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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240604/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينتي-دونيتسك-وغورلوفكا-بقذائف-الناتو-1089487661.html
القوات الأوكرانية تقصف مدينتي دونيتسك وغورلوفكا بقذائف "الناتو"
القوات الأوكرانية تقصف مدينتي دونيتسك وغورلوفكا بقذائف "الناتو"
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، صباح اليوم الاثنين، بأن القوات... 04.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-04T03:55+0000
2024-06-04T03:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، أنه "تم تسجيل قصف من التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاهات الآتية: في الساعة 03.00 بالتوقيت المحلي (يتطابق مع توقيت موسكو) التجمع السكني زيلاني فتوروي - مدينة دونيتسك (منطقة كيروفسكي)، وتم إطلاق قذيفتين من عيار 155 ملم (عيار الناتو)... وفي الساعة 04.50 التجمع السكني دزيرجينسك - مدينة غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي)، وتم إطلاق 3 قذائف من عيار 155 ملم".يذكر أن منطقة كيروفسكي تقع في الجزء الجنوبي الغربي لمدينة دونيتسك.وتقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترًا شمال دونيتسك؛ وتوجد فيها مؤسسات مجموعة "ستيرول" المعنية بالكيماويات وتعدين الفحم. وهي واحدة من أكبر المدن في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكان يقطنها قبل بدء العملية العسكرية الخاصة أكثر من 250 ألف نسمة.ويذكر في هذا الصدد، أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم. وقد قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتزويد كييف بمدافع هاوتزر بعيدة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777".وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثرة لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.كما تم تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمدافع تستخدم قذائف من نفس العيار - وهي المدافع الألمانية ذاتية الحركة من طراز "بي زد إتش 2000"، ومدافع "كراب" البولندية ذاتية الحركة، والمدافع الفرنسية ذاتية الحركة من طراز "سيزار".
https://sarabic.ae/20240603/إصابة-ثمانية-مدنيين-في-قصف-للقوات-الأوكرانية-على-دونيتسك-1089448066.html
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القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا
القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا

القوات الأوكرانية تقصف مدينتي دونيتسك وغورلوفكا بقذائف "الناتو"

03:55 GMT 04.06.2024
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورآثار التدمير في مطار دونيتسك، الذي تعرض للقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية دونيتسك الشعبية
آثار التدمير في مطار دونيتسك، الذي تعرض للقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2024
© Sputnik . Sergey Averin
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، صباح اليوم الاثنين، بأن القوات الأوكرانية أطلقت 5 قذائف من عيار 155 ملم (عيار الناتو) على مدينتي دونيتسك وغورلوفكا في الجمهورية.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، أنه "تم تسجيل قصف من التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاهات الآتية: في الساعة 03.00 بالتوقيت المحلي (يتطابق مع توقيت موسكو) التجمع السكني زيلاني فتوروي - مدينة دونيتسك (منطقة كيروفسكي)، وتم إطلاق قذيفتين من عيار 155 ملم (عيار الناتو)... وفي الساعة 04.50 التجمع السكني دزيرجينسك - مدينة غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي)، وتم إطلاق 3 قذائف من عيار 155 ملم".
آثار التدمير في مطار دونيتسك، الذي تعرض للقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إصابة ثمانية مدنيين في قصف للقوات الأوكرانية على دونيتسك
أمس, 01:06 GMT
يذكر أن منطقة كيروفسكي تقع في الجزء الجنوبي الغربي لمدينة دونيتسك.
وتقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترًا شمال دونيتسك؛ وتوجد فيها مؤسسات مجموعة "ستيرول" المعنية بالكيماويات وتعدين الفحم. وهي واحدة من أكبر المدن في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكان يقطنها قبل بدء العملية العسكرية الخاصة أكثر من 250 ألف نسمة.
ويذكر في هذا الصدد، أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم. وقد قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتزويد كييف بمدافع هاوتزر بعيدة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777".
وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثرة لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
كما تم تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمدافع تستخدم قذائف من نفس العيار - وهي المدافع الألمانية ذاتية الحركة من طراز "بي زد إتش 2000"، ومدافع "كراب" البولندية ذاتية الحركة، والمدافع الفرنسية ذاتية الحركة من طراز "سيزار".
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