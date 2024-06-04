مدرعة روسية تستهدف مخبأين أوكرانيين... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج الصباحي - اعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
08:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبير: فرض عقوبات على القمح الروسي لن يؤثر على الاقتصاد
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
11:03 GMT
21 د
كواليس السينما
الرؤية بين الرواية والسينما
11:24 GMT
25 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
معهد "بوشكين" في موسكو يستضيف مؤتمرا دوليا رابعا للغة الروسية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الصين تبدأ بقبول الحوالات التجارية من سوريا باليوان
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
دلالات حديث العراق عن جدول زمني لانسحاب قوات التحالف الدولي
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
دلالات حديث العراق عن جدول زمني لانسحاب قوات التحالف الدولي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
الرؤية بين الرواية والسينما
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
معهد "بوشكين" في موسكو يستضيف مؤتمرا دوليا رابعا للغة الروسية
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
10:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
11:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ما مدى إمكانية إعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران و البحرين؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: منع سكوت ريتر من السفر إلى روسيا هو انتهاك لحرية التنقل التي تضمنها المعاهدات الدولية
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل يرضخ نتنياهو لليمين في حكومته ويرفض مقترح بايدن؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تأخر انضمام السلطة الفلسطينية لقضية الإبادة الجماعية في غزة ؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
28 د
أمساليوم
بث مباشر
Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240604/مدرعة-روسية-تستهدف-مخبأين-أوكرانيين-فيديو-1089513236.html
مدرعة روسية تستهدف مخبأين أوكرانيين... فيديو
مدرعة روسية تستهدف مخبأين أوكرانيين... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مشاهد لعمل أطقم مدرعة "بي إم بي-3"، بعد تلقيها إحداثيات تحصينات للجيش الأوكراني. 04.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-04T17:03+0000
2024-06-04T17:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104121/01/1041210102_0:0:3120:1754_1920x0_80_0_0_90414f18b8b4cf3203ee7989014da844.jpg
وأوضحت الدفاع الروسية في بيان أنه وبعد تلقي إحداثيات تحصينات القوات الأوكرانية، انتقلت أطقم مدرعة "بي إم بي-3" إلى موقع إطلاق النار، واستهدفت أفراد القوات المسلحة الأوكرانية.وأكد البيان أنه تم تدمير مخبأين كانا يضمان أفرادا عسكريين أوكرانيين بضربات مباشرة.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الروسي أسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-25".وتمتلك روسيا واحدة من أضخم قوات المدرعات في العالم وتضم مجموعة متنوعة من المركبات المدرعة، التي أثبتت كفاءتها العالية في ساحات القتال.وتمثل "بي إم بي - 3" إحدى أقوى المدرعات التي تطورها روسيا لنقل جنود المشاة في ساحات القتال.معلومات عن المدرعة الروسية "بي إم بي - 3"... صور
https://sarabic.ae/20240604/الضفدع-الروسي-يدمر-مربط-رشاش-أوكراني-في-أول-عملية-له-فيديو-1089507064.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104121/01/1041210102_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_df2cf355ed989c7bf70c825219ec0366.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

مدرعة روسية تستهدف مخبأين أوكرانيين... فيديو

17:03 GMT 04.06.2024
© Sputnik . Vitaly Ankov / الانتقال إلى بنك الصورمركبة قتالية "بي إم بي-2" وجندي مع قاذفة قنابل في مناورات تكتيكية لكتيبة مشاة البحرية لأسطول المحيط الهادئ في ميدان تدريبي "كليرك" في منطقة بريمورسكي كراي، 2018
مركبة قتالية بي إم بي-2 وجندي مع قاذفة قنابل في مناورات تكتيكية لكتيبة مشاة البحرية لأسطول المحيط الهادئ في ميدان تدريبي كليرك في منطقة بريمورسكي كراي، 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2024
© Sputnik . Vitaly Ankov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مشاهد لعمل أطقم مدرعة "بي إم بي-3"، بعد تلقيها إحداثيات تحصينات للجيش الأوكراني.
وأوضحت الدفاع الروسية في بيان أنه وبعد تلقي إحداثيات تحصينات القوات الأوكرانية، انتقلت أطقم مدرعة "بي إم بي-3" إلى موقع إطلاق النار، واستهدفت أفراد القوات المسلحة الأوكرانية.
وأكد البيان أنه تم تدمير مخبأين كانا يضمان أفرادا عسكريين أوكرانيين بضربات مباشرة.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الروسي أسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-25".
الضفدع الروسي يدمر مربط رشاش أوكراني في أول عملية له - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"الضفدع" الروسي يدمر مربط رشاش أوكراني في أول عملية له... فيديو
13:11 GMT
وتمتلك روسيا واحدة من أضخم قوات المدرعات في العالم وتضم مجموعة متنوعة من المركبات المدرعة، التي أثبتت كفاءتها العالية في ساحات القتال.
وتمثل "بي إم بي - 3" إحدى أقوى المدرعات التي تطورها روسيا لنقل جنود المشاة في ساحات القتال.
معلومات عن المدرعة الروسية "بي إم بي - 3"... صور
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Силы безопасности и сотрудники службы экстренной помощи размещаются на месте, пораженном ракетами, выпущенными с юга Ливана, в северном израильском городе Кирьят-Шмона - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... رسائل تهديد تصل إلى لبنان تحدد موعد "ضربة إسرائيلية محتملة"17:33 GMTВоеннослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:07 GMTالمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إيران مارس 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. خامنئي: الجيش الإسرائيلي انهزم أمام فصائل المقاومةأمس, 19:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала