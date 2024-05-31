https://sarabic.ae/20240531/إعلام-واشنطن-ستقدم-توصيات-لكييف-بشأن-الأهداف-التي-يمكن-ضربها-في-روسيا-1089373058.html

إعلام: واشنطن ستقدم توصيات لكييف بشأن الأهداف التي يمكن ضربها في روسيا

إعلام: واشنطن ستقدم توصيات لكييف بشأن الأهداف التي يمكن ضربها في روسيا

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، صباح اليوم الجمعة، بأن البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) تلقى تعليمات بوضع توصيات دقيقة لأوكرانيا، التي من خلالها يتم تحديد الأهداف... 31.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-31T04:53+0000

2024-05-31T04:53+0000

2024-05-31T04:53+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/02/11/1048134137_0:90:1280:810_1920x0_80_0_0_6320ebec7acb66ebe7d7ff0a7880aba7.jpg

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلا عن مسؤول في البنتاغون، أن "وزارة الدفاع الأمريكية، تلقت تعليمات بتقديم توصيات دقيقة لأوكرانيا، بشأن الأهداف التي يمكن مهاجمتها في روسيا".وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام غربية بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعطى أوكرانيا، سرا، الإذن بتنفيذ ضربات بأسلحة أمريكية على أهداف في روسيا.وجاء في مقال منشور في إحدى تلك الوسائل، نقلا عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه: "أصدر الرئيس تعليماته لفريقه للتأكد من أن أوكرانيا يمكنها استخدام الأسلحة الأمريكية للتصدي في خاركوف، حتى تتمكن أوكرانيا من الانتقام من القوات الروسية، التي تهاجمهم أو تستعد لضربهم"، على حد تعبيره.وأوضح المسؤول أنه "يتحدث فقط عن الأراضي الروسية القريبة من حدود مقاطعة خاركوف".إعلام: كييف تضرب روسيا بصواريخ "ستورم شادو" بموافقة لندنوأشار المسؤول، نقلا عن صحيفة "بوليتيكو"، إلى أن "موقف البيت الأبيض من ضربات كييف في عمق روسيا، لم يتغير".وفي الآونة الأخيرة، دعا السياسيون الغربيون، بشكل متزايد، للسماح للقوات المسلحة الأوكرانية، بتنفيذ ضربات على الأراضي الروسية، وقد وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، هذه الدعوة، يوم الاثنين الماضي، ووفقا له، فقد قام بعض الحلفاء بالفعل برفع هذه القيود.

https://sarabic.ae/20240530/إعلام-بايدن-منح-أوكرانيا-الإذن-سرا-بضرب-روسيا-بالأسلحة-الأمريكية-1089369561.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية