https://sarabic.ae/20240605/سلاح-الجو-التكتيكي-الروسي-يدمر-المستودعات-التابعة-لـخورتيتسا-والفيلق-الأجنبي--1089532197.html

سلاح الجو التكتيكي الروسي يدمر المستودعات التابعة لـ"خورتيتسا" و"الفيلق الأجنبي" في أوكرانيا

سلاح الجو التكتيكي الروسي يدمر المستودعات التابعة لـ"خورتيتسا" و"الفيلق الأجنبي" في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية استهدفت المستودعات التابعة لـ"خورتيتسا" و"الفيلق الأجنبي" الأوكراني. 05.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-05T10:22+0000

2024-06-05T10:22+0000

2024-06-05T10:57+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وقالت الدفاع في بيان: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات المسلحة الروسية، مستودعات الأسلحة والمعدات العسكرية التابعة للمجموعة العملياتية الاستراتيجية للقوات المسلحة الأوكرانية "خورتيتسا" والمسلحين من "الفيلق الأجنبي".وأشارت الدفاع إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي دمرت 55 طائرة دون طيار أوكرانية، بالإضافة إلى ذلك، تم إسقاط 10 صواريخ "هيمارس" و"أولخا" أمريكية الصنع، وقنبلتين موجهتين من طراز "هامر"، وصاروخين موجهين مضادين للطائرات من طراز "باتريوت".وأوضح البيان أن "وحدات من مجموعة "الشرق" سيطرت على مواقع أكثر فائدة، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 40 عسكريًا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.القوات الروسية تطرد متطوعي الجيش الأوكراني من ساحات القتال"ستريلا-10" الروسية "تصطاد" المسيرات الأوكرانية بنجاح... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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