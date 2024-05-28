مستشار سابق في البنتاغون يكشف مصير أوكرانيا إذا استمر الغرب برفض المفاوضات مع موسكو

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:18 GMT
17 د
كواليس السينما
الرؤية بين الرواية والسينما
08:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:03 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبيّن أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
الإشارة الفريدة في الدماغ ولغز اختفاء الكروموسوم
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
6 د
مساحة حرة
ماذا يعني القرار الإسرائيلي بفك الارتباط بشمال الضفة؟
12:10 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
قيادي في حماس: إسرائيل تعتقد أنها فوق القانون
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
عودة سفير السعودية إلى سوريا بعد قطيعة استمرت 12 عاما
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:18 GMT
13 د
مساحة حرة
عودة سفير السعودية إلى سوريا بعد قطيعة استمرت 12 عاما
08:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير عسكري مصري: ما تفعله إسرائيل جاء نتيجة عدم المحاسبة
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات حادث تبادل إطلاق النار بين عناصر من الجيش المصري والإسرائيلي؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
سر النجاح التطوري والحجم الصغير للكائن والجينات الكاذبة
17:34 GMT
29 د
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https://sarabic.ae/20240528/مستشار-سابق-في-البنتاغون-يكشف-مصير-أوكرانيا-إذا-استمر-الغرب-برفض-المفاوضات-مع-موسكو-1089293207.html
مستشار سابق في البنتاغون يكشف مصير أوكرانيا إذا استمر الغرب برفض المفاوضات مع موسكو
مستشار سابق في البنتاغون يكشف مصير أوكرانيا إذا استمر الغرب برفض المفاوضات مع موسكو
سبوتنيك عربي
أفاد مستشار البنتاغون السابق، دوغلاس ماكغريغور، بأنه قد تظهر دولة باسم جديد بدلاً من أوكرانيا إذا استمر الصراع مع روسيا. 28.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-28T18:38+0000
2024-05-28T18:38+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ماكغريغور خلال مقابلة: "فلاديمير زيلينسكي ليس له مستقبل، لقد انتهى. الروس لا يمزحون، إنهم جادون للغاية، وإذا تصرفنا بغباء من خلال تهديدهم، فسنرى أوكرانيا تختفي من خريطة أوروبا، وسوف يأخذ شيء آخر مكانها. ربما لن يُطلق على هذا البلد اسم أوكرانيا".وأشار ماكغريغور ،إلى أنه إذا استمر الغرب في مقاومة ورفض المفاوضات البناءة مع موسكو، فسوف يضطر (الجيش الروسي) إلى هزيمة الجيش الأوكراني والتحرك غربًا.وفي وقت سابق، أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن روسيا كان من الممكن أن تتوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا منذ فترة طويلة إذا كانت سلطات كييف تسترشد بالمصالح الوطنية، وليس بأوامر من الخارج. وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
https://sarabic.ae/20240528/ماكرون-توريد-الأسلحة-بعيدة-المدى-إلى-أوكرانيا-لا-يشكل-تصعيدا-للصراع--1089289879.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

مستشار سابق في البنتاغون يكشف مصير أوكرانيا إذا استمر الغرب برفض المفاوضات مع موسكو

18:38 GMT 28.05.2024
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة
إطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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تابعنا عبر
أفاد مستشار البنتاغون السابق، دوغلاس ماكغريغور، بأنه قد تظهر دولة باسم جديد بدلاً من أوكرانيا إذا استمر الصراع مع روسيا.
وقال ماكغريغور خلال مقابلة: "فلاديمير زيلينسكي ليس له مستقبل، لقد انتهى. الروس لا يمزحون، إنهم جادون للغاية، وإذا تصرفنا بغباء من خلال تهديدهم، فسنرى أوكرانيا تختفي من خريطة أوروبا، وسوف يأخذ شيء آخر مكانها. ربما لن يُطلق على هذا البلد اسم أوكرانيا".
وأشار ماكغريغور ،إلى أنه إذا استمر الغرب في مقاومة ورفض المفاوضات البناءة مع موسكو، فسوف يضطر (الجيش الروسي) إلى هزيمة الجيش الأوكراني والتحرك غربًا.
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، متحدثا للصحفيين في جنوب فرنسا، 1 سبتمبر/ أيلول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
ماكرون: توريد الأسلحة بعيدة المدى إلى أوكرانيا لا يشكل تصعيدا للصراع
17:26 GMT
وفي وقت سابق، أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن روسيا كان من الممكن أن تتوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا منذ فترة طويلة إذا كانت سلطات كييف تسترشد بالمصالح الوطنية، وليس بأوامر من الخارج.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
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