https://sarabic.ae/20240603/القوات-الروسية-تسقط-صاروخي-نبتون-وهامر-غربيين-و67-مسيرة-أوكرانية-1089456835.html
القوات الروسية تسقط صاروخي "نبتون" و"هامر" و67 مسيرة أوكرانية
القوات الروسية تسقط صاروخي "نبتون" و"هامر" و67 مسيرة أوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال الـ 24 الساعة الماضية، 67 مسيرة أوكرانية وصاروخ "نبتون" وصاروخ "باتريوت"... 03.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-03T11:14+0000
2024-06-03T11:14+0000
2024-06-03T11:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وجاء في البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي 67 مسيرة، وأسقطت أيضًا صاروخ "نبتون" المضاد للسفن، وأربع قنابل جوية موجهة من طراز "هامر" مصنوعة في فرنسا، وصاروخ مضاد للطائرات من مجمع "باتريوت" مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، و19 صاروخًا من طراز "هيمارس" و"أولخا" مصنوعة في الولايات المتحدة". واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 118 منطقة خلال 24 ساعة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف."إف-16" الأمريكية تكون هدفا مشروعا لروسيا إذا هاجمت أراضيهاإعلام: طائرات "أواكس" السويدية ستصبح هدفا سهلا للصواريخ الروسية
https://sarabic.ae/20240603/إف-16-الأمريكية-ستكون-هدفا-مشروعا-لروسيا-إذا-هاجمت-أراضيها-1089455604.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
القوات الروسية تسقط صاروخي "نبتون" و"هامر" و67 مسيرة أوكرانية
11:14 GMT 03.06.2024 (تم التحديث: 11:15 GMT 03.06.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال الـ 24 الساعة الماضية، 67 مسيرة أوكرانية وصاروخ "نبتون" وصاروخ "باتريوت" وأهدافا أخرى.
وجاء في البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي 67 مسيرة، وأسقطت أيضًا صاروخ "نبتون" المضاد للسفن، وأربع قنابل جوية موجهة من طراز "هامر" مصنوعة في فرنسا، وصاروخ مضاد للطائرات من مجمع "باتريوت" مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، و19 صاروخًا من طراز "هيمارس"
و"أولخا" مصنوعة في الولايات المتحدة".
واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات وقوات الصواريخ
والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 118 منطقة خلال 24 ساعة.
في المجموع، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 609 طائرات عسكرية أوكرانية، 274 طائرة هليكوبتر، 25081 مسيرة، 526 نظام صواريخ مضادة للطائرات، 16236 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1328 مركبة قتالية من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة، 10057 قطعة مدفعية ميدانية ومدافع هاون، بالإضافة إلى 22237 وحدة من الآليات العسكرية الخاصة.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف.