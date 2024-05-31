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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240531/-الكرملين-البحث-عن-سبل-لحل-الصراع-الأوكراني-دون-روسيا-أمر-غير-مجد-1089383902.html
الكرملين: البحث عن سبل لحل الصراع الأوكراني دون روسيا أمر غير مجد
الكرملين: البحث عن سبل لحل الصراع الأوكراني دون روسيا أمر غير مجد
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن البحث عن سبل لحل الصراع في أوكرانيا من دون مشاركة روسيا أمر غير منطقي وغير مجد. 31.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-31T10:30+0000
2024-05-31T11:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الصين
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العالم
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وقال بيسكوف للصحفيين: "البحث عن خيارات للخروج من الوضع في الصراع الأوكراني دون مشاركة روسيا هو أمر غير منطقي على الإطلاق وعقيم ومضيعة للوقت تقريبًا".وتابع بيسكوف: "نعلم بشكل عام أن هناك محاولات تجري بالفعل لضرب الأراضي الروسية بأسلحة أمريكية الصنع، وهذا يكفي بالنسبة لنا، ويوضح بشكل أكثر بلاغة درجة تورط الولايات المتحدة في هذا الصراع".وفي وقت سابق، صرح ممثل عن وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة "سبوتنيك"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سمح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية ضد أهداف على الأراضي الروسية، التي تهدد بدورها منطقة خاركوف، لكنه ترك الحظر على استخدام صواريخ "أتاكمز" التكتيكية العملياتية وغيرها من الأسلحة النارية البعيدة المدى ساريًا.وأشارت الخارجية الصينية، في وقت سابق، أنها تواصل تسهيل محادثات السلام بشأن أوكرانيا بطريقتها الخاصة، وتحافظ على التعاون مع جميع الأطراف.وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مصادر أن البرازيل والهند قد ترسلان مسؤولين ذي رتب صغيرة للمشاركة في المؤتمر حول أوكرانيا في سويسرا.يشار إلى أن سويسرا ستعقد المؤتمر حول أوكرانيا، في الفترة من 15 إلى 16 يونيو/حزيران المقبل، بالقرب من مدينة لوتسرن، ولن تشارك روسيا في المؤتمر.وأفاد فلاديمير خوخلوف، المتحدث باسم السفارة الروسية في بيرن، لـ"سبوتنيك"، بأن سويسرا لم توجه دعوة لروسيا للمشاركة في القمة حول أوكرانيا، وأن موسكو لن تشارك في أي حال.وأضاف أن الفكرة التي يروج لها المنظمون بقوة لعقد مؤتمر سلام غير مقبولة بالنسبة لروسيا، لأنها "تمثل محاولة جديدة لفرض صيغة سلام غير قابلة للتنفيذ، ولا تراعي المصالح الروسية".بيلاؤوسوف: تزويد الغرب لكييف بالأسلحة والمعلومات الاستخبارية يطيل أمد الصراع الأوكرانينائب ألماني يتهم السويد وفرنسا بتصعيد الصراع في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20240531/الصين-تعلن-عدم-المشاركة-في-مؤتمر-السلام-السويسري-بشأن-أوكرانيا-1089372728.html
https://sarabic.ae/20240530/الصين-تعلق-على-احتمالية-ترتيبها-مؤتمر-سلام-بين-روسيا-وأوكرانيا-1089356974.html
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روسيا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

الكرملين: البحث عن سبل لحل الصراع الأوكراني دون روسيا أمر غير مجد

10:30 GMT 31.05.2024 (تم التحديث: 11:24 GMT 31.05.2024)
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن البحث عن سبل لحل الصراع في أوكرانيا من دون مشاركة روسيا أمر غير منطقي وغير مجد.
وقال بيسكوف للصحفيين: "البحث عن خيارات للخروج من الوضع في الصراع الأوكراني دون مشاركة روسيا هو أمر غير منطقي على الإطلاق وعقيم ومضيعة للوقت تقريبًا".
وتابع بيسكوف: "نعلم بشكل عام أن هناك محاولات تجري بالفعل لضرب الأراضي الروسية بأسلحة أمريكية الصنع، وهذا يكفي بالنسبة لنا، ويوضح بشكل أكثر بلاغة درجة تورط الولايات المتحدة في هذا الصراع".
وفي وقت سابق، صرح ممثل عن وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة "سبوتنيك"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سمح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية ضد أهداف على الأراضي الروسية، التي تهدد بدورها منطقة خاركوف، لكنه ترك الحظر على استخدام صواريخ "أتاكمز" التكتيكية العملياتية وغيرها من الأسلحة النارية البعيدة المدى ساريًا.
رئيس الصين شي جي بينغ خلال مراسم تعيين الحكومة الجديدة في هونغ كونغ، 1 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الصين تؤكد رفضها المشاركة في مؤتمر سويسرا بشأن أوكرانيا
03:49 GMT
من جهة أخرى كانت الصين قد أعلنت رفضها المشاركة في مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا، مشددة على أن هذا المؤتمر يتعارض مع مطالب بكين وتوقعات العالم، لذلك من الصعب على بكين المشاركة في مثل هذا الاجتماع.
وأشارت الخارجية الصينية، في وقت سابق، أنها تواصل تسهيل محادثات السلام بشأن أوكرانيا بطريقتها الخاصة، وتحافظ على التعاون مع جميع الأطراف.

وأضافت الخارجية الصينية أن رفض الصين يرجع إلى حقيقة أن روسيا لن يتم تمثيلها في المؤتمر، ومن جهته أكد بيسكوف أن روسيا تدعم موقف الصين.

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الصين تعلق على احتمالية ترتيبها مؤتمر سلام بين روسيا وأوكرانيا
أمس, 15:28 GMT
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مصادر أن البرازيل والهند قد ترسلان مسؤولين ذي رتب صغيرة للمشاركة في المؤتمر حول أوكرانيا في سويسرا.
يشار إلى أن سويسرا ستعقد المؤتمر حول أوكرانيا، في الفترة من 15 إلى 16 يونيو/حزيران المقبل، بالقرب من مدينة لوتسرن، ولن تشارك روسيا في المؤتمر.
وأفاد فلاديمير خوخلوف، المتحدث باسم السفارة الروسية في بيرن، لـ"سبوتنيك"، بأن سويسرا لم توجه دعوة لروسيا للمشاركة في القمة حول أوكرانيا، وأن موسكو لن تشارك في أي حال.
وأضاف أن الفكرة التي يروج لها المنظمون بقوة لعقد مؤتمر سلام غير مقبولة بالنسبة لروسيا، لأنها "تمثل محاولة جديدة لفرض صيغة سلام غير قابلة للتنفيذ، ولا تراعي المصالح الروسية".
بيلاؤوسوف: تزويد الغرب لكييف بالأسلحة والمعلومات الاستخبارية يطيل أمد الصراع الأوكراني
نائب ألماني يتهم السويد وفرنسا بتصعيد الصراع في أوكرانيا
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