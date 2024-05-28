https://sarabic.ae/20240528/وزير-خارجية-إسرائيل-يهاجم-إسبانيا-ويشبه-نائب-رئيس-وزرائها-بخامنئي-والسنوار-1089273746.html

وزير خارجية إسرائيل يهاجم إسبانيا ويشبه نائب رئيس وزرائها بخامنئي والسنوار

وزير خارجية إسرائيل يهاجم إسبانيا ويشبه نائب رئيس وزرائها بخامنئي والسنوار

سبوتنيك عربي

اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسباني، بالتواطؤ في التحريض على إبادة اليهود بعد اعتراف بلاده بدولة فلسطينية. 28.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-28T09:19+0000

2024-05-28T09:19+0000

2024-05-28T09:19+0000

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وخاطب كاتس رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، عبر حسابه على منصة "إكس"، بالقول: "أنت متواطئ في التحريض على إبادة اليهود"، مشبّهًا نائبة رئيس الوزراء الإسبانية، يولاندا دياز، بالمرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، يحيى السنوار، إذ يدعون كلهم إلى إقامة دولة إرهابية إسلامية فلسطينية من النهر إلى البحر".وأكد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، في وقت سابق اليوم، أن "الاعتراف بدولة فلسطين خطوة تاريخية تتيح للفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق السلام"، مشيرًا إلى أن إسبانيا تنضم لأكثر من 140 دولة تعترف بفلسطين دولة مستقلة.وقال سانشيز، في مؤتمر صحفي، إن "إعلان الدولة الفلسطينية ليس ضرورة تاريخية فقط بل طريقة للوصول إلى السلام"، مؤكدًا أن رؤية مدريد بشأن الاعتراف بدولة فلسطين متماشية مع قرارات الأمم المتحدة وموقف الاتحاد الأوروبي.وأضاف: "لن نعترف بأي تغيير لحدود 1967 دون اتفاق الإسرائيليين والفلسطينيين"، داعيًا إلى "وقف إطلاق النار في غزة وإدخال مزيد من المساعدات والإفراج عن المحتجزين".يذكر أن 8 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين وهي: بلغاريا، وبولندا، والتشيك، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، وجمهورية قبرص، والسويد.

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