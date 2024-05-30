https://sarabic.ae/20240530/نائب-ألماني-يتهم-السويد-وفرنسا-بتصعيد-الصراع-في-أوكرانيا-1089356211.html

نائب ألماني يتهم السويد وفرنسا بتصعيد الصراع في أوكرانيا

نائب ألماني يتهم السويد وفرنسا بتصعيد الصراع في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرح تينو كروبالا، الرئيس المشارك لحزب البديل اليميني من أجل ألمانيا، اليوم الخميس، أن أعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل السويد وفرنسا، يهدفون إلى تصعيد الصراع... 30.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-30T15:00+0000

2024-05-30T15:00+0000

2024-05-30T15:00+0000

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وقال كروبالا: "هذه الخطوة من جانب الحكومة الألمانية غير مفهومة، لا تزال هناك حرب مستمرة في أوكرانيا، وينبغي أن تكون الأولوية لإنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن وإحلال السلام، في حين قالت روسيا إنها مستعدة لمفاوضات السلام".وأضاف كروبالا، تعليقًا على تقارير تفيد بأن الحكومة الألمانية ترى ضرورة استيفاء شروط بدء المفاوضات مع أوكرانيا بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي: "على الرغم من ذلك، أعضاء الاتحاد الأوروبي مثل السويد وفرنسا يهدفون إلى التصعيد، ويزودون أو يرغبون في تزويد الناتو بأسلحة لشن هجوم على الأراضي الروسية".وفي وقت سابق، قررت قمة الاتحاد الأوروبي إطلاق مفاوضات بشأن العضوية المستقبلية مع أوكرانيا ومولدوفا في الاتحاد الأوروبي، في يونيو/حزيران 2022.في حين منح الاتحاد الأوروبي وضع الدولة المرشحة للاتحاد الأوروبي لكل من أوكرانيا ومولدوفا، ووضع عدة شروط صارمة للبدء الرسمي لمفاوضات الانضمام.وقد اعترف الاتحاد الأوروبي مرارا وتكرارا بأن مثل هذا القرار كان رمزيا إلى حد كبير من أجل دعم كييف وكيشينيوف في مواجهتهما مع موسكو.وكانت تركيا في وضع مرشح منذ عام 1999، وتتفاوض بشأن العضوية مع الاتحاد الأوروبي منذ عام 2005، ومقدونيا الشمالية منذ عام 2005، والجبل الأسود منذ عام 2010، وصربيا منذ عام 2012.في حين كانت كرواتيا آخر دولة تنضم إلى الاتحاد الأوروبي، في عام 2013، واستغرقت العملية 10 سنوات.سلوفينيا تقرر الاعتراف بدولة فلسطينالدنمارك تعلن السماح لأوكرانيا باستخدام مقاتلات "إف-16" لضرب أهداف في روسيا

https://sarabic.ae/20240409/إعلام-أوكرانيا-قد-تضطر-للتضحية-بمجمعها-الزراعي-من-أجل-الانضمام-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1087841943.html

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