https://sarabic.ae/20240531/روسيا-حول-السماح-لكييف-بضرب-مواقع-روسية-الغرب-يكذب-ويضع-ستارا-من-الدخان--1089383657.html

روسيا حول السماح لكييف بضرب مواقع روسية: الغرب يكذب ويضع ستارا من الدخان

روسيا حول السماح لكييف بضرب مواقع روسية: الغرب يكذب ويضع ستارا من الدخان

سبوتنيك عربي

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن دول الناتو تكذب عندما تتحدث عما إذا كانت سمحت لكييف بضرب الأراضي الروسية بأسلحة غربية، لافتة إلى... 31.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-31T10:24+0000

2024-05-31T10:24+0000

2024-05-31T10:24+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وكتبت زاخاروفا عبر صفحتها الخاصة على منصة "تلغرام": "بالضبط ما كانت تتحدث عنه روسيا طوال هذا الوقت، كان من الواضح أن الناتو كان يكذب ويلقي ستارًا من الدخان، ويخترع قصة من المفترض أنهم لم يقرروا بعد السماح أو عدم السماح لنظام كييف بتنفيذ ضربات باستخدام الأسلحة الغربية ضد الأراضي الروسية".وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية، صباح اليوم الجمعة، بأن البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) تلقى تعليمات بوضع توصيات دقيقة لأوكرانيا، التي من خلالها يتم تحديد الأهداف في روسيا، التي يمكن للقوات المسلحة الأوكرانية أن تضربها بالأسلحة الأمريكية.وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلا عن مسؤول في البنتاغون، أن "وزارة الدفاع الأمريكية، تلقت تعليمات بتقديم توصيات دقيقة لأوكرانيا، بشأن الأهداف التي يمكن مهاجمتها في روسيا".وأشارت الصحيفة، في تقريرها، إلى أن "وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، نقل التعليمات بشأن بنك الأهداف في روسيا، إلى قائد قوات الناتو في أوروبا، كريستوفر كافولي، الذي بدوره نقل القرار والمعلومات إلى أوكرانيا".إعلام: بايدن منح أوكرانيا الإذن سرا بضرب أهداف على الأراضي الروسية بالأسلحة الأمريكيةوفي الآونة الأخيرة، دعا السياسيون الغربيون، بشكل متزايد، للسماح للقوات المسلحة الأوكرانية، بتنفيذ ضربات على الأراضي الروسية، وقد وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، هذه الدعوة، يوم الاثنين الماضي، ووفقا له، فقد قام بعض الحلفاء بالفعل برفع هذه القيود.

https://sarabic.ae/20240531/إعلام-واشنطن-ستقدم-توصيات-لكييف-بشأن-الأهداف-التي-يمكن-ضربها-في-روسيا-1089373058.html

الولايات المتحدة الأمريكية

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