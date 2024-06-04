https://sarabic.ae/20240604/القوات-الروسية-تخترق-الدفاعات-الأوكرانية-وتتقدم-على-محاور-عدة-1089502078.html

القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية وتتقدم على محاور عدة

القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية وتتقدم على محاور عدة

سبوتنيك عربي

نشرت وزارة الدفاع الروسية ، اليوم الثلاثاء، تقريرا عن سير العملية العسكرية الخاصة على محاور عدة ضد القوات المسلحة الأوكرانية. 04.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-04T11:39+0000

2024-06-04T11:39+0000

2024-06-04T11:39+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

أخبار أوكرانيا

روسيا

سلاح روسيا

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وجاء في التقرير أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، تواصل اختراقها دفاعات القوات الأوكرانية. واستهدفت، خلال 24 ساعة، القوى البشرية ودمرت المعدات الآلية التابعة للكتيبة 42، وكتيبة المشاة الآلية 57، ولواء الهجوم الجوي 82 واللواء 36 من مشاة البحرية، ولواء الدفاع 125 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق جوفتنيفو، وليبتسي، وستاري سالتوف، وفيسوكا ياروغا في مقاطعة خاركوف.وتم صد ثلاث هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من الكتيبة 82 المحمولة جواً، وألوية غايغر 71، واللواء 13 من الحرس الوطني الأوكراني.بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 105 عسكريين وثلاث مركبات، ومنصة لإطلاق الصواريخ المضادة للطائرات "أوسا"، ومدفع هاوتزر "M777" عيار 155 ملم، مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "د-30" عيار 122 ملم.بالإضافة إلى ذلك، تم صد الهجوم المضاد الذي شنته مجموعة هجومية معادية في منطقة نيفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية.وفي يوم واحد، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 400 عسكري، وثلاث ناقلات جند مدرعة، وثماني سيارات، وثلاث مدافع هاوتزر من عيار 152 ملم من طراز"D-20"، ومدفع هاوتزر "2A65 Msta-B" عيار 152 ملم، ومدفع ذاتي الدفع "2S1 Gvozdika" عيار 122 ملم.وخسرت القوات الأوكرانية أكثر من 470 عسكريًا وعربتي مشاة قتالية وثلاث سيارات، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر عيار 152 ملم من طراز "2A65 Msta-B".وقامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية، بتحسين تموضعها، وهزمت ألوية المشاة الآلية 47 ولواء المشاة 71 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 109 واللواء الثاني للحرس الوطني الأوكراني في مناطق سوكول وإيفغينوفكا وكارلوفكا، وروزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وصدت خمس هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من الألوية الآلية 23 و24 و47 و110 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية ما يصل إلى 370 عسكريًا وأربع مركبات قتالية مدرعة وسيارتين، ومدفع هاوتزر "M777" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع ذاتي الدفع عيار 122 ملم من طراز"2S1 Gvozdika"، ومدفعين هاوتزر "D-30" عيار 122 ملم، ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم، ومدفع "M119 " عيار 105 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 130 عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وسبع مركبات.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف.صواريخ "باستيون" من أسطول البحر الأسود الروسي تستهدف مواقع للقوات الأوكرانية"إف-16" الأمريكية تكون هدفا مشروعا لروسيا إذا هاجمت أراضيها

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