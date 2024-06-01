https://sarabic.ae/20240601/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-62-مسيرة-أوكرانية-و4-صواريخ-هيمارس-خلال-24-ساعة-الماضية--1089407353.html
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 62 مسيرة أوكرانية و4 صواريخ "هيمارس" خلال 24 ساعة الماضية
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 62 مسيرة أوكرانية و4 صواريخ "هيمارس" خلال 24 ساعة الماضية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 62 طائرة مسيرة أوكرانية، و14 قذيفة صاروخية لراجمات "هيمارس"، و3 قنابل موجهة من... 01.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-01T11:15+0000
2024-06-01T11:15+0000
2024-06-01T11:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 62 طائرة مسيرة، و14 قذيفة صاروخية من طراز "هيمارس" أميركية الصنع، و3 قنابل موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع".وأضاف التقرير أنه "ردًا على محاولات نظام كييف لتدمير منشآت الطاقة والنقل الروسية، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة وبعيدة المدى ضد منشآت الطاقة الأوكرانية، التي تدعم تشغيل شركات المجمع الصناعي العسكري".وسيطرت وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية على مواقع أكثر فائدة وهزمت القوة البشرية والمعدات للواء المشاة الآلي رقم 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الأرضي رقم 128 في مناطق أوروزاينو وماكاروفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية .وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 120 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة، وأربع مركبات، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي-30".وهزمت وحدات من مجموعة "دنيبر" أفراد ومعدات لواء الهجوم الجبلي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء البحري 37 في مناطق ستيبنوجورسك بمقاطعة زابوروجيه وتياجينكا بمقاطعة خيرسون.وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240601/الدفاع-الروسية-الدفاعات-الجوية-تدمر-طائرتين-أوكرانيتين-مسيرتين-فوق-أراضي-بيلغورود----1089405018.html
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روسيا, رصد عسكري
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 62 مسيرة أوكرانية و4 صواريخ "هيمارس" خلال 24 ساعة الماضية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 62 طائرة مسيرة أوكرانية، و14 قذيفة صاروخية لراجمات "هيمارس"، و3 قنابل موجهة من طراز "هامر" خلال الـ24 ساعة الماضية.
وجاء في بيان الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 62 طائرة مسيرة، و14 قذيفة صاروخية من طراز "هيمارس" أميركية الصنع، و3 قنابل موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع".
وأضاف التقرير أنه "ردًا على محاولات نظام كييف لتدمير منشآت الطاقة والنقل الروسية، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة وبعيدة المدى ضد منشآت الطاقة الأوكرانية، التي تدعم تشغيل شركات المجمع الصناعي العسكري".
بالإضافة إلى ذلك، "تضررت ترسانات تخزين الأسلحة الغربية"، وفقًا لبيان وزارة الدفاع.
وسيطرت وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية على مواقع أكثر فائدة وهزمت القوة البشرية والمعدات للواء المشاة الآلي رقم 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الأرضي رقم 128 في مناطق أوروزاينو وماكاروفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية .
وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 120 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة، وأربع مركبات، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي-30".
وهزمت وحدات من مجموعة "دنيبر" أفراد
ومعدات لواء الهجوم الجبلي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء البحري 37 في مناطق ستيبنوجورسك بمقاطعة زابوروجيه وتياجينكا بمقاطعة خيرسون.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 45 فردًا عسكريًا، ومركبة مشاة قتالية، ومركبتين، ومدفع هاوتزر من عيار 152 ملم من طراز "دي-20"، ومدفع مدفعية ذاتية الدفع من طراز أكاتسيا عيار 152 ملم.
وتواصل
القوات الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.