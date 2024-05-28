وزير خارجية إسرائيل يهاجم إسبانيا ويشبه نائب رئيس وزرائها بخامنئي والسنوار

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:18 GMT
17 د
كواليس السينما
الرؤية بين الرواية والسينما
08:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:03 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبيّن أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
الإشارة الفريدة في الدماغ ولغز اختفاء الكروموسوم
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
6 د
مساحة حرة
ماذا يعني القرار الإسرائيلي بفك الارتباط بشمال الضفة؟
12:10 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
قيادي في حماس: إسرائيل تعتقد أنها فوق القانون
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
عودة سفير السعودية إلى سوريا بعد قطيعة استمرت 12 عاما
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:18 GMT
13 د
مساحة حرة
عودة سفير السعودية إلى سوريا بعد قطيعة استمرت 12 عاما
08:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
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مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
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عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
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https://sarabic.ae/20240528/وزير-خارجية-إسرائيل-يهاجم-إسبانيا-ويشبه-نائب-رئيس-وزرائها-بخامنئي-والسنوار-1089273746.html
وزير خارجية إسرائيل يهاجم إسبانيا ويشبه نائب رئيس وزرائها بخامنئي والسنوار
وزير خارجية إسرائيل يهاجم إسبانيا ويشبه نائب رئيس وزرائها بخامنئي والسنوار
سبوتنيك عربي
اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسباني، بالتواطؤ في التحريض على إبادة اليهود بعد اعتراف بلاده بدولة فلسطينية. 28.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-28T09:19+0000
2024-05-28T09:19+0000
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وخاطب كاتس رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، عبر حسابه على منصة "إكس"، بالقول: "أنت متواطئ في التحريض على إبادة اليهود"، مشبّهًا نائبة رئيس الوزراء الإسبانية، يولاندا دياز، بالمرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، يحيى السنوار، إذ يدعون كلهم إلى إقامة دولة إرهابية إسلامية فلسطينية من النهر إلى البحر".وأكد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، في وقت سابق اليوم، أن "الاعتراف بدولة فلسطين خطوة تاريخية تتيح للفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق السلام"، مشيرًا إلى أن إسبانيا تنضم لأكثر من 140 دولة تعترف بفلسطين دولة مستقلة.وقال سانشيز، في مؤتمر صحفي، إن "إعلان الدولة الفلسطينية ليس ضرورة تاريخية فقط بل طريقة للوصول إلى السلام"، مؤكدًا أن رؤية مدريد بشأن الاعتراف بدولة فلسطين متماشية مع قرارات الأمم المتحدة وموقف الاتحاد الأوروبي.وأضاف: "لن نعترف بأي تغيير لحدود 1967 دون اتفاق الإسرائيليين والفلسطينيين"، داعيًا إلى "وقف إطلاق النار في غزة وإدخال مزيد من المساعدات والإفراج عن المحتجزين".يذكر أن 8 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين وهي: بلغاريا، وبولندا، والتشيك، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، وجمهورية قبرص، والسويد.
https://sarabic.ae/20240528/أونروا-مليون-شخص-فروا-من-رفح-في-الأسابيع-الثلاثة-الماضية-1089271949.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم

وزير خارجية إسرائيل يهاجم إسبانيا ويشبه نائب رئيس وزرائها بخامنئي والسنوار

09:19 GMT 28.05.2024
© AP Photo / Dan Baliltyوزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس
وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
© AP Photo / Dan Balilty
تابعنا عبر
اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسباني، بالتواطؤ في التحريض على إبادة اليهود بعد اعتراف بلاده بدولة فلسطينية.
وخاطب كاتس رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، عبر حسابه على منصة "إكس"، بالقول: "أنت متواطئ في التحريض على إبادة اليهود"، مشبّهًا نائبة رئيس الوزراء الإسبانية، يولاندا دياز، بالمرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، يحيى السنوار، إذ يدعون كلهم إلى إقامة دولة إرهابية إسلامية فلسطينية من النهر إلى البحر".
وأكد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، في وقت سابق اليوم، أن "الاعتراف بدولة فلسطين خطوة تاريخية تتيح للفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق السلام"، مشيرًا إلى أن إسبانيا تنضم لأكثر من 140 دولة تعترف بفلسطين دولة مستقلة.
وقال سانشيز، في مؤتمر صحفي، إن "إعلان الدولة الفلسطينية ليس ضرورة تاريخية فقط بل طريقة للوصول إلى السلام"، مؤكدًا أن رؤية مدريد بشأن الاعتراف بدولة فلسطين متماشية مع قرارات الأمم المتحدة وموقف الاتحاد الأوروبي.
مدينة رفح الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
"أونروا": مليون شخص فروا من رفح في الأسابيع الثلاثة الماضية
08:12 GMT
وأضاف: "لن نعترف بأي تغيير لحدود 1967 دون اتفاق الإسرائيليين والفلسطينيين"، داعيًا إلى "وقف إطلاق النار في غزة وإدخال مزيد من المساعدات والإفراج عن المحتجزين".
يذكر أن 8 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين وهي: بلغاريا، وبولندا، والتشيك، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، وجمهورية قبرص، والسويد.
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