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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240602/الدفاعات-الجوية-تدمر-3-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-كورسك-وبيلغورود-وبحر-آزوف--1089424665.html
الدفاعات الجوية تدمر 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق كورسك وبيلغورود وبحر آزوف
الدفاعات الجوية تدمر 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق كورسك وبيلغورود وبحر آزوف
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأحد، تدمير 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي كورسك وبيلغورود وبحر آزوف، خلال الليلة الماضية. 02.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-02T06:06+0000
2024-06-02T06:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية أنه "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعتي كورسك وبيلغورود، وثالثة فوق بحر آزوف".هذا، وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.نائب ألماني يتهم السويد وفرنسا بتصعيد الصراع في أوكرانياوتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240528/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-يخطط-لاستخدام-مواد-سامة-على-الخطوط-الأمامية---1089282273.html
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الدفاعات الجوية تدمر 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق كورسك وبيلغورود وبحر آزوف

06:06 GMT 02.06.2024
© Sputnik . Sergey Malgavko / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة صواريخ "إس-400" المضادة للأهداف الجوية
منظومة صواريخ إس-400 المضادة للأهداف الجوية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
© Sputnik . Sergey Malgavko
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تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأحد، تدمير 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي كورسك وبيلغورود وبحر آزوف، خلال الليلة الماضية.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية أنه "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعتي كورسك وبيلغورود، وثالثة فوق بحر آزوف".
هذا، وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
خبراء المتفجرات في المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية خلال أعمال إزالة الألغام لأغراض إنسانية في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
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نائب ألماني يتهم السويد وفرنسا بتصعيد الصراع في أوكرانيا
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
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