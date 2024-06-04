https://sarabic.ae/20240604/مدرعة-روسية-تستهدف-مخبأين-أوكرانيين-فيديو-1089513236.html
مدرعة روسية تستهدف مخبأين أوكرانيين... فيديو
مدرعة روسية تستهدف مخبأين أوكرانيين... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مشاهد لعمل أطقم مدرعة "بي إم بي-3"، بعد تلقيها إحداثيات تحصينات للجيش الأوكراني. 04.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-04T17:03+0000
2024-06-04T17:03+0000
2024-06-04T17:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وأوضحت الدفاع الروسية في بيان أنه وبعد تلقي إحداثيات تحصينات القوات الأوكرانية، انتقلت أطقم مدرعة "بي إم بي-3" إلى موقع إطلاق النار، واستهدفت أفراد القوات المسلحة الأوكرانية.وأكد البيان أنه تم تدمير مخبأين كانا يضمان أفرادا عسكريين أوكرانيين بضربات مباشرة.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الروسي أسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-25".وتمتلك روسيا واحدة من أضخم قوات المدرعات في العالم وتضم مجموعة متنوعة من المركبات المدرعة، التي أثبتت كفاءتها العالية في ساحات القتال.وتمثل "بي إم بي - 3" إحدى أقوى المدرعات التي تطورها روسيا لنقل جنود المشاة في ساحات القتال.معلومات عن المدرعة الروسية "بي إم بي - 3"... صور
https://sarabic.ae/20240604/الضفدع-الروسي-يدمر-مربط-رشاش-أوكراني-في-أول-عملية-له-فيديو-1089507064.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
مدرعة روسية تستهدف مخبأين أوكرانيين... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مشاهد لعمل أطقم مدرعة "بي إم بي-3"، بعد تلقيها إحداثيات تحصينات للجيش الأوكراني.
وأوضحت الدفاع الروسية في بيان أنه وبعد تلقي إحداثيات تحصينات القوات الأوكرانية، انتقلت أطقم مدرعة "بي إم بي-3" إلى موقع إطلاق النار، واستهدفت أفراد القوات المسلحة الأوكرانية.
وأكد البيان أنه تم تدمير مخبأين كانا يضمان أفرادا عسكريين أوكرانيين بضربات مباشرة.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الروسي أسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-25".
وتمتلك روسيا واحدة من أضخم قوات المدرعات في العالم وتضم مجموعة متنوعة من المركبات المدرعة، التي أثبتت كفاءتها العالية في ساحات القتال.
وتمثل "بي إم بي - 3" إحدى أقوى المدرعات
التي تطورها روسيا لنقل جنود المشاة في ساحات القتال.