https://sarabic.ae/20240603/إف-16-الأمريكية-ستكون-هدفا-مشروعا-لروسيا-إذا-هاجمت-أراضيها-1089455604.html

"إف-16" الأمريكية تكون هدفا مشروعا لروسيا إذا هاجمت أراضيها

"إف-16" الأمريكية تكون هدفا مشروعا لروسيا إذا هاجمت أراضيها

سبوتنيك عربي

صرح فلاديمير دجاباروف، النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية للمجلس الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، أن روسيا لديها كل الأسباب لإسقاط طائرات "إف-16" الهولندية إذا... 03.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-03T10:30+0000

2024-06-03T10:30+0000

2024-06-03T10:31+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

روسيا

رصد عسكري

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جاء هذا ردًا على تصريحات عدة دول، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، أنها ستزود أوكرانيا بمقاتلات "إف-16".وقالت وزيرة الدفاع الهولندية، كايسا أولونغرين، في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو"، إن هولندا تسمح لكييف باستخدام طائراتها من طراز "إف-16" لضرب "أهداف عسكرية" على الأراضي الروسية.وأضاف دجاباروف: "مقاتلونا ليسوا الأضعف، إن لم يكونوا الأقوى. ثانيًا، أعتقد أنهم لا يستطيعون الإقلاع من هولندا (إلى روسيا)، سيكون مقرهم في أوكرانيا أو في البلدان المجاورة: رومانيا وبولندا. إذا هاجموا أراضينا، فلدينا كل الحق في إسقاطها".وشدد السيناتور على أن روسيا لديها كل الفرص للدفاع عن نفسها ضد طائرات "إف-16".وقالت وزيرة الدفاع الهولندية إن لاهاي تتوقع إرسال أولى مقاتلات "إف-16" إلى كييف في عام 2024.بدوره قال وزير الخارجية البلجيكي أدجا لبيب، إن بروكسل ستنقل 30 طائرة مقاتلة من طراز "إف-16" إلى كييف بحلول عام 2028، ومن المقرر أن تصل الطائرة الأولى هذا العام.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.ووفقا للافروف، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.وفي وقت سابق، صرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.إعلام: طائرات "أواكس" السويدية ستصبح هدفا سهلا للصواريخ الروسيةضربات روسية تستهدف مطارا أوكرانيا يتم تجهيزه لاستقبال طائرات "إف-16"

https://sarabic.ae/20240530/الدنمارك-تعلن-السماح-لأوكرانيا-باستخدام-مقاتلات-إف-16-لضرب-أهداف-في-روسيا-1089351499.html

https://sarabic.ae/20240427/طيار-أمريكي-روسيا-لديها-تقنيات-متطورة-قادرة-على-رصد-إف-16-1088332547.html

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