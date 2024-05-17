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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240517/الصين-تهاجم-أمريكا-لإثارتها-الأزمة-الأوكرانية-وتفاقمها-وتحذر-من--دق-إسفين-بين-بكين-وأوروبا-1088935900.html
الصين تهاجم أمريكا لإثارتها الأزمة الأوكرانية وتفاقمها وتحذر من دق إسفين بين بكين وأوروبا
الصين تهاجم أمريكا لإثارتها الأزمة الأوكرانية وتفاقمها وتحذر من دق إسفين بين بكين وأوروبا
سبوتنيك عربي
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، اليوم الجمعة، إن "أمريكا بعقلية الحرب الباردة مسؤولة عن ظهور الأزمة الأوكرانية وتفاقمها". 17.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-17T13:15+0000
2024-05-17T13:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الصين
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وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، أمس الخميس، إن "الصين لا تستطيع تعزيز علاقاتها مع الدول الأوروبية ودعم روسيا في وقت واحد".وردا على ذلك، صرح وانغ وينبين للصحفيين: "في الواقع، تتحمل الولايات المتحدة، بعقلية الحرب الباردة، مسؤولية حتمية عن ظهور وتفاقم الأزمة الأوكرانية"، مضيفا أن:وأضاف المتحدث أن "الصين تنصح أمريكا... بعدم صب الزيت على النار، وإنما الاستمرار في القيام بشيء عملي من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240516/الخارجية-الصينية-أمريكا-تعيش-في-مأزق-بالأزمة-الأوكرانية-وموقفها-صعب-1088901199.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

الصين تهاجم أمريكا لإثارتها الأزمة الأوكرانية وتفاقمها وتحذر من دق إسفين بين بكين وأوروبا

13:15 GMT 17.05.2024
© AFP 2023 / GREG BAKERعلم الصين
علم الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
© AFP 2023 / GREG BAKER
تابعنا عبر
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، اليوم الجمعة، إن "أمريكا بعقلية الحرب الباردة مسؤولة عن ظهور الأزمة الأوكرانية وتفاقمها".
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، أمس الخميس، إن "الصين لا تستطيع تعزيز علاقاتها مع الدول الأوروبية ودعم روسيا في وقت واحد".
وردا على ذلك، صرح وانغ وينبين للصحفيين: "في الواقع، تتحمل الولايات المتحدة، بعقلية الحرب الباردة، مسؤولية حتمية عن ظهور وتفاقم الأزمة الأوكرانية"، مضيفا أن:
"الصين ردت على أمريكا، وطلبت من واشنطن التوقف عن توجيه أصابع الاتهام إلى بكين فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، كما أنها حذرت من محاولة دق إسفين بين بكين وأوروبا".
وأضاف المتحدث أن "الصين تنصح أمريكا... بعدم صب الزيت على النار، وإنما الاستمرار في القيام بشيء عملي من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية".
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الصينية: أمريكا تعيش في مأزق بالأزمة الأوكرانية وموقفها صعب
أمس, 14:00 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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Военнослужащие ЦВО на полигоне в тыловом районе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:39 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعرض على مصر إعادة فتح معبر رفح بمشاركة فلسطينية أمميةأمس, 21:24 GMT
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