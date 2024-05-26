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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240526/رئيس-الوزراء-المجري-لم-أر-قط-مثل-عدم-المسؤولية-الذي-يحدث-في-أوروبا--1089230146.html
رئيس الوزراء المجري: لم أر قط مثل عدم المسؤولية الذي يحدث في أوروبا
رئيس الوزراء المجري: لم أر قط مثل عدم المسؤولية الذي يحدث في أوروبا
سبوتنيك عربي
قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إنه لم ير قط قدرًا أكبر من عدم المسؤولية مما حدث في أوروبا، التي تتورط في الصراع في أوكرانيا دون حساب تكلفة ذلك. 26.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-26T19:14+0000
2024-05-26T19:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال أوربان في مقابلة مع قناة "باتريوتا" على موقع يوتيوب: "إن أوروبا منخرطة في الحرب إلى الحد الذي يجعلها لا تملك حتى تقديراً للتكاليف والوسائل اللازمة لتحقيق هدفها العسكري". ووفقا له، يريد الناتو أن يصبح مشاركا في الصراع في أوكرانيا و"فرص أن يتمكن الحلف من إبعاده عن هذا محدودة، لأنهم لا يريدون أن يقتنعوا بذلك".وكتب أوربان على شبكة التواصل الاجتماعي: "في الحرب هناك دائما من يستفيد، حتى أن البعض يصبحون أثرياء للغاية، وهذا هو الحال اليوم، ولهذا السبب تدعم بروكسل الحرب، لكن الأغلبية الأوروبية تعاني دائما في الحرب". وصرح، في وقت سابق، أنه كان لديه شعور بأن بعض القرارات في بروكسل لا تصب في مصالح أوروبا، بل في مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وأشار إلى أن انتخابات البرلمان الأوروبي في الصيف يمكن أن تغير بسهولة تركيبة الزعماء الأوروبيين الذين لم يعودوا يخدمون في مناصبهم مصالح ناخبيهم. وقال أوربان أيضًا إنه يجب استبدال القيادة الحالية للاتحاد الأوروبي لأنها غير قادرة على التعامل مع مواقف الأزمات.وقال رئيس الوزراء المجري في مايو/ أيار 2022، إن مصنعي الأسلحة والمنتفعين والدوائر الاقتصادية الغربية الكبيرة، بما في ذلك الملياردير الأمريكي جورج سوروس، الذين يريدون الوصول إلى الموارد الطبيعية الروسية، مهتمون بمواصلة الصراع في أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20240526/صحيفة-أمريكية-الأسلحة-الغربية-لم-تثبت-نفسها-في-منطقة-العمليات-الخاصة--1089228096.html
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روسيا

رئيس الوزراء المجري: لم أر قط مثل عدم المسؤولية الذي يحدث في أوروبا

19:14 GMT 26.05.2024
© AP Photo / Omar Havanaرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2024
© AP Photo / Omar Havana
تابعنا عبر
قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إنه لم ير قط قدرًا أكبر من عدم المسؤولية مما حدث في أوروبا، التي تتورط في الصراع في أوكرانيا دون حساب تكلفة ذلك.
وقال أوربان في مقابلة مع قناة "باتريوتا" على موقع يوتيوب: "إن أوروبا منخرطة في الحرب إلى الحد الذي يجعلها لا تملك حتى تقديراً للتكاليف والوسائل اللازمة لتحقيق هدفها العسكري".
ووفقا له، يريد الناتو أن يصبح مشاركا في الصراع في أوكرانيا و"فرص أن يتمكن الحلف من إبعاده عن هذا محدودة، لأنهم لا يريدون أن يقتنعوا بذلك".
وفي وقت سابق، في 2 مايو/ أيار الجاري، صرح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن قيادة الاتحاد الأوروبي تدعم استمرار الصراع في أوكرانيا لأن البعض يستفيد منه بشكل جدي، على الرغم من أن غالبية الأوروبيين يعانون من هذا الصراع.
وكتب أوربان على شبكة التواصل الاجتماعي: "في الحرب هناك دائما من يستفيد، حتى أن البعض يصبحون أثرياء للغاية، وهذا هو الحال اليوم، ولهذا السبب تدعم بروكسل الحرب، لكن الأغلبية الأوروبية تعاني دائما في الحرب".
الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صحيفة أمريكية: الأسلحة الغربية لم تثبت نفسها في منطقة العمليات الخاصة
18:07 GMT
وقال أوربان، الذي كان يتحدث في مؤتمر العمل السياسي المحافظ في بودابست، إن عام 2024 يمكن أن يمثل نهاية الهيمنة الليبرالية الغربية لأن النظام العالمي المبني عليها قد انهار.
وصرح، في وقت سابق، أنه كان لديه شعور بأن بعض القرارات في بروكسل لا تصب في مصالح أوروبا، بل في مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وأشار إلى أن انتخابات البرلمان الأوروبي في الصيف يمكن أن تغير بسهولة تركيبة الزعماء الأوروبيين الذين لم يعودوا يخدمون في مناصبهم مصالح ناخبيهم.
وقال أوربان أيضًا إنه يجب استبدال القيادة الحالية للاتحاد الأوروبي لأنها غير قادرة على التعامل مع مواقف الأزمات.
وقال رئيس الوزراء المجري في مايو/ أيار 2022، إن مصنعي الأسلحة والمنتفعين والدوائر الاقتصادية الغربية الكبيرة، بما في ذلك الملياردير الأمريكي جورج سوروس، الذين يريدون الوصول إلى الموارد الطبيعية الروسية، مهتمون بمواصلة الصراع في أوكرانيا.
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