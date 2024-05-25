https://sarabic.ae/20240525/بلغاريا-والمجر-يؤكدان-على-أن-إرسال-الناتو-قوات-إلى-كييف-لن-يؤدي-إلى-حل-الصراع--1089209995.html
بلغاريا والمجر يؤكدان على أن إرسال الناتو قوات إلى كييف "لن يؤدي إلى حل الصراع"
بلغاريا والمجر يؤكدان على أن إرسال الناتو قوات إلى كييف "لن يؤدي إلى حل الصراع"
سبوتنيك عربي
ذكر الرئيس البلغاري رومين راديف، والرئيس المجري تاماس سزويوك، أن تزويد كييف بأسلحة جديدة وإرسال قوات الناتو إلى أوكرانيا لن يؤدي إلى حل للصراع. 25.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-25T20:46+0000
2024-05-25T20:46+0000
2024-05-25T20:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال راديف عقب اجتماعه مع نظيره المجري في بودابست، أنه "نحن مقتنعون بأنه من الضروري إيجاد أدوات دبلوماسية (حل الصراع) في أقرب وقت ممكن، وهذا لن يحدث عن طريق إرسال المزيد من الأسلحة، وعن طريق إرسال قوات من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا". وفي وقت سابق من يوم الخميس، صرح راديف بالفعل أن الوقت قد حان لحل الصراع في أوكرانيا دبلوماسيا. وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
https://sarabic.ae/20240525/جندي-أوكراني-القوات-الروسية-بدأت-في-مهاجمة-مواقع-القوات-المسلحة-الأوكرانية-أكثر-من-ذي-قبل-1089209738.html
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روسيا
بلغاريا والمجر يؤكدان على أن إرسال الناتو قوات إلى كييف "لن يؤدي إلى حل الصراع"
ذكر الرئيس البلغاري رومين راديف، والرئيس المجري تاماس سزويوك، أن تزويد كييف بأسلحة جديدة وإرسال قوات الناتو إلى أوكرانيا لن يؤدي إلى حل للصراع.
وقال راديف عقب اجتماعه مع نظيره المجري في بودابست، أنه "نحن مقتنعون بأنه من الضروري إيجاد أدوات دبلوماسية (حل الصراع) في أقرب وقت ممكن، وهذا لن يحدث عن طريق إرسال المزيد من الأسلحة، وعن طريق إرسال قوات من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا".
وبدوره دعا سزويوك أيضًا إلى حل دبلوماسي للصراع في أوكرانيا.
وفي وقت سابق من يوم الخميس، صرح راديف بالفعل أن الوقت قد حان لحل الصراع في أوكرانيا دبلوماسيا.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.