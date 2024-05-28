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أيرلندا تعلن الاعتراف بدولة فلسطين وتعيين سفير لديها
أيرلندا تعلن الاعتراف بدولة فلسطين وتعيين سفير لديها
سبوتنيك عربي
أعلنت الحكومة الأيرلندية، اليوم الثلاثاء، الاعتراف بدولة فلسطين وتعيين سفير لديها. 28.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-28T11:41+0000
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وقالت وزارة الخارجية الأيرلندية في بيان: "قرار الحكومة اليوم يخول إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع دولة فلسطين. بناءً على طلب رسمي من السلطات الفلسطينية، ستقوم الحكومة بترقية وضع البعثة الفلسطينية في أيرلندا إلى سفارة، وتسمح بتعيين سفير من دولة فلسطين لدى أيرلندا".وفي وقت سابق من اليوم، صرح رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية دخل حيز التنفيذ.وزير خارجية إسرائيل يهاجم إسبانيا ويشبه نائب رئيس وزرائها بخامنئي والسنواروأكد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، في وقت سابق اليوم، أن "الاعتراف بدولة فلسطين خطوة تاريخية تتيح للفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق السلام"، مشيرًا إلى أن إسبانيا تنضم لأكثر من 140 دولة تعترف بفلسطين دولة مستقلة.وفي وقات سابق من اليوم الثلاثاء، قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في بيان: "على مدى أكثر من 30 عاما، كانت النرويج واحدة من أقوى المدافعين عن قيام دولة فلسطينية".وأوضح وزير الخارجية النرويجي: "لدي ثقة بأن الحكومة الفلسطينية ستواصل مهمة الإصلاح الصعبة، وستضع الأسس لحكم كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بعد وقف إطلاق النار".يذكر أن 8 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين وهي: بلغاريا، وبولندا، والتشيك، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، وجمهورية قبرص، والسويد.
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أخبار فلسطين اليوم, إيرلندا, اسبانيا, أخبار النرويج
أخبار فلسطين اليوم, إيرلندا, اسبانيا, أخبار النرويج
أيرلندا تعلن الاعتراف بدولة فلسطين وتعيين سفير لديها
11:41 GMT 28.05.2024 (تم التحديث: 12:04 GMT 28.05.2024)
أعلنت الحكومة الأيرلندية، اليوم الثلاثاء، الاعتراف بدولة فلسطين وتعيين سفير لديها.
وقالت وزارة الخارجية الأيرلندية في بيان: "قرار الحكومة اليوم يخول إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع دولة فلسطين. بناءً على طلب رسمي من السلطات الفلسطينية، ستقوم الحكومة بترقية وضع البعثة الفلسطينية في أيرلندا إلى سفارة، وتسمح بتعيين سفير من دولة فلسطين لدى أيرلندا".
وأضاف البيان: "يأذن قرارنا اليوم أيضًا بترقية مكتب التمثيل الأيرلندي الحالي في رام الله إلى سفارة".
وفي وقت سابق من اليوم، صرح رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية دخل حيز التنفيذ.
وأشار إلى أن اعتماد قرار الاعتراف بدولة فلسطين يتماشى مع القرارات الأممية وغير موجه ضد أي طرف، وقال: "ملتزمون بالأمن في المنطقة وسنعمل مع الدول العربية على عقد مؤتمر للسلام".
وأكد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، في وقت سابق اليوم، أن "الاعتراف بدولة فلسطين خطوة تاريخية
تتيح للفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق السلام"، مشيرًا إلى أن إسبانيا تنضم لأكثر من 140 دولة تعترف بفلسطين دولة مستقلة.
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في بروكسل، يوم الاثنين، إلى جانب نظيريه الأيرلندي والنرويجي "الاعتراف بدولة فلسطين إحقاقا للعدالة للشعب الفلسطيني.
وفي وقات سابق من اليوم الثلاثاء، قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في بيان: "على مدى أكثر من 30 عاما، كانت النرويج واحدة من أقوى المدافعين عن قيام دولة فلسطينية".
وأوضح وزير الخارجية النرويجي: "لدي ثقة بأن الحكومة الفلسطينية ستواصل مهمة الإصلاح الصعبة، وستضع الأسس لحكم كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بعد وقف إطلاق النار".
وأعلنت كل من النرويج وإسبانيا وأيرلندا علنا عن خططها في 22 مايو/أيار الجاري، للاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية.
يذكر أن 8 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين وهي: بلغاريا، وبولندا، والتشيك، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، وجمهورية قبرص، والسويد.