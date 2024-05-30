https://sarabic.ae/20240530/نائب-ألماني-يتهم-السويد-وفرنسا-بتصعيد-الصراع-في-أوكرانيا-1089356211.html
نائب ألماني يتهم السويد وفرنسا بتصعيد الصراع في أوكرانيا
نائب ألماني يتهم السويد وفرنسا بتصعيد الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح تينو كروبالا، الرئيس المشارك لحزب البديل اليميني من أجل ألمانيا، اليوم الخميس، أن أعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل السويد وفرنسا، يهدفون إلى تصعيد الصراع... 30.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-30T15:00+0000
2024-05-30T15:00+0000
2024-05-30T15:00+0000
العالم
سياسة
سياسة خارجية
السويد
أخبار فرنسا
أخبار أوكرانيا
أخبار ألمانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/11/1085114359_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_c2c1415118aff4894ba123cf8d63b00b.jpg
وقال كروبالا: "هذه الخطوة من جانب الحكومة الألمانية غير مفهومة، لا تزال هناك حرب مستمرة في أوكرانيا، وينبغي أن تكون الأولوية لإنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن وإحلال السلام، في حين قالت روسيا إنها مستعدة لمفاوضات السلام".وأضاف كروبالا، تعليقًا على تقارير تفيد بأن الحكومة الألمانية ترى ضرورة استيفاء شروط بدء المفاوضات مع أوكرانيا بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي: "على الرغم من ذلك، أعضاء الاتحاد الأوروبي مثل السويد وفرنسا يهدفون إلى التصعيد، ويزودون أو يرغبون في تزويد الناتو بأسلحة لشن هجوم على الأراضي الروسية".وفي وقت سابق، قررت قمة الاتحاد الأوروبي إطلاق مفاوضات بشأن العضوية المستقبلية مع أوكرانيا ومولدوفا في الاتحاد الأوروبي، في يونيو/حزيران 2022.في حين منح الاتحاد الأوروبي وضع الدولة المرشحة للاتحاد الأوروبي لكل من أوكرانيا ومولدوفا، ووضع عدة شروط صارمة للبدء الرسمي لمفاوضات الانضمام.وقد اعترف الاتحاد الأوروبي مرارا وتكرارا بأن مثل هذا القرار كان رمزيا إلى حد كبير من أجل دعم كييف وكيشينيوف في مواجهتهما مع موسكو.وكانت تركيا في وضع مرشح منذ عام 1999، وتتفاوض بشأن العضوية مع الاتحاد الأوروبي منذ عام 2005، ومقدونيا الشمالية منذ عام 2005، والجبل الأسود منذ عام 2010، وصربيا منذ عام 2012.في حين كانت كرواتيا آخر دولة تنضم إلى الاتحاد الأوروبي، في عام 2013، واستغرقت العملية 10 سنوات.سلوفينيا تقرر الاعتراف بدولة فلسطينالدنمارك تعلن السماح لأوكرانيا باستخدام مقاتلات "إف-16" لضرب أهداف في روسيا
https://sarabic.ae/20240409/إعلام-أوكرانيا-قد-تضطر-للتضحية-بمجمعها-الزراعي-من-أجل-الانضمام-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1087841943.html
https://sarabic.ae/20231215/ماكرون-يشك-في-انضمام-أوكرانيا-القريب-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1084154444.html
السويد
أخبار فرنسا
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/11/1085114359_153:0:2882:2047_1920x0_80_0_0_96aa397d227ba07f1e80b72049db37dc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, سياسة, سياسة خارجية, السويد, أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا
العالم, سياسة, سياسة خارجية, السويد, أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا
نائب ألماني يتهم السويد وفرنسا بتصعيد الصراع في أوكرانيا
صرح تينو كروبالا، الرئيس المشارك لحزب البديل اليميني من أجل ألمانيا، اليوم الخميس، أن أعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل السويد وفرنسا، يهدفون إلى تصعيد الصراع الأوكراني بدلاً من محاولة إحلال السلام.
وقال كروبالا: "هذه الخطوة من جانب الحكومة الألمانية غير مفهومة، لا تزال هناك حرب مستمرة في أوكرانيا، وينبغي أن تكون الأولوية لإنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن وإحلال السلام، في حين قالت روسيا إنها مستعدة لمفاوضات السلام
".
وأضاف كروبالا، تعليقًا على تقارير تفيد بأن الحكومة الألمانية ترى ضرورة استيفاء شروط بدء المفاوضات مع أوكرانيا بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي:
"على الرغم من ذلك، أعضاء الاتحاد الأوروبي مثل السويد وفرنسا يهدفون إلى التصعيد، ويزودون أو يرغبون في تزويد الناتو بأسلحة لشن هجوم على الأراضي الروسية".
وأكد كروبالا أنه "لا ينبغي للحكومة الألمانية الآن خلق الانطباع بأنها تريد قبول أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي وتزويدها بالمساعدة العسكرية في المستقبل، وإلا فإن هذا سيخلق عقبات إضافية أمام اتفاق السلام".
وفي وقت سابق، قررت قمة الاتحاد الأوروبي إطلاق مفاوضات بشأن العضوية المستقبلية مع أوكرانيا ومولدوفا في الاتحاد الأوروبي، في يونيو/حزيران 2022.
في حين منح الاتحاد الأوروبي وضع الدولة المرشحة للاتحاد الأوروبي لكل من أوكرانيا ومولدوفا، ووضع عدة شروط صارمة للبدء الرسمي لمفاوضات الانضمام.
15 ديسمبر 2023, 17:49 GMT
وقد اعترف الاتحاد الأوروبي مرارا وتكرارا بأن مثل هذا القرار كان رمزيا إلى حد كبير من أجل دعم كييف وكيشينيوف في مواجهتهما مع موسكو.
فوضع الدولة المرشحة في حد ذاتها، وكذلك بدء المفاوضات، لا يعني بالضرورة أن الدولة ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي، وهذه الخطوات أيضاً لا تلزم بروكسل بشيء. إن الحصول على صفة المرشح ليس سوى بداية رحلة طويلة نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وكانت تركيا في وضع مرشح منذ عام 1999، وتتفاوض بشأن العضوية مع الاتحاد الأوروبي منذ عام 2005، ومقدونيا الشمالية منذ عام 2005، والجبل الأسود منذ عام 2010، وصربيا منذ عام 2012.
في حين كانت كرواتيا آخر دولة تنضم إلى الاتحاد الأوروبي، في عام 2013، واستغرقت العملية 10 سنوات.