https://sarabic.ae/20240530/الاتحاد-الأوروبي-يعمل-على-معاقبة-المجر-لامتناعها-عن-دعم-كييف-1089353304.html
الاتحاد الأوروبي يعمل على "معاقبة" المجر لامتناعها عن دعم كييف
الاتحاد الأوروبي يعمل على "معاقبة" المجر لامتناعها عن دعم كييف
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأن عددا من دول الاتحاد الأوروبي تخطط "لمعاقبة" المجر لامتناعها عن تقديم المساعدة لكييف، لمنع ممثليها من شغل مناصب وزارية رفيعة في... 30.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-30T14:08+0000
2024-05-30T14:08+0000
2024-05-30T14:08+0000
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل نقلا عن 3 دبلوماسيين لم تذكر أسماءهم: "بعد أن سئموا العرقلة المستمرة التي يفرضها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان تجاه أوكرانيا، يخطط زملاؤه من زعماء الاتحاد الأوروبي لمعاقبته من خلال منح بلاده منصبا وزاريا منخفض المستوى في المفوضية الأوروبية المقبلة".وأشارت صحيفة "بوليتيكو" إلى أن الزعماء الأوروبيين يشعرون بالانزعاج على نحو متزايد بسبب تأخيره في فرض عقوبات على روسيا ومقاومته تسليم المساعدات إلى أوكرانيا.وفي وقت سابق، أفيد بأن الاتحاد الأوروبي وافق على قرار بتخصيص خمسة مليارات يورو لصندوق "السلام الأوروبي" لتمويل المساعدة العسكرية لأوكرانيا لعام 2024.وأشار إلى أن التمويل من الصندوق سيتم استخدامه لتقديم المساعدة الفتاكة وغير الفتاكة إلى كييف، وكذلك لتدريب الجيش الأوكراني.وفي وقت سابق، ذكرت "بلومبرغ"، نقلا عن مصادر، أن المجر تمنع دول الاتحاد الأوروبي من التوصل إلى اتفاق يسمح ببدء المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الكتلة.وذكرت صحيفة "بوليتيكو"، نقلا عن مسؤولين، أن دول الاتحاد الأوروبي تخشى أن المجر قد تمنع الاستخدام من الدخل الوارد من الأصول المجمدة الروسية، والتي ينبغي توجيهها لدعم أوكرانيا من خلال صندوق "السلام الأوروبي" (EPF).وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن الاتحاد الأوروبي يتحمل مسؤولية أخلاقية عن جر أوكرانيا إلى الصراع الأوكراني من دون تزويده بخطة واضحة.وتابع: "نحن مسؤولون أخلاقيا عن جر أوكرانيا إلى هذا الصراع من خلال الوعد بتقديم الدعم دون خطة واضحة، وإذا واصلنا بهذه الروح، وفي هذه الظروف فإن المفاوضات بشأن عضويتها تعتبر سابقة لأوانها. علينا أولاً توضيح حدودها وعدد سكانها".رئيس الوزراء المجري: لم أر قط مثل عدم المسؤولية الذي يحدث في أوروبابلغاريا والمجر يؤكدان على أن إرسال الناتو قوات إلى كييف "لن يؤدي إلى حل الصراع"
https://sarabic.ae/20240530/المجر-خطط-الناتو-بالسماح-لأوكرانيا-بضرب-الأراضي-الروسية-جنون-1089350316.html
https://sarabic.ae/20240529/المجر-الاتحاد-الأوروبي-مسؤول-أخلاقيا-عن-جر-أوكرانيا-إلى-الصراع-دون-خطة-1089325995.html
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روسيا, المجر, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, المجر, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
الاتحاد الأوروبي يعمل على "معاقبة" المجر لامتناعها عن دعم كييف
أفادت وسائل إعلام غربية بأن عددا من دول الاتحاد الأوروبي تخطط "لمعاقبة" المجر لامتناعها عن تقديم المساعدة لكييف، لمنع ممثليها من شغل مناصب وزارية رفيعة في المفوضية الأوروبية.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل نقلا عن 3 دبلوماسيين لم تذكر أسماءهم: "بعد أن سئموا العرقلة المستمرة التي يفرضها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان تجاه أوكرانيا، يخطط زملاؤه من زعماء الاتحاد الأوروبي لمعاقبته من خلال منح بلاده منصبا وزاريا منخفض المستوى في المفوضية الأوروبية المقبلة".
وأشارت صحيفة "بوليتيكو" إلى أن الزعماء الأوروبيين يشعرون بالانزعاج على نحو متزايد بسبب تأخيره في فرض عقوبات على روسيا ومقاومته تسليم المساعدات إلى أوكرانيا.
وفي وقت سابق، أفيد بأن الاتحاد الأوروبي وافق على قرار بتخصيص خمسة مليارات يورو لصندوق "السلام الأوروبي" لتمويل المساعدة العسكرية لأوكرانيا لعام 2024.
وأشار إلى أن التمويل من الصندوق سيتم استخدامه لتقديم المساعدة الفتاكة وغير الفتاكة إلى كييف، وكذلك لتدريب الجيش الأوكراني.
بدوره قال وزير الخارجية البلجيكي آجا لبيب، في وقت لاحق، إن المجر، خلال اجتماع رؤساء وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، تواصل عرقلة تخصيص خمسة مليارات يورو لتمويل المساعدة العسكرية لأوكرانيا، والوضع في الاجتماع متوتر.
وفي وقت سابق، ذكرت "بلومبرغ"، نقلا عن مصادر، أن المجر تمنع دول الاتحاد الأوروبي من التوصل إلى اتفاق يسمح ببدء المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الكتلة.
وذكرت صحيفة "بوليتيكو"، نقلا عن مسؤولين، أن دول الاتحاد الأوروبي تخشى أن المجر قد تمنع الاستخدام من الدخل الوارد من الأصول المجمدة الروسية، والتي ينبغي توجيهها لدعم أوكرانيا من خلال صندوق "السلام الأوروبي" (EPF).
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن الاتحاد الأوروبي يتحمل مسؤولية أخلاقية
عن جر أوكرانيا إلى الصراع الأوكراني من دون تزويده بخطة واضحة.
وقال أوربان خلال مقابلة: "السؤال الأول هو ما إذا كانت أوكرانيا ستوجد كدولة قابلة للحياة في المستقبل، نظراً للدمار الذي أحدثته الحرب".
وتابع: "نحن مسؤولون أخلاقيا عن جر أوكرانيا إلى هذا الصراع من خلال الوعد بتقديم الدعم دون خطة واضحة، وإذا واصلنا بهذه الروح، وفي هذه الظروف فإن المفاوضات بشأن عضويتها تعتبر سابقة لأوانها. علينا أولاً توضيح حدودها وعدد سكانها".