https://sarabic.ae/20240604/القوات-الروسية-تخترق-الدفاعات-الأوكرانية-وتتقدم-على-محاور-عدة-1089502078.html
القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية وتتقدم على محاور عدة
القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية وتتقدم على محاور عدة
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية ، اليوم الثلاثاء، تقريرا عن سير العملية العسكرية الخاصة على محاور عدة ضد القوات المسلحة الأوكرانية. 04.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-04T11:39+0000
2024-06-04T11:39+0000
2024-06-04T11:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
روسيا
سلاح روسيا
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وجاء في التقرير أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، تواصل اختراقها دفاعات القوات الأوكرانية. واستهدفت، خلال 24 ساعة، القوى البشرية ودمرت المعدات الآلية التابعة للكتيبة 42، وكتيبة المشاة الآلية 57، ولواء الهجوم الجوي 82 واللواء 36 من مشاة البحرية، ولواء الدفاع 125 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق جوفتنيفو، وليبتسي، وستاري سالتوف، وفيسوكا ياروغا في مقاطعة خاركوف.وتم صد ثلاث هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من الكتيبة 82 المحمولة جواً، وألوية غايغر 71، واللواء 13 من الحرس الوطني الأوكراني.بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 105 عسكريين وثلاث مركبات، ومنصة لإطلاق الصواريخ المضادة للطائرات "أوسا"، ومدفع هاوتزر "M777" عيار 155 ملم، مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "د-30" عيار 122 ملم.بالإضافة إلى ذلك، تم صد الهجوم المضاد الذي شنته مجموعة هجومية معادية في منطقة نيفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية.وفي يوم واحد، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 400 عسكري، وثلاث ناقلات جند مدرعة، وثماني سيارات، وثلاث مدافع هاوتزر من عيار 152 ملم من طراز"D-20"، ومدفع هاوتزر "2A65 Msta-B" عيار 152 ملم، ومدفع ذاتي الدفع "2S1 Gvozdika" عيار 122 ملم.وخسرت القوات الأوكرانية أكثر من 470 عسكريًا وعربتي مشاة قتالية وثلاث سيارات، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر عيار 152 ملم من طراز "2A65 Msta-B".وقامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية، بتحسين تموضعها، وهزمت ألوية المشاة الآلية 47 ولواء المشاة 71 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 109 واللواء الثاني للحرس الوطني الأوكراني في مناطق سوكول وإيفغينوفكا وكارلوفكا، وروزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وصدت خمس هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من الألوية الآلية 23 و24 و47 و110 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية ما يصل إلى 370 عسكريًا وأربع مركبات قتالية مدرعة وسيارتين، ومدفع هاوتزر "M777" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع ذاتي الدفع عيار 122 ملم من طراز"2S1 Gvozdika"، ومدفعين هاوتزر "D-30" عيار 122 ملم، ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم، ومدفع "M119 " عيار 105 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 130 عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وسبع مركبات.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف.صواريخ "باستيون" من أسطول البحر الأسود الروسي تستهدف مواقع للقوات الأوكرانية"إف-16" الأمريكية تكون هدفا مشروعا لروسيا إذا هاجمت أراضيها
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رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا
القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية وتتقدم على محاور عدة
نشرت وزارة الدفاع الروسية ، اليوم الثلاثاء، تقريرا عن سير العملية العسكرية الخاصة على محاور عدة ضد القوات المسلحة الأوكرانية.
وجاء في التقرير أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، تواصل اختراقها دفاعات القوات الأوكرانية. واستهدفت، خلال 24 ساعة، القوى البشرية ودمرت المعدات الآلية التابعة للكتيبة 42، وكتيبة المشاة الآلية 57، ولواء الهجوم الجوي 82 واللواء 36 من مشاة البحرية، ولواء الدفاع 125 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق جوفتنيفو، وليبتسي، وستاري سالتوف، وفيسوكا ياروغا في مقاطعة خاركوف.
وتم صد ثلاث هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية
من الكتيبة 82 المحمولة جواً، وألوية غايغر 71، واللواء 13 من الحرس الوطني الأوكراني.
بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 105 عسكريين وثلاث مركبات، ومنصة لإطلاق الصواريخ المضادة للطائرات "أوسا"، ومدفع هاوتزر "M777" عيار 155 ملم، مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "د-30" عيار 122 ملم.
وقامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، بالسيطرة على مواقع أكثر استراتيجية ودمرت تشكيلات الفرقة 28 الآلية، ولواء الدبابات الرابع التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ستيبوفايا نوفوسيلوفكا، وبوغسلافكا في مقاطعة خاركوف.
بالإضافة إلى ذلك، تم صد الهجوم المضاد الذي شنته مجموعة هجومية معادية في منطقة نيفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وفي يوم واحد، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية
ما يصل إلى 400 عسكري، وثلاث ناقلات جند مدرعة، وثماني سيارات، وثلاث مدافع هاوتزر من عيار 152 ملم من طراز"D-20"، ومدفع هاوتزر "2A65 Msta-B" عيار 152 ملم، ومدفع ذاتي الدفع
"2S1 Gvozdika" عيار 122 ملم.
وقامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، بتحسين تموضعها على طول خط المواجهة، كما دحرت القوة البشرية ودمرت معدات من الألوية الآلية 28 و54، والألوية الجوية 46 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سيفيرسك، وديليفكا، وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وخسرت القوات الأوكرانية أكثر من 470 عسكريًا وعربتي مشاة قتالية وثلاث سيارات،
بالإضافة إلى مدفع هاوتزر عيار 152 ملم من طراز "2A65 Msta-B".
وقامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية، بتحسين تموضعها، وهزمت ألوية المشاة الآلية 47 ولواء المشاة 71 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 109 واللواء الثاني للحرس الوطني الأوكراني في مناطق سوكول وإيفغينوفكا وكارلوفكا، وروزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وصدت خمس هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية
من الألوية الآلية 23 و24 و47 و110 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية ما يصل إلى 370 عسكريًا وأربع مركبات قتالية مدرعة وسيارتين، ومدفع هاوتزر "M777" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع ذاتي الدفع عيار 122 ملم من طراز"2S1 Gvozdika"، ومدفعين هاوتزر "D-30" عيار 122 ملم، ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم، ومدفع "M119 " عيار 105 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية.
وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات الروسية، على مواقع أكثر أهمية، ودحرت أيضًا القوة البشرية والمعدات التابعة للواء المشاة الآلي رقم 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 128 في مناطق أوروجاينوي، وستوروجيفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 130 عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وسبع مركبات.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف.