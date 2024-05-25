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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240525/بلغاريا-والمجر-يؤكدان-على-أن-إرسال-الناتو-قوات-إلى-كييف-لن-يؤدي-إلى-حل-الصراع--1089209995.html
بلغاريا والمجر يؤكدان على أن إرسال الناتو قوات إلى كييف "لن يؤدي إلى حل الصراع"
بلغاريا والمجر يؤكدان على أن إرسال الناتو قوات إلى كييف "لن يؤدي إلى حل الصراع"
سبوتنيك عربي
ذكر الرئيس البلغاري رومين راديف، والرئيس المجري تاماس سزويوك، أن تزويد كييف بأسلحة جديدة وإرسال قوات الناتو إلى أوكرانيا لن يؤدي إلى حل للصراع. 25.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-25T20:46+0000
2024-05-25T20:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال راديف عقب اجتماعه مع نظيره المجري في بودابست، أنه "نحن مقتنعون بأنه من الضروري إيجاد أدوات دبلوماسية (حل الصراع) في أقرب وقت ممكن، وهذا لن يحدث عن طريق إرسال المزيد من الأسلحة، وعن طريق إرسال قوات من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا". وفي وقت سابق من يوم الخميس، صرح راديف بالفعل أن الوقت قد حان لحل الصراع في أوكرانيا دبلوماسيا. وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
https://sarabic.ae/20240525/جندي-أوكراني-القوات-الروسية-بدأت-في-مهاجمة-مواقع-القوات-المسلحة-الأوكرانية-أكثر-من-ذي-قبل-1089209738.html
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روسيا
روسيا

بلغاريا والمجر يؤكدان على أن إرسال الناتو قوات إلى كييف "لن يؤدي إلى حل الصراع"

20:46 GMT 25.05.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورلرئيس البلغاري رومين راديف
لرئيس البلغاري رومين راديف - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev
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ذكر الرئيس البلغاري رومين راديف، والرئيس المجري تاماس سزويوك، أن تزويد كييف بأسلحة جديدة وإرسال قوات الناتو إلى أوكرانيا لن يؤدي إلى حل للصراع.
وقال راديف عقب اجتماعه مع نظيره المجري في بودابست، أنه "نحن مقتنعون بأنه من الضروري إيجاد أدوات دبلوماسية (حل الصراع) في أقرب وقت ممكن، وهذا لن يحدث عن طريق إرسال المزيد من الأسلحة، وعن طريق إرسال قوات من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا".

وبدوره دعا سزويوك أيضًا إلى حل دبلوماسي للصراع في أوكرانيا.

طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جندي أوكراني: القوات الروسية بدأت في مهاجمة مواقع القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من ذي قبل
19:54 GMT
وفي وقت سابق من يوم الخميس، صرح راديف بالفعل أن الوقت قد حان لحل الصراع في أوكرانيا دبلوماسيا.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفحأمس, 22:00 GMT
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