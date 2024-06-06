https://sarabic.ae/20240606/شويغو-أي-مفاوضات-بشأن-أوكرانيا-دون-روسيا-عديمة-الفائدة-1089562579.html

شويغو: أي مفاوضات بشأن أوكرانيا دون روسيا عديمة الفائدة

شويغو: أي مفاوضات بشأن أوكرانيا دون روسيا عديمة الفائدة

سبوتنيك عربي

أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الخميس، أنه من دون روسيا، فإن أي صيغ للتفاوض بشأن أوكرانيا لا جدوى منها، خاصة وأن دول الناتو لا تسعى جاهدة من... 06.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-06T08:28+0000

2024-06-06T08:28+0000

2024-06-06T08:28+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

سويسرا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/0f/1080090686_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_8b442c65c41362a0a5a53ade2bdd9fa3.jpg

خلال اجتماع لجنة أمناء مجالس الأمن التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، قال شويغو: "في الأسبوع المقبل، من المقرر عقد ما يسمى بمؤتمر السلام في سويسرا، وأحد أهدافه هو إعطاء مظهر الشرعية لزيلينسكي على رأس أوكرانيا. من الواضح، أولاً، من دون روسيا، أي أشكال للتفاوض بشأن أوكرانيا لا فائدة منها، وثانيا، دول الناتو لا تسعى جاهدة من أجل السلام".وفي وقت سابق، دعا أكبر حزب في البرلمان السويسري، حزب "اتحاد الوسط الديمقراطي"، السلطات إلى دعوة روسيا لحضور مؤتمر حول أوكرانيا، يومي 15 و16 يونيو/حزيران الجاري.وصرح فلاديمير خوخلوف، المتحدث باسم السفارة الروسية في بيرن، لـ"سبوتنيك"، بأن سويسرا لم توجه دعوة لروسيا للمشاركة في القمة حول أوكرانيا، وأن موسكو لن تشارك في أي حال.وأضاف أن الفكرة التي يروج لها المنظمون بقوة لعقد مؤتمر سلام غير مقبولة بالنسبة لروسيا، لأنها "تمثل محاولة جديدة لفرض صيغة سلام غير قابلة للتنفيذ، ولا تراعي المصالح الروسية".زيارة بوتين إلى الصين.. البرنامج والأهدافبيلاؤوسوف: علينا تطوير أساليبنا القتالية

https://sarabic.ae/20240516/شويغو-العملية-العسكرية-ستبقي-المهمة-الرئيسية-في-المنصب-الجديد--1088884161.html

سويسرا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا, سويسرا, العالم