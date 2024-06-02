https://sarabic.ae/20240602/الدفاعات-الجوية-تدمر-3-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-كورسك-وبيلغورود-وبحر-آزوف--1089424665.html
الدفاعات الجوية تدمر 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق كورسك وبيلغورود وبحر آزوف
الدفاعات الجوية تدمر 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق كورسك وبيلغورود وبحر آزوف
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأحد، تدمير 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي كورسك وبيلغورود وبحر آزوف، خلال الليلة الماضية. 02.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-02T06:06+0000
2024-06-02T06:06+0000
2024-06-02T06:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية أنه "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعتي كورسك وبيلغورود، وثالثة فوق بحر آزوف".هذا، وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.نائب ألماني يتهم السويد وفرنسا بتصعيد الصراع في أوكرانياوتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240528/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-يخطط-لاستخدام-مواد-سامة-على-الخطوط-الأمامية---1089282273.html
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روسيا
الدفاعات الجوية تدمر 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق كورسك وبيلغورود وبحر آزوف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأحد، تدمير 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي كورسك وبيلغورود وبحر آزوف، خلال الليلة الماضية.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية أنه "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعتي كورسك وبيلغورود، وثالثة فوق بحر آزوف".
هذا، وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.