https://sarabic.ae/20240605/مقتل-طفل-في-مقاطعة-زابوروجيه-بسبب-قصف-القوات-الأوكرانية-1089525076.html
مقتل طفل في مقاطعة زابوروجيه بسبب قصف القوات الأوكرانية
مقتل طفل في مقاطعة زابوروجيه بسبب قصف القوات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أكد حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، اليوم الأربعاء، وفاة طفل يبلغ من العمر خمس سنوات في العناية المركزة، بعد قصف القوات المسلحة الأوكرانية لقرية... 05.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-05T07:42+0000
2024-06-05T07:42+0000
2024-06-05T07:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
رصد عسكري
الجيش الروسي
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وأضاف باليتسكي: "لقد تحدثت للتو مع دائرة الخدمات حول الوضع في قرية نوفوزلاتوبول، في منطقة كويبيشيف، وأضاف أنه نتيجة للقصف المدفعي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية، أمس، أصيب 11 شخصا بجروح خطيرة وتم نقلهم إلى المشافي الطبية".وفي اليوم السابق، أبلغ رئيس المنطقة أن القوات الأوكرانية قصفت قرية نوفوزلاتوبول بالقذائف العنقودية، واستهدفت غارة للقوات المسلحة الأوكرانية عائلتين وعددا من المباني السكنية، وتضررت عدة مركبات.وتستمر القوات الأوكرانية في استهداف المدنيين والمباني السكنية في مقاطعة زابوروجيه، في حين تقوم القوات الروسية بإحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات من دون طيار ضد أهداف على أراضي روسيا.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.صواريخ "باستيون" من أسطول البحر الأسود الروسي تستهدف مواقع للقوات الأوكرانيةالقوات الروسية تسقط صاروخي "نبتون" و"هامر" و67 مسيرة أوكرانية
https://sarabic.ae/20240527/القوات-الأوكرانية-تستهدف-مدينة-إنيرغودار-في-زابوروجيه-بقصف-عشوائي-1089254531.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, رصد عسكري, الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا, روسيا, رصد عسكري, الجيش الروسي
مقتل طفل في مقاطعة زابوروجيه بسبب قصف القوات الأوكرانية
أكد حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، اليوم الأربعاء، وفاة طفل يبلغ من العمر خمس سنوات في العناية المركزة، بعد قصف القوات المسلحة الأوكرانية لقرية نوفوزلاتوبول في مقاطعة زابوروجيه.
وأضاف باليتسكي: "لقد تحدثت للتو مع دائرة الخدمات حول الوضع في قرية نوفوزلاتوبول، في منطقة كويبيشيف، وأضاف أنه نتيجة للقصف المدفعي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية، أمس، أصيب 11 شخصا بجروح خطيرة وتم نقلهم إلى المشافي الطبية".
وفي اليوم السابق، أبلغ رئيس المنطقة أن القوات الأوكرانية قصفت قرية نوفوزلاتوبول بالقذائف العنقودية، واستهدفت غارة للقوات المسلحة الأوكرانية عائلتين وعددا من المباني السكنية، وتضررت عدة مركبات.
ويهاجم الجيش الأوكراني بشكل شبه يومي المنشآت المدنية والبنية التحتية في المناطق الحدودية والوسطى مع روسيا، في حين تتصدى قوات الدفاع الجوي لهذه الهجمات.
وتستمر القوات الأوكرانية في استهداف المدنيين
والمباني السكنية في مقاطعة زابوروجيه، في حين تقوم القوات الروسية بإحباط محاولات نظام كييف
لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات من دون طيار ضد أهداف على أراضي روسيا.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة
، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.