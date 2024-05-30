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https://sarabic.ae/20240530/سلوفينيا-تقرر-الاعتراف-بدولة-فلسطين-1089355158.html
سلوفينيا تقرر الاعتراف بدولة فلسطين
سلوفينيا تقرر الاعتراف بدولة فلسطين
سبوتنيك عربي
أعلنت وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون، اليوم الخميس، أن الحكومة اعتمدت قرارا يعترف بسيادة واستقلال دولة فلسطين، معتبرة أنها "خطوة تاريخية". 30.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-30T14:43+0000
2024-05-30T14:43+0000
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وقالت فايون، في تدوينة على موقع "إكس": "أشعر بالسعادة لأن الحكومة السلوفينية، اتخذت خطوة تاريخية بالاعتراف باستقلال وسيادة دولة فلسطين".وفي وقت سابق، أعلنت كل من النرويج وإيرلندا وإسبانيا، اعترافها بدولة فلسطين، فيما استنكرت إسرائيل هذه الخطوة، وسط ترحيب واسع من قادة "حماس".وقالت وزارة الخارجية الأيرلندية في بيان: "قرار الحكومة اليوم يخول إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع دولة فلسطين. بناءً على طلب رسمي من السلطات الفلسطينية، ستقوم الحكومة بترقية وضع البعثة الفلسطينية في أيرلندا إلى سفارة، وتسمح بتعيين سفير من دولة فلسطين لدى أيرلندا".بدوره، صرح رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية دخل حيز التنفيذ.وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، في بيان: "على مدى أكثر من 30 عاما، كانت النرويج واحدة من أقوى المدافعين عن قيام دولة فلسطينية".يذكر أن 8 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين وهي: بلغاريا، وبولندا، والتشيك، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، وجمهورية قبرص، والسويد.تصويت... هل تعتبر اعتراف النرويج وأيرلندا وإسبانيا بدولة فلسطين نجاحا لـ"طوفان الأقصى"؟تصويت... هل تؤيد تصريحات عباس بأن "حماس" أعطت ذريعة لإسرائيل لمهاجمة غزة؟
https://sarabic.ae/20240528/أيرلندا-تعلن-الاعتراف-بدولة-فلسطين-وتعيين-سفير-لديها---1089278881.html
https://sarabic.ae/20240522/النرويج-وإيرلندا-وإسبانيا-تعترف-بدولة-فلسطين-إسرائيل-تستنكر-وحماس-ترحب-1089098088.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, سلوفينيا, غزة
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, سلوفينيا, غزة

سلوفينيا تقرر الاعتراف بدولة فلسطين

14:43 GMT 30.05.2024
© Sputnik . Joiعلم فلسطين
علم فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
© Sputnik . Joi
تابعنا عبر
أعلنت وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون، اليوم الخميس، أن الحكومة اعتمدت قرارا يعترف بسيادة واستقلال دولة فلسطين، معتبرة أنها "خطوة تاريخية".
وقالت فايون، في تدوينة على موقع "إكس": "أشعر بالسعادة لأن الحكومة السلوفينية، اتخذت خطوة تاريخية بالاعتراف باستقلال وسيادة دولة فلسطين".

وأضافت أن "الاعتراف بفلسطين هو السبيل الوحيد للتعايش بين البلدين والشعبين في سلام، وأن عدد الدول الأوروبية ذات التفكير المماثل آخذ في الازدياد، وهو ما يشكل إشارة واضحة إلى أن الاتحاد الأوروبي يتولى دورا أكثر نشاطا في حل هذا الصراع".

وفي وقت سابق، أعلنت كل من النرويج وإيرلندا وإسبانيا، اعترافها بدولة فلسطين، فيما استنكرت إسرائيل هذه الخطوة، وسط ترحيب واسع من قادة "حماس".
علم فلسطين في مدينة روابي، الضفة الغربية، فلسطين، أرشيف 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
أيرلندا تعلن الاعتراف بدولة فلسطين وتعيين سفير لديها
28 مايو, 11:41 GMT
وقالت وزارة الخارجية الأيرلندية في بيان: "قرار الحكومة اليوم يخول إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع دولة فلسطين. بناءً على طلب رسمي من السلطات الفلسطينية، ستقوم الحكومة بترقية وضع البعثة الفلسطينية في أيرلندا إلى سفارة، وتسمح بتعيين سفير من دولة فلسطين لدى أيرلندا".
بدوره، صرح رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية دخل حيز التنفيذ.
وأشار إلى أن اعتماد قرار الاعتراف بدولة فلسطين يتماشى مع القرارات الأممية وغير موجه ضد أي طرف، وقال: "ملتزمون بالأمن في المنطقة وسنعمل مع الدول العربية على عقد مؤتمر للسلام".
اعلام فلسطينية وإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2024
النرويج وإيرلندا وإسبانيا تعترف بدولة فلسطين... إسرائيل تستنكر و"حماس" ترحب
22 مايو, 09:44 GMT
وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، في بيان: "على مدى أكثر من 30 عاما، كانت النرويج واحدة من أقوى المدافعين عن قيام دولة فلسطينية".
وأعلنت كل من النرويج وإسبانيا وأيرلندا علنا ​​عن خططها في 22 مايو/أيار الجاري، للاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية.
يذكر أن 8 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين وهي: بلغاريا، وبولندا، والتشيك، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، وجمهورية قبرص، والسويد.
تصويت... هل تعتبر اعتراف النرويج وأيرلندا وإسبانيا بدولة فلسطين نجاحا لـ"طوفان الأقصى"؟
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