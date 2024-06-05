https://sarabic.ae/20240605/الدفاع-الروسية-تدمير-5-طائرات-أوكرانية-مسيرة-فوق-بيلغورود-وكورسك-وفورونيج-1089521365.html
الدفاع الروسية: تدمير 5 طائرات أوكرانية مسيرة فوق بيلغورود وكورسك وفورونيج
الدفاع الروسية: تدمير 5 طائرات أوكرانية مسيرة فوق بيلغورود وكورسك وفورونيج
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تدمير 5 طائرات أوكرانية مسيرة فوق أراضي بيلغورود وكورسك وفورونيج. 05.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-05T04:21+0000
2024-06-05T04:21+0000
2024-06-05T04:30+0000
وزارة الدفاع الروسية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلاح روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات بدون طيار ضد أهداف على أراضي الاتحاد الروسي".وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية "دمرت واعترضت طائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، ومسيرتين فوق أراضي مقاطعة كورسك، ومسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة فورونيج".وهزمت وحدات من مجموعة "دنيبر" أفراد ومعدات لواء الهجوم الجبلي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء البحري 37 في مناطق ستيبنوجورسك في مقاطعة زابوروجيه وتياجينكا في مقاطعة خيرسون.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 45 فردًا عسكريًا، ومركبة مشاة قتالية، ومركبتين، ومدفع هاوتزر من عيار 152 ملم من طراز "دي-20"، ومدفعية ذاتية الدفع من طراز "أكاتسيا" عيار 152 ملم.وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240603/الدفاع-الروسية-منظومات-الدفاع-الجوي-تدمر-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بيلغورود-1089485765.html
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وزارة الدفاع الروسية, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
وزارة الدفاع الروسية, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: تدمير 5 طائرات أوكرانية مسيرة فوق بيلغورود وكورسك وفورونيج
04:21 GMT 05.06.2024 (تم التحديث: 04:30 GMT 05.06.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تدمير 5 طائرات أوكرانية مسيرة فوق أراضي بيلغورود وكورسك وفورونيج.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات بدون طيار ضد أهداف على أراضي الاتحاد الروسي".
وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية "دمرت واعترضت طائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، ومسيرتين فوق أراضي مقاطعة كورسك، ومسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة فورونيج".
وهزمت وحدات من مجموعة "دنيبر" أفراد
ومعدات لواء الهجوم الجبلي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء البحري 37 في مناطق ستيبنوجورسك في مقاطعة زابوروجيه وتياجينكا في مقاطعة خيرسون.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 45 فردًا عسكريًا، ومركبة مشاة قتالية، ومركبتين، ومدفع هاوتزر من عيار 152 ملم من طراز "دي-20"، ومدفعية ذاتية الدفع من طراز "أكاتسيا" عيار 152 ملم.
وتواصل
القوات الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.