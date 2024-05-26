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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240526/صحيفة-أمريكية-الأسلحة-الغربية-لم-تثبت-نفسها-في-منطقة-العمليات-الخاصة--1089228096.html
صحيفة أمريكية: الأسلحة الغربية لم تثبت نفسها في منطقة العمليات الخاصة
صحيفة أمريكية: الأسلحة الغربية لم تثبت نفسها في منطقة العمليات الخاصة
سبوتنيك عربي
كتبت صحيفة أمريكية، اليوم الأحد، أن الأسلحة الغربية لم تثبت نفسها في منطقة العمليات الخاصة. 26.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-26T18:07+0000
2024-05-26T18:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وتقول المادة التي نشرتها صحيفة أمريكية، أنه "وفقًا للقادة الأوكرانيين، فإن بعض الأسلحة الغربية التي تم تزويدهم بها فشلت في تحقيق أهدافهم، مما أدى إلى مقتلهم".ووفقاً للقادة الأوكرانيين ومشروع بحث عسكري مقره كييف، أثبتت بعض المقذوفات الأمريكية الموجهة بدقة والتي تم تسليمها إلى منطقة الدفاع الجوي عدم فعاليتها في ساحة المعركة لأن دقتها انخفضت بشكل كبير بسبب التدخل الروسي.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
https://sarabic.ae/20240526/ماكرون-يخشى-من-موت-أوروبا-بسبب-أوكرانيا--1089225714.html
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روسيا

صحيفة أمريكية: الأسلحة الغربية لم تثبت نفسها في منطقة العمليات الخاصة

18:07 GMT 26.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyالجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
كتبت صحيفة أمريكية، اليوم الأحد، أن الأسلحة الغربية لم تثبت نفسها في منطقة العمليات الخاصة.
وتقول المادة التي نشرتها صحيفة أمريكية، أنه "وفقًا للقادة الأوكرانيين، فإن بعض الأسلحة الغربية التي تم تزويدهم بها فشلت في تحقيق أهدافهم، مما أدى إلى مقتلهم".
ووفقاً للقادة الأوكرانيين ومشروع بحث عسكري مقره كييف، أثبتت بعض المقذوفات الأمريكية الموجهة بدقة والتي تم تسليمها إلى منطقة الدفاع الجوي عدم فعاليتها في ساحة المعركة لأن دقتها انخفضت بشكل كبير بسبب التدخل الروسي.
ويشار إلى أن هذه المشكلة أجبرت الجيش الأوكراني على التوقف عن استخدام بعض الأسلحة المنقولة.
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يخاطب وسائل الإعلام عقب مؤتمر مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، حول أزمة الطاقة عبر رابط فيديو، في قصر الإليزيه الرئاسي، باريس، 5 سبتمبر/ أيلول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ماكرون يخشى من "موت أوروبا" بسبب أوكرانيا
15:48 GMT

وكما ذكر في المقال، قال القائد الأعلى السابق للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، إن القذائف الغربية ساعدت نظام كييف، ولكن لفترة قصيرة فقط من الزمن.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
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