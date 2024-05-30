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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240530/الصين-تعلق-على-احتمالية-ترتيبها-مؤتمر-سلام-بين-روسيا-وأوكرانيا-1089356974.html
الصين تعلق على احتمالية ترتيبها مؤتمر سلام بين روسيا وأوكرانيا
الصين تعلق على احتمالية ترتيبها مؤتمر سلام بين روسيا وأوكرانيا
سبوتنيك عربي
علقت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، على تصريحات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بشأن احتمالية ترتيب بكين لمؤتمر سلام بين روسيا وأوكرانيا. 30.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-30T15:28+0000
2024-05-30T15:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
الصين
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وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، إن "الصين مستعدة لمواصلة التواصل مع المجتمع الدولي لتعزيز الحل السياسي للأزمة الأوكرانية".وأضافت أن الصين تشجع كل الجهود التي تؤدي إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية، وتدعم عقد مؤتمر دولي تعترف به كل من روسيا وأوكرانيا في الوقت المناسب، بمشاركة متساوية لجميع الأطراف، لمناقشة جميع مقترحات السلام بشكل عادل.وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قال في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن موسكو تعتبر فكرة عقد مؤتمر دولي سلمي افتراضي لتسوية النزاع الأوكراني، بمشاركة كل من موسكو وكييف، استمرارا محتملا لجهود الصين لتهيئة الظروف لحل هذه الأزمة.وأوضح: "أما بالنسبة لفكرة عقد مؤتمر دولي للسلام في الوقت المناسب، بما يضمن المشاركة المتساوية لروسيا وأوكرانيا، ومناقشة جميع مبادرات السلام المتاحة، فإننا نعتبرها استمرارا لجهود بكين لتهيئة الظروف لحل المشكلة". وتابع لافروف: "إننا نتفق مع الموقف القائل بأنه من الضروري أولا القضاء على أسبابها الجذرية (للأزمة)، وضمان المصالح المشروعة لجميع الأطراف".وشدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن "الاتفاقيات المستقبلية بشأن تسوية الصراع الأوكراني يجب أن تستند إلى مبدأ الأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية مايسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240525/الخارجية-الروسية-روسيا-وأوكرانيا-بعيدتان-جدا-عن-الخطوات-العملية-للحوار-بشأن-السلام-1089189375.html
https://sarabic.ae/20240517/الصين-تهاجم-أمريكا-لإثارتها-الأزمة-الأوكرانية-وتفاقمها-وتحذر-من--دق-إسفين-بين-بكين-وأوروبا-1088935900.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الصين, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, الصين, العالم, أخبار العالم الآن

الصين تعلق على احتمالية ترتيبها مؤتمر سلام بين روسيا وأوكرانيا

15:28 GMT 30.05.2024
© AP Photo / Ng Han Guanالمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ
© AP Photo / Ng Han Guan
تابعنا عبر
علقت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، على تصريحات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بشأن احتمالية ترتيب بكين لمؤتمر سلام بين روسيا وأوكرانيا.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، إن "الصين مستعدة لمواصلة التواصل مع المجتمع الدولي لتعزيز الحل السياسي للأزمة الأوكرانية".
وأضافت أن الصين تشجع كل الجهود التي تؤدي إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية، وتدعم عقد مؤتمر دولي تعترف به كل من روسيا وأوكرانيا في الوقت المناسب، بمشاركة متساوية لجميع الأطراف، لمناقشة جميع مقترحات السلام بشكل عادل.
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قال في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن موسكو تعتبر فكرة عقد مؤتمر دولي سلمي افتراضي لتسوية النزاع الأوكراني، بمشاركة كل من موسكو وكييف، استمرارا محتملا لجهود الصين لتهيئة الظروف لحل هذه الأزمة.
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو: روسيا وأوكرانيا "بعيدتان جدا" عن الخطوات العملية للحوار بشأن السلام
25 مايو, 01:45 GMT
وأوضح: "أما بالنسبة لفكرة عقد مؤتمر دولي للسلام في الوقت المناسب، بما يضمن المشاركة المتساوية لروسيا وأوكرانيا، ومناقشة جميع مبادرات السلام المتاحة، فإننا نعتبرها استمرارا لجهود بكين لتهيئة الظروف لحل المشكلة".
وتابع لافروف: "إننا نتفق مع الموقف القائل بأنه من الضروري أولا القضاء على أسبابها الجذرية (للأزمة)، وضمان المصالح المشروعة لجميع الأطراف".
وشدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن "الاتفاقيات المستقبلية بشأن تسوية الصراع الأوكراني يجب أن تستند إلى مبدأ الأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة".
علم الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الصين تهاجم أمريكا لإثارتها الأزمة الأوكرانية وتفاقمها وتحذر من دق إسفين بين بكين وأوروبا
17 مايو, 13:15 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية مايسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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