https://sarabic.ae/20240528/وزير-خارجية-إسرائيل-يهاجم-إسبانيا-ويشبه-نائب-رئيس-وزرائها-بخامنئي-والسنوار-1089273746.html
وزير خارجية إسرائيل يهاجم إسبانيا ويشبه نائب رئيس وزرائها بخامنئي والسنوار
وزير خارجية إسرائيل يهاجم إسبانيا ويشبه نائب رئيس وزرائها بخامنئي والسنوار
سبوتنيك عربي
اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسباني، بالتواطؤ في التحريض على إبادة اليهود بعد اعتراف بلاده بدولة فلسطينية. 28.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-28T09:19+0000
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وخاطب كاتس رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، عبر حسابه على منصة "إكس"، بالقول: "أنت متواطئ في التحريض على إبادة اليهود"، مشبّهًا نائبة رئيس الوزراء الإسبانية، يولاندا دياز، بالمرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، يحيى السنوار، إذ يدعون كلهم إلى إقامة دولة إرهابية إسلامية فلسطينية من النهر إلى البحر".وأكد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، في وقت سابق اليوم، أن "الاعتراف بدولة فلسطين خطوة تاريخية تتيح للفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق السلام"، مشيرًا إلى أن إسبانيا تنضم لأكثر من 140 دولة تعترف بفلسطين دولة مستقلة.وقال سانشيز، في مؤتمر صحفي، إن "إعلان الدولة الفلسطينية ليس ضرورة تاريخية فقط بل طريقة للوصول إلى السلام"، مؤكدًا أن رؤية مدريد بشأن الاعتراف بدولة فلسطين متماشية مع قرارات الأمم المتحدة وموقف الاتحاد الأوروبي.وأضاف: "لن نعترف بأي تغيير لحدود 1967 دون اتفاق الإسرائيليين والفلسطينيين"، داعيًا إلى "وقف إطلاق النار في غزة وإدخال مزيد من المساعدات والإفراج عن المحتجزين".يذكر أن 8 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين وهي: بلغاريا، وبولندا، والتشيك، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، وجمهورية قبرص، والسويد.
https://sarabic.ae/20240528/أونروا-مليون-شخص-فروا-من-رفح-في-الأسابيع-الثلاثة-الماضية-1089271949.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم
وزير خارجية إسرائيل يهاجم إسبانيا ويشبه نائب رئيس وزرائها بخامنئي والسنوار
اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسباني، بالتواطؤ في التحريض على إبادة اليهود بعد اعتراف بلاده بدولة فلسطينية.
وخاطب كاتس رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، عبر حسابه على منصة "إكس"، بالقول: "أنت متواطئ في التحريض على إبادة اليهود"، مشبّهًا نائبة رئيس الوزراء الإسبانية، يولاندا دياز، بالمرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، يحيى السنوار، إذ يدعون كلهم إلى إقامة دولة إرهابية إسلامية فلسطينية من النهر إلى البحر".
وأكد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، في وقت سابق اليوم، أن "الاعتراف بدولة فلسطين خطوة تاريخية
تتيح للفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق السلام"، مشيرًا إلى أن إسبانيا تنضم لأكثر من 140 دولة تعترف بفلسطين دولة مستقلة.
وقال سانشيز، في مؤتمر صحفي، إن "إعلان الدولة الفلسطينية ليس ضرورة تاريخية فقط بل طريقة للوصول إلى السلام"، مؤكدًا أن رؤية مدريد بشأن الاعتراف بدولة فلسطين متماشية مع قرارات الأمم المتحدة وموقف الاتحاد الأوروبي.
وأضاف: "لن نعترف بأي تغيير لحدود 1967 دون اتفاق الإسرائيليين والفلسطينيين"، داعيًا إلى "وقف إطلاق النار في غزة وإدخال مزيد من المساعدات والإفراج عن المحتجزين".
يذكر أن 8 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين وهي: بلغاريا، وبولندا، والتشيك، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، وجمهورية قبرص، والسويد.