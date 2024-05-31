https://sarabic.ae/20240531/إعلام-واشنطن-ستقدم-توصيات-لكييف-بشأن-الأهداف-التي-يمكن-ضربها-في-روسيا-1089373058.html
إعلام: واشنطن ستقدم توصيات لكييف بشأن الأهداف التي يمكن ضربها في روسيا
إعلام: واشنطن ستقدم توصيات لكييف بشأن الأهداف التي يمكن ضربها في روسيا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، صباح اليوم الجمعة، بأن البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) تلقى تعليمات بوضع توصيات دقيقة لأوكرانيا، التي من خلالها يتم تحديد الأهداف... 31.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-31T04:53+0000
2024-05-31T04:53+0000
2024-05-31T04:53+0000
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وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلا عن مسؤول في البنتاغون، أن "وزارة الدفاع الأمريكية، تلقت تعليمات بتقديم توصيات دقيقة لأوكرانيا، بشأن الأهداف التي يمكن مهاجمتها في روسيا".وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام غربية بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعطى أوكرانيا، سرا، الإذن بتنفيذ ضربات بأسلحة أمريكية على أهداف في روسيا.وجاء في مقال منشور في إحدى تلك الوسائل، نقلا عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه: "أصدر الرئيس تعليماته لفريقه للتأكد من أن أوكرانيا يمكنها استخدام الأسلحة الأمريكية للتصدي في خاركوف، حتى تتمكن أوكرانيا من الانتقام من القوات الروسية، التي تهاجمهم أو تستعد لضربهم"، على حد تعبيره.وأوضح المسؤول أنه "يتحدث فقط عن الأراضي الروسية القريبة من حدود مقاطعة خاركوف".إعلام: كييف تضرب روسيا بصواريخ "ستورم شادو" بموافقة لندنوأشار المسؤول، نقلا عن صحيفة "بوليتيكو"، إلى أن "موقف البيت الأبيض من ضربات كييف في عمق روسيا، لم يتغير".وفي الآونة الأخيرة، دعا السياسيون الغربيون، بشكل متزايد، للسماح للقوات المسلحة الأوكرانية، بتنفيذ ضربات على الأراضي الروسية، وقد وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، هذه الدعوة، يوم الاثنين الماضي، ووفقا له، فقد قام بعض الحلفاء بالفعل برفع هذه القيود.
https://sarabic.ae/20240530/إعلام-بايدن-منح-أوكرانيا-الإذن-سرا-بضرب-روسيا-بالأسلحة-الأمريكية-1089369561.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام: واشنطن ستقدم توصيات لكييف بشأن الأهداف التي يمكن ضربها في روسيا
أفادت وسائل إعلام أمريكية، صباح اليوم الجمعة، بأن البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) تلقى تعليمات بوضع توصيات دقيقة لأوكرانيا، التي من خلالها يتم تحديد الأهداف في روسيا، التي يمكن للقوات المسلحة الأوكرانية أن تضربها بالأسلحة الأمريكية.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلا عن مسؤول في البنتاغون، أن "وزارة الدفاع الأمريكية، تلقت تعليمات بتقديم توصيات دقيقة لأوكرانيا، بشأن الأهداف التي يمكن مهاجمتها في روسيا".
وأشارت الصحيفة، في تقريرها، إلى أن "وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، نقل التعليمات بشأن بنك الأهداف في روسيا، إلى قائد قوات الناتو في أوروبا، كريستوفر كافولي، الذي بدوره نقل القرار والمعلومات إلى أوكرانيا".
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام غربية بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعطى أوكرانيا، سرا، الإذن بتنفيذ ضربات بأسلحة أمريكية على أهداف في روسيا.
وجاء في مقال منشور في إحدى تلك الوسائل، نقلا عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه: "أصدر الرئيس تعليماته لفريقه للتأكد من أن أوكرانيا يمكنها استخدام الأسلحة الأمريكية للتصدي في خاركوف، حتى تتمكن أوكرانيا من الانتقام من القوات الروسية، التي تهاجمهم أو تستعد لضربهم"، على حد تعبيره.
وأوضح المسؤول أنه "يتحدث فقط عن الأراضي الروسية القريبة من حدود مقاطعة خاركوف".
وأشار المسؤول، نقلا عن صحيفة "بوليتيكو"، إلى أن "موقف البيت الأبيض من ضربات كييف في عمق روسيا، لم يتغير".
وفي الآونة الأخيرة، دعا السياسيون الغربيون، بشكل متزايد، للسماح للقوات المسلحة الأوكرانية، بتنفيذ ضربات على الأراضي الروسية
، وقد وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، هذه الدعوة، يوم الاثنين الماضي، ووفقا له، فقد قام بعض الحلفاء بالفعل برفع هذه القيود.