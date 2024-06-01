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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240601/حاكم-الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-أهدافاً-جوية-بالقرب-من-بيلغورود-1089400638.html
الحاكم: الدفاعات الجوية الروسية تسقط أهدافاً جوية بالقرب من بيلغورود
الحاكم: الدفاعات الجوية الروسية تسقط أهدافاً جوية بالقرب من بيلغورود
سبوتنيك عربي
قال الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم السبت، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت أهدافا جوية بالقرب من بيلغورود، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. 01.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-01T03:03+0000
2024-06-01T03:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الأوكرانية
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كان مراسل "سبوتنيك" أفاد في وقت سابق، أنه سُمع دوي سبعة انفجارات فوق بيلغورود خلال تحذير من خطر صاروخي في ليلة السبت.كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت صباح الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية، دمرت 29 مسيرة أوكرانية، واعترضت 5 صواريخ "نبتون" المضادة للسفن، فوق إقليم كراسنودار الروسي.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وجمهورية القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240531/سماع-دوي-سبعة-انفجارات-في-سماء-مدينة-بيلغورود-الروسية-1089399846.html
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روسيا, القوات الأوكرانية
روسيا, القوات الأوكرانية

الحاكم: الدفاعات الجوية الروسية تسقط أهدافاً جوية بالقرب من بيلغورود

03:03 GMT 01.06.2024
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2024
© Photo / Russian Defense Ministry
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قال الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم السبت، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت أهدافا جوية بالقرب من بيلغورود، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
كان مراسل "سبوتنيك" أفاد في وقت سابق، أنه سُمع دوي سبعة انفجارات فوق بيلغورود خلال تحذير من خطر صاروخي في ليلة السبت.
وأضاف غلادكوف، "عمل نظام الدفاع الجوي الخاص بنا فوق بيلغورود ومنطقة بيلغورودسكي، تم إسقاط الأهداف الجوية عند الاقتراب من المدينة. وفقا للمعلومات الأولية لم تقع إصابات".
كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت صباح الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية، دمرت 29 مسيرة أوكرانية، واعترضت 5 صواريخ "نبتون" المضادة للسفن، فوق إقليم كراسنودار الروسي.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وجمهورية القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
فيلق منظومات إس-400 (تريومف) التابع لـ الدفاع الجوي الروسي على أهبة الاستعداد في القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سماع دوي سبعة انفجارات في سماء مدينة بيلغورود الروسية
أمس, 23:00 GMT
وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
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