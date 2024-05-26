https://sarabic.ae/20240526/صحيفة-أمريكية-الأسلحة-الغربية-لم-تثبت-نفسها-في-منطقة-العمليات-الخاصة--1089228096.html
صحيفة أمريكية: الأسلحة الغربية لم تثبت نفسها في منطقة العمليات الخاصة
صحيفة أمريكية: الأسلحة الغربية لم تثبت نفسها في منطقة العمليات الخاصة
سبوتنيك عربي
كتبت صحيفة أمريكية، اليوم الأحد، أن الأسلحة الغربية لم تثبت نفسها في منطقة العمليات الخاصة. 26.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-26T18:07+0000
2024-05-26T18:07+0000
2024-05-26T18:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وتقول المادة التي نشرتها صحيفة أمريكية، أنه "وفقًا للقادة الأوكرانيين، فإن بعض الأسلحة الغربية التي تم تزويدهم بها فشلت في تحقيق أهدافهم، مما أدى إلى مقتلهم".ووفقاً للقادة الأوكرانيين ومشروع بحث عسكري مقره كييف، أثبتت بعض المقذوفات الأمريكية الموجهة بدقة والتي تم تسليمها إلى منطقة الدفاع الجوي عدم فعاليتها في ساحة المعركة لأن دقتها انخفضت بشكل كبير بسبب التدخل الروسي.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
https://sarabic.ae/20240526/ماكرون-يخشى-من-موت-أوروبا-بسبب-أوكرانيا--1089225714.html
سبوتنيك عربي
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روسيا
صحيفة أمريكية: الأسلحة الغربية لم تثبت نفسها في منطقة العمليات الخاصة
كتبت صحيفة أمريكية، اليوم الأحد، أن الأسلحة الغربية لم تثبت نفسها في منطقة العمليات الخاصة.
وتقول المادة التي نشرتها صحيفة أمريكية، أنه "وفقًا للقادة الأوكرانيين، فإن بعض الأسلحة الغربية التي تم تزويدهم بها فشلت في تحقيق أهدافهم، مما أدى إلى مقتلهم".
ووفقاً للقادة الأوكرانيين ومشروع بحث عسكري مقره كييف، أثبتت بعض المقذوفات الأمريكية الموجهة بدقة والتي تم تسليمها إلى منطقة الدفاع الجوي عدم فعاليتها في ساحة المعركة لأن دقتها انخفضت بشكل كبير بسبب التدخل الروسي.
ويشار إلى أن هذه المشكلة أجبرت الجيش الأوكراني على التوقف عن استخدام بعض الأسلحة المنقولة.
وكما ذكر في المقال، قال القائد الأعلى السابق للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، إن القذائف الغربية ساعدت نظام كييف، ولكن لفترة قصيرة فقط من الزمن.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة
، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.