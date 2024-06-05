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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240605/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-على-محاور-عدة-1089534716.html
القوات الروسية تحسن تموضعها على محاور عدة
القوات الروسية تحسن تموضعها على محاور عدة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية سيطرت على مواقع عملياتية أكثر فائدة على طول خط المواجهة، ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة. 05.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-05T11:42+0000
2024-06-05T11:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "حسنت وحدات قوات مجموعة "الشمال" الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق فيسيلوي وجرافسكوي وفولتشانسك في مقاطعة خاركوف".وأضاف البيان: "حسنت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الوضع على طول الحافة الأمامية، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق زاليزنيانسكو، وأوريخوفو فاسيليفكا، وغريغوروفكا، وكالينينا، ودزيرجينسك وكراسنو في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 230 عسكريًا، و3 عربات قتالية مدرعة، من بينها ناقلة جند مدرعة "سترايكر" أمريكية الصنع، ومركبتين، ومحطة حرب إلكترونية "إنكلاف"، ومدفع هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم أمريكي الصنع، ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-20" عيار 152 ملم، وومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 545 جنديا، و5 مركبات قتالية مدرعة، و4 شاحنات صغيرة، ومحطة حرب إلكترونية "نوتا" ومدافع هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم، ومدافع هاوتزر "إم 198"، ومدافع هاوتزر "دي 30".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مدرعة روسية تستهدف مخبأين أوكرانيين... فيديو"الضفدع" الروسي يدمر مربط رشاش أوكراني في أول عملية له... فيديو
https://sarabic.ae/20240605/سلاح-الجو-التكتيكي-الروسي-يدمر-المستودعات-التابعة-لـخورتيتسا-والفيلق-الأجنبي--1089532197.html
https://sarabic.ae/20240605/قائمة-الدول-التي-تزود-أوكرانيا-بالأسلحة-الثقيلة-1089531005.html
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القوات الروسية تحسن تموضعها على محاور عدة

11:42 GMT 05.06.2024
© Sputnik . Alexander Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورنظام إزالة الألغام الروبوتي (روبوت-صابر) "أوران -6" للأفراد العسكريين في مركز التدريب رقم 66 التابع للقوات الهندسية في مقاطعة موسكو للعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة
نظام إزالة الألغام الروبوتي (روبوت-صابر) أوران -6 للأفراد العسكريين في مركز التدريب رقم 66 التابع للقوات الهندسية في مقاطعة موسكو للعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2024
© Sputnik . Alexander Melnikov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية سيطرت على مواقع عملياتية أكثر فائدة على طول خط المواجهة، ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "حسنت وحدات قوات مجموعة "الشمال" الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق فيسيلوي وجرافسكوي وفولتشانسك في مقاطعة خاركوف".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 290 جنديا، ودبابتين، وناقلات جند مدرعة من طراز "إم 113"، و3 سيارات.
وزارة الدفاع الروسية في موسكو - سبوتنيك عربي
وزارة الدفاع الروسية
وأضاف البيان: "حسنت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الوضع على طول الحافة الأمامية، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق زاليزنيانسكو، وأوريخوفو فاسيليفكا، وغريغوروفكا، وكالينينا، ودزيرجينسك وكراسنو في جمهورية دونيتسك الشعبية".
مقاتلات روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلاح الجو التكتيكي الروسي يدمر المستودعات التابعة لـ"خورتيتسا" و"الفيلق الأجنبي" في أوكرانيا
10:22 GMT
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 230 عسكريًا، و3 عربات قتالية مدرعة، من بينها ناقلة جند مدرعة "سترايكر" أمريكية الصنع، ومركبتين، ومحطة حرب إلكترونية "إنكلاف"، ومدفع هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم أمريكي الصنع، ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-20" عيار 152 ملم، وومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم".

وحدات من قوات مجموعة "الغرب" سيطرت على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق ستيلماخوفكا، ونوفوسيلوفسكوي، وتشيرفونايا ديبروفا، وماكييفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وبتروبافلوفسك في مقاطعة خاركوف، وتورسكوي، ويامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي
وزارة الدفاع الروسية
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 545 جنديا، و5 مركبات قتالية مدرعة، و4 شاحنات صغيرة، ومحطة حرب إلكترونية "نوتا" ومدافع هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم، ومدافع هاوتزر "إم 198"، ومدافع هاوتزر "دي 30".
قائمة الدول التي تزود أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2024
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قائمة الدول التي تزود أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة
09:51 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
مدرعة روسية تستهدف مخبأين أوكرانيين... فيديو
"الضفدع" الروسي يدمر مربط رشاش أوكراني في أول عملية له... فيديو
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