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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240601/الدفاع-الروسية-الدفاعات-الجوية-تدمر-طائرتين-أوكرانيتين-مسيرتين-فوق-أراضي-بيلغورود----1089405018.html
الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية تدمر طائرتين أوكرانيتين مسيرتين فوق أراضي بيلغورود
الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية تدمر طائرتين أوكرانيتين مسيرتين فوق أراضي بيلغورود
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إحباط محاولة جديدة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي على الأراضي الروسية باستخدام الطائرات المسيرة. 01.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-01T08:56+0000
2024-06-01T08:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت الوزارة في بيانها "حوالي الساعة 08.30 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام الطائرات المسيرة على أهداف في الأراضي الروسية".هذا، وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ. نائب ألماني يتهم السويد وفرنسا بتصعيد الصراع في أوكرانياوتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240601/المدفعية-الروسية-تدك-مواقع-أوكرانية-في-مقاطعة-خاركوف-كانت-بصدد-إطلاق-صواريخ-غراد--1089401534.html
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الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية تدمر طائرتين أوكرانيتين مسيرتين فوق أراضي بيلغورود

08:56 GMT 01.06.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورنشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إحباط محاولة جديدة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي على الأراضي الروسية باستخدام الطائرات المسيرة.
وذكرت الوزارة في بيانها "حوالي الساعة 08.30 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام الطائرات المسيرة على أهداف في الأراضي الروسية".
وأوضحت أنه "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة طائرتين أوكرانيتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
أفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات المركز التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الروسية تدك مواقع أوكرانية في مقاطعة خاركوف كانت بصدد إطلاق صواريخ "غراد"
05:21 GMT
هذا، وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
نائب ألماني يتهم السويد وفرنسا بتصعيد الصراع في أوكرانيا
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
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