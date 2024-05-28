https://sarabic.ae/20240528/مستشار-سابق-في-البنتاغون-يكشف-مصير-أوكرانيا-إذا-استمر-الغرب-برفض-المفاوضات-مع-موسكو-1089293207.html
مستشار سابق في البنتاغون يكشف مصير أوكرانيا إذا استمر الغرب برفض المفاوضات مع موسكو
مستشار سابق في البنتاغون يكشف مصير أوكرانيا إذا استمر الغرب برفض المفاوضات مع موسكو
سبوتنيك عربي
أفاد مستشار البنتاغون السابق، دوغلاس ماكغريغور، بأنه قد تظهر دولة باسم جديد بدلاً من أوكرانيا إذا استمر الصراع مع روسيا. 28.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-28T18:38+0000
2024-05-28T18:38+0000
2024-05-28T18:38+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/10/1083198774_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_970f937b5abaeaa4f2ae1f110d516d29.jpg
وقال ماكغريغور خلال مقابلة: "فلاديمير زيلينسكي ليس له مستقبل، لقد انتهى. الروس لا يمزحون، إنهم جادون للغاية، وإذا تصرفنا بغباء من خلال تهديدهم، فسنرى أوكرانيا تختفي من خريطة أوروبا، وسوف يأخذ شيء آخر مكانها. ربما لن يُطلق على هذا البلد اسم أوكرانيا".وأشار ماكغريغور ،إلى أنه إذا استمر الغرب في مقاومة ورفض المفاوضات البناءة مع موسكو، فسوف يضطر (الجيش الروسي) إلى هزيمة الجيش الأوكراني والتحرك غربًا.وفي وقت سابق، أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن روسيا كان من الممكن أن تتوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا منذ فترة طويلة إذا كانت سلطات كييف تسترشد بالمصالح الوطنية، وليس بأوامر من الخارج. وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
https://sarabic.ae/20240528/ماكرون-توريد-الأسلحة-بعيدة-المدى-إلى-أوكرانيا-لا-يشكل-تصعيدا-للصراع--1089289879.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/10/1083198774_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e51377acff78ab86708162b2db65f83f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
مستشار سابق في البنتاغون يكشف مصير أوكرانيا إذا استمر الغرب برفض المفاوضات مع موسكو
أفاد مستشار البنتاغون السابق، دوغلاس ماكغريغور، بأنه قد تظهر دولة باسم جديد بدلاً من أوكرانيا إذا استمر الصراع مع روسيا.
وقال ماكغريغور خلال مقابلة: "فلاديمير زيلينسكي ليس له مستقبل، لقد انتهى. الروس لا يمزحون، إنهم جادون للغاية، وإذا تصرفنا بغباء من خلال تهديدهم، فسنرى أوكرانيا تختفي من خريطة أوروبا، وسوف يأخذ شيء آخر مكانها. ربما لن يُطلق على هذا البلد اسم أوكرانيا".
وأشار ماكغريغور ،إلى أنه إذا استمر الغرب في مقاومة ورفض المفاوضات البناءة مع موسكو، فسوف يضطر (الجيش الروسي) إلى هزيمة الجيش الأوكراني والتحرك غربًا.
وفي وقت سابق، أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن روسيا كان من الممكن أن تتوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا منذ فترة طويلة إذا كانت سلطات كييف تسترشد بالمصالح الوطنية، وليس بأوامر من الخارج.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة
، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.