https://sarabic.ae/20240604/القوات-الروسية-تهاجم-منشأة-عسكرية-أوكرانية-في-دنيبروبيتروفسك-1089488433.html

القوات الروسية تستهدف منشأة عسكرية أوكرانية في دنيبروبيتروفسك

القوات الروسية تستهدف منشأة عسكرية أوكرانية في دنيبروبيتروفسك

سبوتنيك عربي

أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، بأن القوات المسلحة الروسية استهدفت منشأة عسكرية تابعة للحرس الوطني الأوكراني في دنيبروبيتروفسك. 04.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-04T05:11+0000

2024-06-04T05:11+0000

2024-06-04T05:11+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "تلقت دنيبروبتروفسك ضربة على منشأة عسكرية في الساعة الخامسة صباحا... ومن المعروف أنه كانت هناك معدات عسكرية تابعة لدول حلف شمال الأطلسي،و يتم تخزين الذخيرة والوقود ومواد التشحيم في أراضي موقف مركبات الحرس الوطني".وبحسب السكان، شوهد عمود كبير من الدخان بعد الاستهداف، وأوضح ليبيديف أنه تم تطويق عدة مبان من قبل ضباط جهاز الأمن الأوكراني وأفراد عسكريين.وأفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الثلاثاء، بسماع دوي انفجارات في دنيبروبيتروفسك في أوكرانيا، تزامنا مع إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.جنرال أوكراني: الوضع يخرج عن السيطرة بسبب فشل زيلينسكي"ستريلا-10" الروسية "تصطاد" المسيرات الأوكرانية بنجاح... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240604/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينتي-دونيتسك-وغورلوفكا-بقذائف-الناتو-1089487661.html

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