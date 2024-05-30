https://sarabic.ae/20240530/لافروف-موسكو-منفتحة-على-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-لكننا-نتحدث-عن-السلام-وليس-الهدنة-1089333700.html

لافروف: موسكو منفتحة على المفاوضات بشأن أوكرانيا لكننا نتحدث عن السلام وليس الهدنة

لافروف: موسكو منفتحة على المفاوضات بشأن أوكرانيا لكننا نتحدث عن السلام وليس الهدنة

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن موسكو لا تزال منفتحة على المفاوضات بشأن أوكرانيا، لكن الأمر يتعلق بالسلام وليس بالهدنة. 30.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-30T06:09+0000

2024-05-30T06:09+0000

2024-05-30T06:12+0000

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/13/1088104770_0:0:2963:1668_1920x0_80_0_0_1bac903e4f25143f57a0a92d2e5da13a.jpg

وقال لا فروف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "لقد قلنا مرارًا، بما في ذلك على أعلى المستويات، أن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات"، مضيفًا أنه"مع ذلك، من الضروري أن نفهم بوضوح أننا نتحدث عن السلام، وليس الهدنة".وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك إمكانية لتسريع عملية التسوية السياسية للوضع في أوكرانيا، أشار الوزير إلى أنه "من الناحية النظرية، نعم".مستشار سابق في البنتاغون يكشف مصير أوكرانيا إذا استمر الغرب برفض المفاوضات مع موسكووأوضح أن "حزب الحرب" يحكم في كييف، وهو يسعى على الأقل بالكلام، إلى "هزيمة" روسيا في ساحة المعركة، وفي مثل هذه الظروف، من الصعب تصور حوار حول السلام.وأضاف لافروف أن أوكرانيا فرضت حظرا قانونيا على المفاوضات مع روسيا، ابتداء من 30 سبتمبر/ أيلول 2022.وقال الرئيس بوتين، عقب نتائج المحادثات الروسية البيلاروسية، في 24 مايو الجاري، إن روسيا تنطلق من حقيقة أن شرعية فلاديمير زيلينسكي، قد انتهت.المجر: الاتحاد الأوروبي مسؤول أخلاقيا عن جر أوكرانيا إلى الصراع دون خطةوختم قائلا: "دعونا نأمل أن تظهر في أوكرانيا، عاجلا أم آجلا، قوى سياسية تهتم بمصالح الشعب. في الوقت الحالي، لا يوجد خيار آخر سوى مواصلة العملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق أهدافها".إيطاليا: الأمين العام لحلف "الناتو" رجل خطير يجب إيقافه

https://sarabic.ae/20240530/موسكو-تعتبر-تزويد-أوكرانيا-بطائرات-إف-16-تهديدا-نوويا-1089331722.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم