https://sarabic.ae/20240526/رئيس-الوزراء-المجري-لم-أر-قط-مثل-عدم-المسؤولية-الذي-يحدث-في-أوروبا--1089230146.html

رئيس الوزراء المجري: لم أر قط مثل عدم المسؤولية الذي يحدث في أوروبا

رئيس الوزراء المجري: لم أر قط مثل عدم المسؤولية الذي يحدث في أوروبا

سبوتنيك عربي

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إنه لم ير قط قدرًا أكبر من عدم المسؤولية مما حدث في أوروبا، التي تتورط في الصراع في أوكرانيا دون حساب تكلفة ذلك. 26.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-26T19:14+0000

2024-05-26T19:14+0000

2024-05-26T19:14+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال أوربان في مقابلة مع قناة "باتريوتا" على موقع يوتيوب: "إن أوروبا منخرطة في الحرب إلى الحد الذي يجعلها لا تملك حتى تقديراً للتكاليف والوسائل اللازمة لتحقيق هدفها العسكري". ووفقا له، يريد الناتو أن يصبح مشاركا في الصراع في أوكرانيا و"فرص أن يتمكن الحلف من إبعاده عن هذا محدودة، لأنهم لا يريدون أن يقتنعوا بذلك".وكتب أوربان على شبكة التواصل الاجتماعي: "في الحرب هناك دائما من يستفيد، حتى أن البعض يصبحون أثرياء للغاية، وهذا هو الحال اليوم، ولهذا السبب تدعم بروكسل الحرب، لكن الأغلبية الأوروبية تعاني دائما في الحرب". وصرح، في وقت سابق، أنه كان لديه شعور بأن بعض القرارات في بروكسل لا تصب في مصالح أوروبا، بل في مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وأشار إلى أن انتخابات البرلمان الأوروبي في الصيف يمكن أن تغير بسهولة تركيبة الزعماء الأوروبيين الذين لم يعودوا يخدمون في مناصبهم مصالح ناخبيهم. وقال أوربان أيضًا إنه يجب استبدال القيادة الحالية للاتحاد الأوروبي لأنها غير قادرة على التعامل مع مواقف الأزمات.وقال رئيس الوزراء المجري في مايو/ أيار 2022، إن مصنعي الأسلحة والمنتفعين والدوائر الاقتصادية الغربية الكبيرة، بما في ذلك الملياردير الأمريكي جورج سوروس، الذين يريدون الوصول إلى الموارد الطبيعية الروسية، مهتمون بمواصلة الصراع في أوكرانيا.

https://sarabic.ae/20240526/صحيفة-أمريكية-الأسلحة-الغربية-لم-تثبت-نفسها-في-منطقة-العمليات-الخاصة--1089228096.html

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