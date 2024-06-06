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شويغو: أي مفاوضات بشأن أوكرانيا دون روسيا عديمة الفائدة
شويغو: أي مفاوضات بشأن أوكرانيا دون روسيا عديمة الفائدة
سبوتنيك عربي
أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الخميس، أنه من دون روسيا، فإن أي صيغ للتفاوض بشأن أوكرانيا لا جدوى منها، خاصة وأن دول الناتو لا تسعى جاهدة من... 06.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-06T08:28+0000
2024-06-06T08:28+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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خلال اجتماع لجنة أمناء مجالس الأمن التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، قال شويغو: "في الأسبوع المقبل، من المقرر عقد ما يسمى بمؤتمر السلام في سويسرا، وأحد أهدافه هو إعطاء مظهر الشرعية لزيلينسكي على رأس أوكرانيا. من الواضح، أولاً، من دون روسيا، أي أشكال للتفاوض بشأن أوكرانيا لا فائدة منها، وثانيا، دول الناتو لا تسعى جاهدة من أجل السلام".وفي وقت سابق، دعا أكبر حزب في البرلمان السويسري، حزب "اتحاد الوسط الديمقراطي"، السلطات إلى دعوة روسيا لحضور مؤتمر حول أوكرانيا، يومي 15 و16 يونيو/حزيران الجاري.وصرح فلاديمير خوخلوف، المتحدث باسم السفارة الروسية في بيرن، لـ"سبوتنيك"، بأن سويسرا لم توجه دعوة لروسيا للمشاركة في القمة حول أوكرانيا، وأن موسكو لن تشارك في أي حال.وأضاف أن الفكرة التي يروج لها المنظمون بقوة لعقد مؤتمر سلام غير مقبولة بالنسبة لروسيا، لأنها "تمثل محاولة جديدة لفرض صيغة سلام غير قابلة للتنفيذ، ولا تراعي المصالح الروسية".زيارة بوتين إلى الصين.. البرنامج والأهدافبيلاؤوسوف: علينا تطوير أساليبنا القتالية
https://sarabic.ae/20240516/شويغو-العملية-العسكرية-ستبقي-المهمة-الرئيسية-في-المنصب-الجديد--1088884161.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, سويسرا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, سويسرا, العالم

شويغو: أي مفاوضات بشأن أوكرانيا دون روسيا عديمة الفائدة

08:28 GMT 06.06.2024
© Sputnik . Alexey Mayshev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يشارك في مؤتمر موسكو للأمن الدولي
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يشارك في مؤتمر موسكو للأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2024
© Sputnik . Alexey Mayshev
/
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تابعنا عبر
أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الخميس، أنه من دون روسيا، فإن أي صيغ للتفاوض بشأن أوكرانيا لا جدوى منها، خاصة وأن دول الناتو لا تسعى جاهدة من أجل السلام.
خلال اجتماع لجنة أمناء مجالس الأمن التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، قال شويغو: "في الأسبوع المقبل، من المقرر عقد ما يسمى بمؤتمر السلام في سويسرا، وأحد أهدافه هو إعطاء مظهر الشرعية لزيلينسكي على رأس أوكرانيا. من الواضح، أولاً، من دون روسيا، أي أشكال للتفاوض بشأن أوكرانيا لا فائدة منها، وثانيا، دول الناتو لا تسعى جاهدة من أجل السلام".

وأضاف شويغو أن "الغرب مستمر في إمداد نظام كييف بالمال والأسلحة، ويقوم المدربون العسكريون الغربيون بتدريب مكثف للعسكريين الأوكرانيين".

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يشارك في مؤتمر موسكو للأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شويغو: العملية العسكرية ستبقي المهمة الرئيسية في المنصب الجديد
16 مايو, 07:32 GMT
وفي وقت سابق، دعا أكبر حزب في البرلمان السويسري، حزب "اتحاد الوسط الديمقراطي"، السلطات إلى دعوة روسيا لحضور مؤتمر حول أوكرانيا، يومي 15 و16 يونيو/حزيران الجاري.
وصرح فلاديمير خوخلوف، المتحدث باسم السفارة الروسية في بيرن، لـ"سبوتنيك"، بأن سويسرا لم توجه دعوة لروسيا للمشاركة في القمة حول أوكرانيا، وأن موسكو لن تشارك في أي حال.
وأضاف أن الفكرة التي يروج لها المنظمون بقوة لعقد مؤتمر سلام غير مقبولة بالنسبة لروسيا، لأنها "تمثل محاولة جديدة لفرض صيغة سلام غير قابلة للتنفيذ، ولا تراعي المصالح الروسية".
زيارة بوتين إلى الصين.. البرنامج والأهداف
بيلاؤوسوف: علينا تطوير أساليبنا القتالية
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