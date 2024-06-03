https://sarabic.ae/20240603/إصابة-ثمانية-مدنيين-في-قصف-للقوات-الأوكرانية-على-دونيتسك-1089448066.html
إصابة ثمانية مدنيين في قصف للقوات الأوكرانية على دونيتسك
إصابة ثمانية مدنيين في قصف للقوات الأوكرانية على دونيتسك
سبوتنيك عربي
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الاثنين، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 35 خلال اليوم الماضي، وأطلقت 92 مقذوفا من عيارات مختلفة. 03.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-03T01:06+0000
2024-06-03T01:06+0000
2024-06-03T01:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية
إصابة
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 35 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية، 20 منها على محور دونيتسك و13 على محور غورلوفكا وحالة قصف واحدة على كلا من محوري ياسينوفاتسكايا و خارتسيز ".يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 13 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، متبعة أساليب إرهابية، بدعم من قوات حلف الناتو.في 24 فبراير عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وصف الرئيس فلاديمير بوتين الهدف منها بأنه لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.وأضاف بوتين، أنها أيضا من أجل نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التوجه النازي فيها، وسوق جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
https://sarabic.ae/20240602/الدفاعات-الجوية-تدمر-3-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-كورسك-وبيلغورود-وبحر-آزوف--1089424665.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, إصابة, روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, إصابة, روسيا
إصابة ثمانية مدنيين في قصف للقوات الأوكرانية على دونيتسك
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الاثنين، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 35 خلال اليوم الماضي، وأطلقت 92 مقذوفا من عيارات مختلفة.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 35 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية، 20 منها على محور دونيتسك و13 على محور غورلوفكا وحالة قصف واحدة على كلا من محوري ياسينوفاتسكايا و خارتسيز ".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 92 مقذوفا مختلفة العيارات. وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة ثمانية مدنيين .
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 13 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، متبعة أساليب إرهابية، بدعم من قوات حلف الناتو.
في 24 فبراير عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وصف الرئيس فلاديمير بوتين الهدف منها بأنه لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.
وأضاف بوتين، أنها أيضا من أجل نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التوجه النازي فيها، وسوق جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.