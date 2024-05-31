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أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 29 مسيرة أوكرانية فوق إقليم كراسنودار
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 29 مسيرة أوكرانية فوق إقليم كراسنودار
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية، دمرت 29 مسيرة أوكرانية، واعترضت 5 صواريخ "نبتون" المضادة للسفن، فوق إقليم كراسنودار... 31.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-31T06:00+0000
2024-05-31T06:00+0000
روسيا
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وجاء في بيان الوزارة: "تم إحباط محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام الطائرات المسيرة ضد منشآت في الأراضي الروسية".ونوّه البيان بأنه تم إسقاط طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج وأخرى فوق مقاطعة بيلغورود وثالثة فوق مقاطعة تامبوف.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وجمهورية القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240531/القوات-الروسية-تحرر-300-كلم-مربع-من-مقاطعة-خاركوف-خلال-شهر-مايو-الجاري-1089373602.html
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أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 29 مسيرة أوكرانية فوق إقليم كراسنودار

06:00 GMT 31.05.2024
© Sputnik . Valentin Kapustin / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة الدفاع الجوي "بانتسر-اس1" في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
منظومة الدفاع الجوي بانتسر-اس1 في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2024
© Sputnik . Valentin Kapustin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية، دمرت 29 مسيرة أوكرانية، واعترضت 5 صواريخ "نبتون" المضادة للسفن، فوق إقليم كراسنودار الروسي.
وجاء في بيان الوزارة: "تم إحباط محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام الطائرات المسيرة ضد منشآت في الأراضي الروسية".

وأضاف البيان: "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت 29 مسيرة أوكرانية واعترضت 5 صواريخ مضادة للسفن فوق إقليم كراسنودار".

ونوّه البيان بأنه تم إسقاط طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج وأخرى فوق مقاطعة بيلغورود وثالثة فوق مقاطعة تامبوف.
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر 300 كلم مربع من مقاطعة خاركوف خلال شهر مايو الجاري
05:36 GMT
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وجمهورية القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
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