".مجمع "الضفدع" عبارة عن منصة ذات أربع عجلات يتم التحكم فيها عن بعد بقدرة رفع تصل إلى 30 كيلوغرامًا، ويتم التحكم بواسطة طاقم مكون من ثلاثة أفراد عسكريين باستخدام جهاز تحكم عن بعد ونظارات خاصة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.القوات الروسية تسقط صاروخي "نبتون" و"هامر" و67 مسيرة أوكرانيةالقوات الروسية تطرد متطوعي الجيش الأوكراني من ساحات القتال
https://sarabic.ae/20240604/القوات-الروسية-تخترق-الدفاعات-الأوكرانية-وتتقدم-على-محاور-عدة-1089502078.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"الضفدع" الروسي يدمر مربط رشاش أوكراني في أول عملية له... فيديو
13:11 GMT 04.06.2024 (تم التحديث: 13:23 GMT 04.06.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن مجمع الروبوت من دون طيار الأرضي "الضفدع" تم استخدامه لأول مرة من قبل أفراد عسكريين من قوات مجموعة "المركز" في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.
وذكرت وزراة الدفاع الروسية لوكالة "سبوتنيك" أن "جنود وحدة من قوات مجموعة "المركز" استخدموا المجمع الآلي الأرضي "الضفدع" لأول مرة، ودمروا طاقم مدفع رشاش تابع للقوات المسلحة الأوكرانية خلال هجوم في اتجاه أفدييفكا".
وأشارت الوزارة إلى أن ضباط المخابرات أحضروا الربوت "الضفدع" إلى الموقع القتالي، وربطوا به عدة ألغام، ثم وصلت إلى خنادق العدو، حيث دمر مربط رشاش أوكراني.
مجمع "الضفدع" عبارة عن منصة ذات أربع عجلات يتم التحكم فيها عن بعد بقدرة رفع تصل إلى 30 كيلوغرامًا، ويتم التحكم بواسطة طاقم مكون من ثلاثة أفراد عسكريين باستخدام جهاز تحكم عن بعد ونظارات خاصة.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس،
الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.