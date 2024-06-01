https://sarabic.ae/20240601/حاكم-الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-أهدافاً-جوية-بالقرب-من-بيلغورود-1089400638.html
الحاكم: الدفاعات الجوية الروسية تسقط أهدافاً جوية بالقرب من بيلغورود
الحاكم: الدفاعات الجوية الروسية تسقط أهدافاً جوية بالقرب من بيلغورود
سبوتنيك عربي
قال الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم السبت، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت أهدافا جوية بالقرب من بيلغورود، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. 01.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-01T03:03+0000
2024-06-01T03:03+0000
2024-06-01T03:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الأوكرانية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102884/55/1028845583_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_2f056215c3d0917796c960339cb52521.jpg
كان مراسل "سبوتنيك" أفاد في وقت سابق، أنه سُمع دوي سبعة انفجارات فوق بيلغورود خلال تحذير من خطر صاروخي في ليلة السبت.كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت صباح الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية، دمرت 29 مسيرة أوكرانية، واعترضت 5 صواريخ "نبتون" المضادة للسفن، فوق إقليم كراسنودار الروسي.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وجمهورية القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240531/سماع-دوي-سبعة-انفجارات-في-سماء-مدينة-بيلغورود-الروسية-1089399846.html
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روسيا, القوات الأوكرانية
الحاكم: الدفاعات الجوية الروسية تسقط أهدافاً جوية بالقرب من بيلغورود
قال الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم السبت، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت أهدافا جوية بالقرب من بيلغورود، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
كان مراسل "سبوتنيك" أفاد في وقت سابق، أنه سُمع دوي سبعة انفجارات فوق بيلغورود
خلال تحذير من خطر صاروخي في ليلة السبت.
وأضاف غلادكوف، "عمل نظام الدفاع الجوي الخاص بنا فوق بيلغورود ومنطقة بيلغورودسكي، تم إسقاط الأهداف الجوية عند الاقتراب من المدينة. وفقا للمعلومات الأولية لم تقع إصابات".
كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت صباح الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية، دمرت 29 مسيرة أوكرانية، واعترضت 5 صواريخ "نبتون" المضادة للسفن، فوق إقليم كراسنودار الروسي.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وجمهورية القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل
القوات الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.