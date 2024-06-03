https://sarabic.ae/20240603/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-على-خطوط-المواجهة-1089455811.html
القوات الروسية تحسن تموضعها على خطوط المواجهة
القوات الروسية تحسن تموضعها على خطوط المواجهة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بأن الجيش الروسي قام بتحسين مواقعه على عدة محاور على خطوط المواجهة. 03.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-03T10:13+0000
2024-06-03T10:13+0000
2024-06-03T10:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/14/1086245624_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_959305987ec25231e232ef19d56b38c4.jpg
وقالت الدفاع في بيان: "وحدات من قوات "الشمال" تواصل تقدمها في أعماق دفاعات العدو. تم استهداف القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نيسكوشنوي وغرانوف وكونستانتينوفكا في مقاطعة خاركوف. وتم صد خمس هجمات مضادة لمجموعات هجومية معادية في مناطق مستوطنتي ليبتسي وفولشانسك في مقاطعه خاركوف".وتابع بيان الدفاع: "سيطرت وحدات من مجموعة "الغرب" على مواقع أكثر فائدة، تم صد ثلاث هجمات مضادة لمجموعات هجومية معادية في جمهورية دونيستك".وأضاف البيان: "قامت وحدات من مجموعة "الجنوب" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة واستهدفت القوة البشرية ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفي وكونستانتينوفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية". وأشارت الدفاع إلى أن "العدو خسر أكثر من 310 جنود، وتم تدمير ثماني مركبات، ومدفعي هاوتزر من طراز "دي-20" ، ومدفع ذاتي ومدفع هاوتزر 2A65 "ميستا-بي" ومدفع "دي-30" ومدفعان "إم1119". وتم تدمير مستودعين للذخيرة الميدانية للقوات المسلحة الأوكرانية". وأوضح أنه "بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 585 عسكريًا وثلاث مركبات قتالية مدرعة ومركبتين، تم تدمير خمسة مدافع هاوتزر عيار "ميستا-بي"، ومدفعان هاوتزر "إم777"، ومدفعان مدافع هاوتزر "دي-20" ، وقاعدة مدفعية ذاتية الدفع وثلاثة مدافع هاوتزر "دي-30".وبحسب الدفاع فإن وحدات "الشرق" سيطرت على مواقع أكثر فائدة، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 140 فردًا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.جنرال أوكراني: الوضع يخرج عن السيطرة بسبب فشل زيلينسكي"ستريلا-10" الروسية "تصطاد" المسيرات الأوكرانية بنجاح... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240603/القوات-الروسية-تطرد-متطوعي-الجيش-الأوكراني-من-ساحات-القتال-1089452535.html
https://sarabic.ae/20240602/خبير-عسكري-أمريكي-أوكرانيا-قد-تفقد-السيطرة-على-المدن-الكبرى-بما-في-ذلك-العاصمة-كييف-1089436863.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/14/1086245624_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_3c6b276a2e081130cdba56085ecce6ce.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تحسن تموضعها على خطوط المواجهة
10:13 GMT 03.06.2024 (تم التحديث: 10:38 GMT 03.06.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بأن الجيش الروسي قام بتحسين مواقعه على عدة محاور على خطوط المواجهة.
وقالت الدفاع في بيان: "وحدات من قوات "الشمال" تواصل تقدمها في أعماق دفاعات العدو. تم استهداف القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نيسكوشنوي وغرانوف وكونستانتينوفكا في مقاطعة خاركوف. وتم صد خمس هجمات مضادة لمجموعات هجومية معادية في مناطق مستوطنتي ليبتسي وفولشانسك في مقاطعه خاركوف".
وأوضح البيان أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 215 عسكريًا ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين وأربع سيارات بالإضافة إلى مدفعين هاوتزر من طراز "دي-30".
وتابع بيان الدفاع: "سيطرت وحدات من مجموعة "الغرب" على مواقع أكثر فائدة، تم صد ثلاث هجمات مضادة لمجموعات هجومية معادية في جمهورية دونيستك".
وبحسب البيان فإن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 435 عسكريًا وناقلتي جند مدرعتين وأربع مركبات، وتم تدمير ثلاثة مدافع هاوتزر من طراز "دي-30"، ومدفع ذاتي الدفع من طراز "إم119" أمريكي الصنع".
وأضاف البيان: "قامت وحدات من مجموعة "الجنوب" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة واستهدفت القوة البشرية ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفي وكونستانتينوفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأشارت الدفاع إلى أن "العدو خسر أكثر من 310 جنود، وتم تدمير ثماني مركبات، ومدفعي هاوتزر من طراز "دي-20" ، ومدفع ذاتي ومدفع هاوتزر 2A65 "ميستا-بي" ومدفع "دي-30" ومدفعان "إم1119". وتم تدمير مستودعين للذخيرة الميدانية للقوات المسلحة الأوكرانية".
وقالت الدفاع: "وحدات من مجموعة "المركز" قامت بتحسين الوضع التكتيكي وتم صد أربع هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من أوكرانية في مناطق أوشيريتينو ونوفوبوكروفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأوضح أنه "بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 585 عسكريًا وثلاث مركبات قتالية مدرعة ومركبتين، تم تدمير خمسة مدافع هاوتزر عيار "ميستا-بي"، ومدفعان هاوتزر "إم777"، ومدفعان مدافع هاوتزر "دي-20" ، وقاعدة مدفعية ذاتية الدفع وثلاثة مدافع هاوتزر "دي-30".
وبحسب الدفاع فإن وحدات "الشرق" سيطرت على مواقع أكثر فائدة، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 140 فردًا".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.