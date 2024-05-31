https://sarabic.ae/20240531/الصين-تعلن-عدم-المشاركة-في-مؤتمر-السلام-السويسري-بشأن-أوكرانيا-1089372728.html
الصين تعلن عدم المشاركة في مؤتمر السلام السويسري بشأن أوكرانيا
الصين تعلن عدم المشاركة في مؤتمر السلام السويسري بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
كشفت مصادر أن الصين أبلغت حكومات البلدان الأخرى أنها لن تشارك في المؤتمر السويسري حول أوكرانيا وأن مؤتمر السلام المقرر عقده في تموز/ يونيو لا يفي بالشروط... 31.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-31T03:49+0000
2024-05-31T03:49+0000
2024-05-31T03:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الصين
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/04/1064605154_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_3098ebe03e6d709ec8d0638d667851f4.jpg
موسكو - سبوتنيك. ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة قولها: "رفضت بكين الدعوة (لمؤتمر سويسرا حول السلام في أوكرانيا) لأن شروط مشاركتها لم يتم الوفاء بها".وأضافت المصادر أن رفض الصين يرجع إلى حقيقة أن روسيا لن يتم تمثيلها في المؤتمر.وفي وقت سابق، ذكرت وكالة وسائل إعلام أمريكية نقلاً عن مصادر أن البرازيل والهند قد ترسلان مسؤولين صغار للمشاركة في المؤتمر حول أوكرانيا في سويسرا، في حين أن الصين قد تقتصر مشاركتها على حضور مسؤول حكومي كبير.يشار إلى أن سويسرا ستعقد المؤتمر حول أوكرانيا في الفترة من 15 إلى 16 يونيو بالقرب من مدينة لوتسرن، ولن تشارك روسيا في المؤتمر.وأفاد فلاديمير خوخلوف، المتحدث باسم السفارة الروسية في برن، لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" بأن سويسرا لم توجه دعوة لروسيا للمشاركة في القمة حول أوكرانيا، وأن موسكو لن تشارك في أي حال.وأضاف أن الفكرة التي يروج لها المنظمون بقوة لعقد مؤتمر سلام غير مقبولة بالنسبة لروسيا، لأنها "تمثل محاولة جديدة لفرض صيغة سلام غير قابلة للتنفيذ، ولا تراعي المصالح الروسية".
https://sarabic.ae/20240530/الصين-تعلق-على-احتمالية-ترتيبها-مؤتمر-سلام-بين-روسيا-وأوكرانيا-1089356974.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/04/1064605154_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a147976f63365ec0c4666595e90ca718.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
الصين, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
الصين تعلن عدم المشاركة في مؤتمر السلام السويسري بشأن أوكرانيا
03:49 GMT 31.05.2024 (تم التحديث: 03:50 GMT 31.05.2024)
كشفت مصادر أن الصين أبلغت حكومات البلدان الأخرى أنها لن تشارك في المؤتمر السويسري حول أوكرانيا وأن مؤتمر السلام المقرر عقده في تموز/ يونيو لا يفي بالشروط المطلوبة لتحقيق التوافق نظرا لغياب روسيا.
موسكو - سبوتنيك
. ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة قولها: "رفضت بكين الدعوة (لمؤتمر سويسرا حول السلام في أوكرانيا) لأن شروط مشاركتها لم يتم الوفاء بها".
وأضافت المصادر أن رفض الصين يرجع إلى حقيقة أن روسيا لن يتم تمثيلها في المؤتمر.
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة وسائل إعلام أمريكية نقلاً عن مصادر أن البرازيل والهند قد ترسلان مسؤولين صغار للمشاركة في المؤتمر حول أوكرانيا في سويسرا، في حين أن الصين قد تقتصر مشاركتها على حضور مسؤول حكومي كبير.
يشار إلى أن سويسرا ستعقد المؤتمر حول أوكرانيا
في الفترة من 15 إلى 16 يونيو بالقرب من مدينة لوتسرن، ولن تشارك روسيا في المؤتمر.
وأفاد فلاديمير خوخلوف، المتحدث باسم السفارة الروسية في برن، لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" بأن سويسرا لم توجه دعوة لروسيا للمشاركة في القمة حول أوكرانيا، وأن موسكو لن تشارك في أي حال.
وأضاف أن الفكرة التي يروج لها المنظمون بقوة لعقد مؤتمر سلام غير مقبولة بالنسبة لروسيا، لأنها "تمثل محاولة جديدة لفرض صيغة سلام غير قابلة للتنفيذ، ولا تراعي المصالح الروسية".