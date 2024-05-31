https://sarabic.ae/20240531/-الكرملين-البحث-عن-سبل-لحل-الصراع-الأوكراني-دون-روسيا-أمر-غير-مجد-1089383902.html

الكرملين: البحث عن سبل لحل الصراع الأوكراني دون روسيا أمر غير مجد

الكرملين: البحث عن سبل لحل الصراع الأوكراني دون روسيا أمر غير مجد

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن البحث عن سبل لحل الصراع في أوكرانيا من دون مشاركة روسيا أمر غير منطقي وغير مجد. 31.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-31T10:30+0000

2024-05-31T10:30+0000

2024-05-31T11:24+0000

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وقال بيسكوف للصحفيين: "البحث عن خيارات للخروج من الوضع في الصراع الأوكراني دون مشاركة روسيا هو أمر غير منطقي على الإطلاق وعقيم ومضيعة للوقت تقريبًا".وتابع بيسكوف: "نعلم بشكل عام أن هناك محاولات تجري بالفعل لضرب الأراضي الروسية بأسلحة أمريكية الصنع، وهذا يكفي بالنسبة لنا، ويوضح بشكل أكثر بلاغة درجة تورط الولايات المتحدة في هذا الصراع".وفي وقت سابق، صرح ممثل عن وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة "سبوتنيك"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سمح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية ضد أهداف على الأراضي الروسية، التي تهدد بدورها منطقة خاركوف، لكنه ترك الحظر على استخدام صواريخ "أتاكمز" التكتيكية العملياتية وغيرها من الأسلحة النارية البعيدة المدى ساريًا.وأشارت الخارجية الصينية، في وقت سابق، أنها تواصل تسهيل محادثات السلام بشأن أوكرانيا بطريقتها الخاصة، وتحافظ على التعاون مع جميع الأطراف.وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مصادر أن البرازيل والهند قد ترسلان مسؤولين ذي رتب صغيرة للمشاركة في المؤتمر حول أوكرانيا في سويسرا.يشار إلى أن سويسرا ستعقد المؤتمر حول أوكرانيا، في الفترة من 15 إلى 16 يونيو/حزيران المقبل، بالقرب من مدينة لوتسرن، ولن تشارك روسيا في المؤتمر.وأفاد فلاديمير خوخلوف، المتحدث باسم السفارة الروسية في بيرن، لـ"سبوتنيك"، بأن سويسرا لم توجه دعوة لروسيا للمشاركة في القمة حول أوكرانيا، وأن موسكو لن تشارك في أي حال.وأضاف أن الفكرة التي يروج لها المنظمون بقوة لعقد مؤتمر سلام غير مقبولة بالنسبة لروسيا، لأنها "تمثل محاولة جديدة لفرض صيغة سلام غير قابلة للتنفيذ، ولا تراعي المصالح الروسية".بيلاؤوسوف: تزويد الغرب لكييف بالأسلحة والمعلومات الاستخبارية يطيل أمد الصراع الأوكرانينائب ألماني يتهم السويد وفرنسا بتصعيد الصراع في أوكرانيا

https://sarabic.ae/20240531/الصين-تعلن-عدم-المشاركة-في-مؤتمر-السلام-السويسري-بشأن-أوكرانيا-1089372728.html

https://sarabic.ae/20240530/الصين-تعلق-على-احتمالية-ترتيبها-مؤتمر-سلام-بين-روسيا-وأوكرانيا-1089356974.html

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