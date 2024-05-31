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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240531/الصين-تعلن-عدم-المشاركة-في-مؤتمر-السلام-السويسري-بشأن-أوكرانيا-1089372728.html
الصين تعلن عدم المشاركة في مؤتمر السلام السويسري بشأن أوكرانيا
الصين تعلن عدم المشاركة في مؤتمر السلام السويسري بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
كشفت مصادر أن الصين أبلغت حكومات البلدان الأخرى أنها لن تشارك في المؤتمر السويسري حول أوكرانيا وأن مؤتمر السلام المقرر عقده في تموز/ يونيو لا يفي بالشروط... 31.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-31T03:49+0000
2024-05-31T03:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الصين
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة قولها: "رفضت بكين الدعوة (لمؤتمر سويسرا حول السلام في أوكرانيا) لأن شروط مشاركتها لم يتم الوفاء بها".وأضافت المصادر أن رفض الصين يرجع إلى حقيقة أن روسيا لن يتم تمثيلها في المؤتمر.وفي وقت سابق، ذكرت وكالة وسائل إعلام أمريكية نقلاً عن مصادر أن البرازيل والهند قد ترسلان مسؤولين صغار للمشاركة في المؤتمر حول أوكرانيا في سويسرا، في حين أن الصين قد تقتصر مشاركتها على حضور مسؤول حكومي كبير.يشار إلى أن سويسرا ستعقد المؤتمر حول أوكرانيا في الفترة من 15 إلى 16 يونيو بالقرب من مدينة لوتسرن، ولن تشارك روسيا في المؤتمر.وأفاد فلاديمير خوخلوف، المتحدث باسم السفارة الروسية في برن، لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" بأن سويسرا لم توجه دعوة لروسيا للمشاركة في القمة حول أوكرانيا، وأن موسكو لن تشارك في أي حال.وأضاف أن الفكرة التي يروج لها المنظمون بقوة لعقد مؤتمر سلام غير مقبولة بالنسبة لروسيا، لأنها "تمثل محاولة جديدة لفرض صيغة سلام غير قابلة للتنفيذ، ولا تراعي المصالح الروسية".
https://sarabic.ae/20240530/الصين-تعلق-على-احتمالية-ترتيبها-مؤتمر-سلام-بين-روسيا-وأوكرانيا-1089356974.html
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الصين, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
الصين, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم

الصين تعلن عدم المشاركة في مؤتمر السلام السويسري بشأن أوكرانيا

03:49 GMT 31.05.2024 (تم التحديث: 03:50 GMT 31.05.2024)
© AP Photo / Selim Chtaytiرئيس الصين شي جي بينغ خلال مراسم تعيين الحكومة الجديدة في هونغ كونغ، 1 يوليو 2022
رئيس الصين شي جي بينغ خلال مراسم تعيين الحكومة الجديدة في هونغ كونغ، 1 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2024
© AP Photo / Selim Chtayti
تابعنا عبر
كشفت مصادر أن الصين أبلغت حكومات البلدان الأخرى أنها لن تشارك في المؤتمر السويسري حول أوكرانيا وأن مؤتمر السلام المقرر عقده في تموز/ يونيو لا يفي بالشروط المطلوبة لتحقيق التوافق نظرا لغياب روسيا.
موسكو - سبوتنيك. ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة قولها: "رفضت بكين الدعوة (لمؤتمر سويسرا حول السلام في أوكرانيا) لأن شروط مشاركتها لم يتم الوفاء بها".
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الصين تعلق على احتمالية ترتيبها مؤتمر سلام بين روسيا وأوكرانيا
أمس, 15:28 GMT
وأضافت المصادر أن رفض الصين يرجع إلى حقيقة أن روسيا لن يتم تمثيلها في المؤتمر.
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة وسائل إعلام أمريكية نقلاً عن مصادر أن البرازيل والهند قد ترسلان مسؤولين صغار للمشاركة في المؤتمر حول أوكرانيا في سويسرا، في حين أن الصين قد تقتصر مشاركتها على حضور مسؤول حكومي كبير.
يشار إلى أن سويسرا ستعقد المؤتمر حول أوكرانيا في الفترة من 15 إلى 16 يونيو بالقرب من مدينة لوتسرن، ولن تشارك روسيا في المؤتمر.
وأفاد فلاديمير خوخلوف، المتحدث باسم السفارة الروسية في برن، لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" بأن سويسرا لم توجه دعوة لروسيا للمشاركة في القمة حول أوكرانيا، وأن موسكو لن تشارك في أي حال.
وأضاف أن الفكرة التي يروج لها المنظمون بقوة لعقد مؤتمر سلام غير مقبولة بالنسبة لروسيا، لأنها "تمثل محاولة جديدة لفرض صيغة سلام غير قابلة للتنفيذ، ولا تراعي المصالح الروسية".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود خلال المعارك في غزة والضفة.. صورأمس, 21:27 GMTВоеннослужащие израильской армии на позиции в верхней части Галилеи на севере Израиля недалеко от границы с Ливаном - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود خلال المعارك في غزة والضفة.. صورأمس, 15:18 GMT
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