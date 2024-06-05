https://sarabic.ae/20240605/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-على-محاور-عدة-1089534716.html

القوات الروسية تحسن تموضعها على محاور عدة

القوات الروسية تحسن تموضعها على محاور عدة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية سيطرت على مواقع عملياتية أكثر فائدة على طول خط المواجهة، ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة. 05.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-05T11:42+0000

2024-06-05T11:42+0000

2024-06-05T11:42+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/0a/1078901113_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_f7a3a9fbdd9a76503c482d74e2d29948.jpg

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "حسنت وحدات قوات مجموعة "الشمال" الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق فيسيلوي وجرافسكوي وفولتشانسك في مقاطعة خاركوف".وأضاف البيان: "حسنت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الوضع على طول الحافة الأمامية، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق زاليزنيانسكو، وأوريخوفو فاسيليفكا، وغريغوروفكا، وكالينينا، ودزيرجينسك وكراسنو في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 230 عسكريًا، و3 عربات قتالية مدرعة، من بينها ناقلة جند مدرعة "سترايكر" أمريكية الصنع، ومركبتين، ومحطة حرب إلكترونية "إنكلاف"، ومدفع هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم أمريكي الصنع، ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-20" عيار 152 ملم، وومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 545 جنديا، و5 مركبات قتالية مدرعة، و4 شاحنات صغيرة، ومحطة حرب إلكترونية "نوتا" ومدافع هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم، ومدافع هاوتزر "إم 198"، ومدافع هاوتزر "دي 30".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مدرعة روسية تستهدف مخبأين أوكرانيين... فيديو"الضفدع" الروسي يدمر مربط رشاش أوكراني في أول عملية له... فيديو

https://sarabic.ae/20240605/سلاح-الجو-التكتيكي-الروسي-يدمر-المستودعات-التابعة-لـخورتيتسا-والفيلق-الأجنبي--1089532197.html

https://sarabic.ae/20240605/قائمة-الدول-التي-تزود-أوكرانيا-بالأسلحة-الثقيلة-1089531005.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا