https://sarabic.ae/20240528/أيرلندا-تعلن-الاعتراف-بدولة-فلسطين-وتعيين-سفير-لديها---1089278881.html

أيرلندا تعلن الاعتراف بدولة فلسطين وتعيين سفير لديها

أيرلندا تعلن الاعتراف بدولة فلسطين وتعيين سفير لديها

سبوتنيك عربي

أعلنت الحكومة الأيرلندية، اليوم الثلاثاء، الاعتراف بدولة فلسطين وتعيين سفير لديها. 28.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-28T11:41+0000

2024-05-28T11:41+0000

2024-05-28T12:04+0000

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وقالت وزارة الخارجية الأيرلندية في بيان: "قرار الحكومة اليوم يخول إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع دولة فلسطين. بناءً على طلب رسمي من السلطات الفلسطينية، ستقوم الحكومة بترقية وضع البعثة الفلسطينية في أيرلندا إلى سفارة، وتسمح بتعيين سفير من دولة فلسطين لدى أيرلندا".وفي وقت سابق من اليوم، صرح رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية دخل حيز التنفيذ.وزير خارجية إسرائيل يهاجم إسبانيا ويشبه نائب رئيس وزرائها بخامنئي والسنواروأكد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، في وقت سابق اليوم، أن "الاعتراف بدولة فلسطين خطوة تاريخية تتيح للفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق السلام"، مشيرًا إلى أن إسبانيا تنضم لأكثر من 140 دولة تعترف بفلسطين دولة مستقلة.وفي وقات سابق من اليوم الثلاثاء، قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في بيان: "على مدى أكثر من 30 عاما، كانت النرويج واحدة من أقوى المدافعين عن قيام دولة فلسطينية".وأوضح وزير الخارجية النرويجي: "لدي ثقة بأن الحكومة الفلسطينية ستواصل مهمة الإصلاح الصعبة، وستضع الأسس لحكم كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بعد وقف إطلاق النار".يذكر أن 8 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين وهي: بلغاريا، وبولندا، والتشيك، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، وجمهورية قبرص، والسويد.

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