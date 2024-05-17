https://sarabic.ae/20240517/الصين-تهاجم-أمريكا-لإثارتها-الأزمة-الأوكرانية-وتفاقمها-وتحذر-من--دق-إسفين-بين-بكين-وأوروبا-1088935900.html
الصين تهاجم أمريكا لإثارتها الأزمة الأوكرانية وتفاقمها وتحذر من دق إسفين بين بكين وأوروبا
الصين تهاجم أمريكا لإثارتها الأزمة الأوكرانية وتفاقمها وتحذر من دق إسفين بين بكين وأوروبا
سبوتنيك عربي
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، اليوم الجمعة، إن "أمريكا بعقلية الحرب الباردة مسؤولة عن ظهور الأزمة الأوكرانية وتفاقمها". 17.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-17T13:15+0000
2024-05-17T13:15+0000
2024-05-17T13:15+0000
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وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، أمس الخميس، إن "الصين لا تستطيع تعزيز علاقاتها مع الدول الأوروبية ودعم روسيا في وقت واحد".وردا على ذلك، صرح وانغ وينبين للصحفيين: "في الواقع، تتحمل الولايات المتحدة، بعقلية الحرب الباردة، مسؤولية حتمية عن ظهور وتفاقم الأزمة الأوكرانية"، مضيفا أن:وأضاف المتحدث أن "الصين تنصح أمريكا... بعدم صب الزيت على النار، وإنما الاستمرار في القيام بشيء عملي من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240516/الخارجية-الصينية-أمريكا-تعيش-في-مأزق-بالأزمة-الأوكرانية-وموقفها-صعب-1088901199.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
الصين تهاجم أمريكا لإثارتها الأزمة الأوكرانية وتفاقمها وتحذر من دق إسفين بين بكين وأوروبا
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، اليوم الجمعة، إن "أمريكا بعقلية الحرب الباردة مسؤولة عن ظهور الأزمة الأوكرانية وتفاقمها".
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، أمس الخميس، إن "الصين لا تستطيع تعزيز علاقاتها مع الدول الأوروبية ودعم روسيا في وقت واحد".
وردا على ذلك، صرح وانغ وينبين للصحفيين: "في الواقع، تتحمل الولايات المتحدة، بعقلية الحرب الباردة، مسؤولية حتمية عن ظهور وتفاقم الأزمة الأوكرانية"، مضيفا أن:
"الصين ردت على أمريكا، وطلبت من واشنطن التوقف عن توجيه أصابع الاتهام إلى بكين فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، كما أنها حذرت من محاولة دق إسفين بين بكين وأوروبا".
وأضاف المتحدث أن "الصين تنصح أمريكا... بعدم صب الزيت على النار، وإنما الاستمرار في القيام بشيء عملي من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.