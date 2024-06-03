https://sarabic.ae/20240603/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-على-خطوط-المواجهة-1089455811.html

القوات الروسية تحسن تموضعها على خطوط المواجهة

القوات الروسية تحسن تموضعها على خطوط المواجهة

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بأن الجيش الروسي قام بتحسين مواقعه على عدة محاور على خطوط المواجهة. 03.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-03T10:13+0000

2024-06-03T10:13+0000

2024-06-03T10:38+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع في بيان: "وحدات من قوات "الشمال" تواصل تقدمها في أعماق دفاعات العدو. تم استهداف القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نيسكوشنوي وغرانوف وكونستانتينوفكا في مقاطعة خاركوف. وتم صد خمس هجمات مضادة لمجموعات هجومية معادية في مناطق مستوطنتي ليبتسي وفولشانسك في مقاطعه خاركوف".وتابع بيان الدفاع: "سيطرت وحدات من مجموعة "الغرب" على مواقع أكثر فائدة، تم صد ثلاث هجمات مضادة لمجموعات هجومية معادية في جمهورية دونيستك".وأضاف البيان: "قامت وحدات من مجموعة "الجنوب" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة واستهدفت القوة البشرية ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفي وكونستانتينوفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية". وأشارت الدفاع إلى أن "العدو خسر أكثر من 310 جنود، وتم تدمير ثماني مركبات، ومدفعي هاوتزر من طراز "دي-20" ، ومدفع ذاتي ومدفع هاوتزر 2A65 "ميستا-بي" ومدفع "دي-30" ومدفعان "إم1119". وتم تدمير مستودعين للذخيرة الميدانية للقوات المسلحة الأوكرانية". وأوضح أنه "بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 585 عسكريًا وثلاث مركبات قتالية مدرعة ومركبتين، تم تدمير خمسة مدافع هاوتزر عيار "ميستا-بي"، ومدفعان هاوتزر "إم777"، ومدفعان مدافع هاوتزر "دي-20" ، وقاعدة مدفعية ذاتية الدفع وثلاثة مدافع هاوتزر "دي-30".وبحسب الدفاع فإن وحدات "الشرق" سيطرت على مواقع أكثر فائدة، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 140 فردًا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.جنرال أوكراني: الوضع يخرج عن السيطرة بسبب فشل زيلينسكي"ستريلا-10" الروسية "تصطاد" المسيرات الأوكرانية بنجاح... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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