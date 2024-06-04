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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240604/الدفاع-الروسية-أسطول-البحر-الأسود--يستهدف-مواقع-للقوات-الأوكرانية-بصواريخ-باستيون---1089491823.html
صواريخ "باستيون" من أسطول البحر الأسود الروسي تستهدف مواقع للقوات الأوكرانية
صواريخ "باستيون" من أسطول البحر الأسود الروسي تستهدف مواقع للقوات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن نظام الصواريخ الساحلي "باستيون" التابع لأسطول البحر الأسود ضرب أهدافًا أرضية للقوات المسلحة الأوكرانية. 04.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-04T07:52+0000
2024-06-04T08:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
روسيا
الجيش الروسي
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وقالت الوزارة: "أصابت أنظمة الصواريخ الساحلية "باستيون" التابعة لأسطول البحر الأسود، أثناء المهمة القتالية، أهدافًا محددة للقوات المسلحة الأوكرانية على أراضي أوكرانيا".وتلقى طاقم نظام الصواريخ بيانات بإحداثيات الهدف، وتقدّم إلى الأمام، حيث نشر منصات إطلاق "باستيون" وأطلق صواريخ "كروز".كما عرضت الإدارة العسكرية الروسية مقطع فيديو لمركبات تخرج من مواقعها المموهة، وتدخل منطقة الإطلاق، وبعد الاستعداد اللازم، تطلق وابلاً من الصواريخ ثم تغادر.وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.القوات الروسية تسقط صاروخي "نبتون" و"هامر" و67 مسيرة أوكرانيةالقوات الروسية تطرد متطوعي الجيش الأوكراني من ساحات القتال
https://sarabic.ae/20240604/القوات-الروسية-تهاجم-منشأة-عسكرية-أوكرانية-في-دنيبروبيتروفسك-1089488433.html
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رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, روسيا, الجيش الروسي
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, روسيا, الجيش الروسي

صواريخ "باستيون" من أسطول البحر الأسود الروسي تستهدف مواقع للقوات الأوكرانية

07:52 GMT 04.06.2024 (تم التحديث: 08:13 GMT 04.06.2024)
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورصواريخ "كاليبر" و"باستيون" تضرب مواقع الجيش الأوكراني
صواريخ كاليبر وباستيون تضرب مواقع الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2024
© Пресс-служба Минобороны РФ
/
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن نظام الصواريخ الساحلي "باستيون" التابع لأسطول البحر الأسود ضرب أهدافًا أرضية للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت الوزارة: "أصابت أنظمة الصواريخ الساحلية "باستيون" التابعة لأسطول البحر الأسود، أثناء المهمة القتالية، أهدافًا محددة للقوات المسلحة الأوكرانية على أراضي أوكرانيا".
وتلقى طاقم نظام الصواريخ بيانات بإحداثيات الهدف، وتقدّم إلى الأمام، حيث نشر منصات إطلاق "باستيون" وأطلق صواريخ "كروز".

وأضافت وزارة الدفاع أن "نتائج المراقبة أكدت التدمير الدقيق للأهداف المحددة".

راجمات الصواريخ المسماة أوراغان (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية О تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف منشأة عسكرية أوكرانية في دنيبروبيتروفسك
05:11 GMT
كما عرضت الإدارة العسكرية الروسية مقطع فيديو لمركبات تخرج من مواقعها المموهة، وتدخل منطقة الإطلاق، وبعد الاستعداد اللازم، تطلق وابلاً من الصواريخ ثم تغادر.
وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
القوات الروسية تسقط صاروخي "نبتون" و"هامر" و67 مسيرة أوكرانية
القوات الروسية تطرد متطوعي الجيش الأوكراني من ساحات القتال
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