https://sarabic.ae/20240606/القائد-السابق-لـالناتو-الصراع-الأوكراني-قد-يغدو-أكبر-كارثة-في-هذا-القرن-1089567082.html
القائد السابق لـ"الناتو": الصراع الأوكراني قد يغدو أكبر كارثة في هذا القرن
القائد السابق لـ"الناتو": الصراع الأوكراني قد يغدو أكبر كارثة في هذا القرن
سبوتنيك عربي
أعلن القائد السابق لقوات الناتو، الجنرال الألماني هارالد كوغات، اليوم الخميس، أن الصراع في أوكرانيا سيكون أعظم كارثة في هذا القرن. 06.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-06T09:08+0000
2024-06-06T09:08+0000
2024-06-06T09:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وجاءت تصريحات الجنرال الألماني، هارالد كوغات، خلال مقابلة مع قناة Die Weltwoche، قال خلالها إن لديه مخاوف كبيرة من أن تصبح الحرب في أوكرانيا أكبر كارثة في القرن الحادي والعشرين".كما اشتكى كوغات من أن الحكومة الحالية في كييف تريد مواصلة الأعمال العدائية مع روسيا، متجاهلةً رغبة شعبها في وقف إراقة الدماء نهائيا، وقارن نظام كييف بنظام ألمانيا النازية وقتها، مضيفًا بالقول إن الشعب الألماني لم يكن يريد الحرب العالمية الثانية، لكن أولئك من كان في السلطة أرادوا ذلك، وهذا هو بالضبط الوضع الذي نجد أنفسنا فيه اليوم.وتابع كوغات بالقول إن شعبية الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي انخفضت إلى نحو 17 في المئة".سياسي أوكراني: زيلينسكي يزيد الفوضى في البلادوانتهت فترة ولاية زيلينسكي في 20 أيار/ مايو، حيث كان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في 31 مارس/آذار، لكن تم إلغاء الانتخابات بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة في البلاد.
https://sarabic.ae/20240606/شويغو-أي-مفاوضات-بشأن-أوكرانيا-دون-روسيا-عديمة-الفائدة-1089562579.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
القائد السابق لـ"الناتو": الصراع الأوكراني قد يغدو أكبر كارثة في هذا القرن
أعلن القائد السابق لقوات الناتو، الجنرال الألماني هارالد كوغات، اليوم الخميس، أن الصراع في أوكرانيا سيكون أعظم كارثة في هذا القرن.
وجاءت تصريحات الجنرال الألماني، هارالد كوغات، خلال مقابلة مع قناة Die Weltwoche، قال خلالها إن لديه مخاوف كبيرة من أن تصبح الحرب في أوكرانيا
أكبر كارثة في القرن الحادي والعشرين".
كما اشتكى كوغات من أن الحكومة الحالية في كييف تريد مواصلة الأعمال العدائية مع روسيا، متجاهلةً رغبة شعبها في وقف إراقة الدماء نهائيا، وقارن نظام كييف بنظام ألمانيا النازية وقتها، مضيفًا بالقول إن الشعب الألماني لم يكن يريد الحرب العالمية الثانية، لكن أولئك من كان في السلطة أرادوا ذلك، وهذا هو بالضبط الوضع الذي نجد أنفسنا فيه اليوم.
وتابع كوغات بالقول إن شعبية الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي انخفضت إلى نحو 17 في المئة".
وانتهت فترة ولاية زيلينسكي في 20 أيار/ مايو، حيث كان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في 31 مارس/آذار، لكن تم إلغاء الانتخابات بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة في البلاد.