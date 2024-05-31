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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240531/سماع-دوي-سبعة-انفجارات-في-سماء-مدينة-بيلغورود-الروسية-1089399846.html
سماع دوي سبعة انفجارات في سماء مدينة بيلغورود الروسية
سماع دوي سبعة انفجارات في سماء مدينة بيلغورود الروسية
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك"، ليل الجمعة/السبت، أنه سُمع دوي سبعة انفجارات في سماء مدينة بيلغورود الروسية في أثناء إطلاق السلطات التحذير من خطر صاروخية. 31.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-31T23:00+0000
2024-05-31T23:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الأوكرانية
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وأضاف، "في حوالي الساعة 0:25 بتوقيت موسكو يوم السبت (21:25 بتوقيت غرينتش الجمعة) في بيلغورود، جنوب المدينة، سُمعت سبعة انفجارات مدوية في السماء بينما انطلقت صفارات الإنذار للتحذير من خطر صاروخي".كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت صباح الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية، دمرت 29 مسيرة أوكرانية، واعترضت 5 صواريخ "نبتون" المضادة للسفن، فوق إقليم كراسنودار الروسي.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وجمهورية القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240531/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-29-مسيرة-أوكرانية-فوق-إقليم-كراسنودار-1089373985.html
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روسيا, القوات الأوكرانية
روسيا, القوات الأوكرانية

سماع دوي سبعة انفجارات في سماء مدينة بيلغورود الروسية

23:00 GMT 31.05.2024 (تم التحديث: 23:44 GMT 31.05.2024)
© Sputnik . Vladimir Sergeyenko / الانتقال إلى بنك الصورفيلق منظومات "إس-400" (تريومف) التابع لـ الدفاع الجوي الروسي على أهبة الاستعداد في القرم
فيلق منظومات إس-400 (تريومف) التابع لـ الدفاع الجوي الروسي على أهبة الاستعداد في القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2024
© Sputnik . Vladimir Sergeyenko
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تابعنا عبر
أفاد مراسل "سبوتنيك"، ليل الجمعة/السبت، أنه سُمع دوي سبعة انفجارات في سماء مدينة بيلغورود الروسية في أثناء إطلاق السلطات التحذير من خطر صاروخية.
وأضاف، "في حوالي الساعة 0:25 بتوقيت موسكو يوم السبت (21:25 بتوقيت غرينتش الجمعة) في بيلغورود، جنوب المدينة، سُمعت سبعة انفجارات مدوية في السماء بينما انطلقت صفارات الإنذار للتحذير من خطر صاروخي".
كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت صباح الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية، دمرت 29 مسيرة أوكرانية، واعترضت 5 صواريخ "نبتون" المضادة للسفن، فوق إقليم كراسنودار الروسي.
منظومة الدفاع الجوي بانتسر-اس1 في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2024
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 29 مسيرة أوكرانية فوق إقليم كراسنودار
06:00 GMT
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وجمهورية القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. بايدن يعلن عن مقترح إسرائيلي من 3 مراحل لوقف إطلاق النارأمس, 21:51 GMT
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