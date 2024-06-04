https://sarabic.ae/20240604/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلة-أوكرانية-سو-25-و41-مسيرة-1089500723.html
القوات الروسية تسقط مقاتلة "سو-25" و41 مسيرة أوكرانية
القوات الروسية تسقط مقاتلة "سو-25" و41 مسيرة أوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الروسي أسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-25". 04.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-04T10:10+0000
2024-06-04T10:10+0000
2024-06-04T10:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "أسقطت قوات "دنبير" مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-25"تابعة للقوات الجوية الأوكرانية.وتابع البيان: "استهدفت وحدات من مجموعة "دنيبر" القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق رابوتينو ولوبكوفو في مقاطعة زابوروجيه".وقالت الدفاع: "سيطرت وحدات مجموعة قوات "الشرق" مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أوروزهاينوي وستوروزيفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 130 فردًا عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وسبع مركبات".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.القوات الروسية تطرد متطوعي الجيش الأوكراني من ساحات القتال"ستريلا-10" الروسية "تصطاد" المسيرات الأوكرانية بنجاح... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240603/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-على-خطوط-المواجهة-1089455811.html
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روسيا
القوات الروسية تسقط مقاتلة "سو-25" و41 مسيرة أوكرانية
10:10 GMT 04.06.2024 (تم التحديث: 10:23 GMT 04.06.2024)
يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الروسي أسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-25".
وقالت الدفاع الروسية: "أسقطت قوات "دنبير" مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-25"تابعة للقوات الجوية الأوكرانية.
وأضاف البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 18 صاروخًا من طراز "هيمارس" أمريكي الصنع، وقنبلتين موجهتين من طراز "هارم" فرنسية الصنع، بالإضافة إلى 41 مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وتابع البيان: "استهدفت وحدات من مجموعة "دنيبر" القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق رابوتينو ولوبكوفو في مقاطعة زابوروجيه".
وبحسب الدفاع فإن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه بلغت ما يصل إلى 75 عسكريًا وثلاث مركبات ومدفع "إم777" ومدافع "دي-20" و"ميستا-بي".
وقالت الدفاع: "سيطرت وحدات مجموعة قوات "الشرق" مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أوروزهاينوي وستوروزيفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 130 فردًا عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وسبع مركبات".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.