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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240603/الدفاع-الروسية-منظومات-الدفاع-الجوي-تدمر-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بيلغورود-1089485765.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود
الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الاثنين، أن منظومات الدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود. 03.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-03T21:46+0000
2024-06-03T21:46+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو، 3 يونيو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "في 3 حزيران/يونيو حوالي الساعة 23:10 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة أخرى لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام الطائرات المسيرة ضد منشآت على أراضي روسيا الاتحادية".وأضافت الوزارة أن "منظومات الدفاع الجوي [الروسية] المناوبة دمرت طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود".وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 120 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة، وأربع مركبات، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي-30".وهزمت وحدات من مجموعة "دنيبر" أفراد ومعدات لواء الهجوم الجبلي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء البحري 37 في مناطق ستيبنوجورسك بمقاطعة زابوروجيه وتياجينكا بمقاطعة خيرسون.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 45 فردًا عسكريًا، ومركبة مشاة قتالية، ومركبتين، ومدفع هاوتزر من عيار 152 ملم من طراز "دي-20"، ومدفع مدفعية ذاتية الدفع من طراز أكاتسيا عيار 152 ملم.وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240601/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-62-مسيرة-أوكرانية-و4-صواريخ-هيمارس-خلال-24-ساعة-الماضية--1089407353.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود

21:46 GMT 03.06.2024
© RIA Novosti . Sergei Beznosov"إس-400" و"إس-500" حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله
إس-400 وإس-500 حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2024
© RIA Novosti . Sergei Beznosov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الاثنين، أن منظومات الدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.
موسكو، 3 يونيو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "في 3 حزيران/يونيو حوالي الساعة 23:10 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة أخرى لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام الطائرات المسيرة ضد منشآت على أراضي روسيا الاتحادية".
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 62 مسيرة أوكرانية و4 صواريخ "هيمارس" خلال 24 ساعة الماضية
1 يونيو, 11:15 GMT
وأضافت الوزارة أن "منظومات الدفاع الجوي [الروسية] المناوبة دمرت طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود".
وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 120 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة، وأربع مركبات، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي-30".
وهزمت وحدات من مجموعة "دنيبر" أفراد ومعدات لواء الهجوم الجبلي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء البحري 37 في مناطق ستيبنوجورسك بمقاطعة زابوروجيه وتياجينكا بمقاطعة خيرسون.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 45 فردًا عسكريًا، ومركبة مشاة قتالية، ومركبتين، ومدفع هاوتزر من عيار 152 ملم من طراز "دي-20"، ومدفع مدفعية ذاتية الدفع من طراز أكاتسيا عيار 152 ملم.
وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
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