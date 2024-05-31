https://sarabic.ae/20240531/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-29-مسيرة-أوكرانية-فوق-إقليم-كراسنودار-1089373985.html
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 29 مسيرة أوكرانية فوق إقليم كراسنودار
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 29 مسيرة أوكرانية فوق إقليم كراسنودار
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية، دمرت 29 مسيرة أوكرانية، واعترضت 5 صواريخ "نبتون" المضادة للسفن، فوق إقليم كراسنودار... 31.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-31T06:00+0000
2024-05-31T06:00+0000
2024-05-31T06:00+0000
روسيا
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وجاء في بيان الوزارة: "تم إحباط محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام الطائرات المسيرة ضد منشآت في الأراضي الروسية".ونوّه البيان بأنه تم إسقاط طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج وأخرى فوق مقاطعة بيلغورود وثالثة فوق مقاطعة تامبوف.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وجمهورية القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240531/القوات-الروسية-تحرر-300-كلم-مربع-من-مقاطعة-خاركوف-خلال-شهر-مايو-الجاري-1089373602.html
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روسيا
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 29 مسيرة أوكرانية فوق إقليم كراسنودار
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية، دمرت 29 مسيرة أوكرانية، واعترضت 5 صواريخ "نبتون" المضادة للسفن، فوق إقليم كراسنودار الروسي.
وجاء في بيان الوزارة: "تم إحباط محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام الطائرات المسيرة ضد منشآت في الأراضي الروسية".
وأضاف البيان: "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت 29 مسيرة أوكرانية واعترضت 5 صواريخ مضادة للسفن فوق إقليم كراسنودار".
ونوّه البيان بأنه تم إسقاط طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج وأخرى فوق مقاطعة بيلغورود وثالثة فوق مقاطعة تامبوف.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وجمهورية القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل
القوات الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.