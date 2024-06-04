https://sarabic.ae/20240604/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلة-أوكرانية-سو-25-و41-مسيرة-1089500723.html

القوات الروسية تسقط مقاتلة "سو-25" و41 مسيرة أوكرانية

القوات الروسية تسقط مقاتلة "سو-25" و41 مسيرة أوكرانية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الروسي أسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-25". 04.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-04T10:10+0000

2024-06-04T10:10+0000

2024-06-04T10:23+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية: "أسقطت قوات "دنبير" مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-25"تابعة للقوات الجوية الأوكرانية.وتابع البيان: "استهدفت وحدات من مجموعة "دنيبر" القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق رابوتينو ولوبكوفو في مقاطعة زابوروجيه".وقالت الدفاع: "سيطرت وحدات مجموعة قوات "الشرق" مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أوروزهاينوي وستوروزيفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 130 فردًا عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وسبع مركبات".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.القوات الروسية تطرد متطوعي الجيش الأوكراني من ساحات القتال"ستريلا-10" الروسية "تصطاد" المسيرات الأوكرانية بنجاح... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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