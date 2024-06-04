https://sarabic.ae/20240604/الكرملين-يوضح-سبب-امتناع-الدول-عن-المشاركة-في-اجتماع-سويسرا-حول-أوكرانيا--1089500126.html
الكرملين يوضح سبب امتناع الدول عن المشاركة في اجتماع سويسرا حول أوكرانيا
الكرملين يوضح سبب امتناع الدول عن المشاركة في اجتماع سويسرا حول أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن إحجام عدد من الدول عن المشاركة في اجتماع سويسرا حول أوكرانيا أمر مفهوم، مشيرًا إلى أن العديد من... 04.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-04T10:11+0000
2024-06-04T10:11+0000
2024-06-04T10:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بيسكوف للصحافيين تعليقا على رفض عدد من الدول الكبرى المشاركة في الاجتماع: "فيما يتعلق بعدم مشاركة عدد من الدول، هو موقف مفهوم تماما. الدول لا تريد المشاركة في حدث لا يوجد فيه تحديد للأهداف". دول كبيرة للمشاركة في المؤتمر بسويسرا.ووصف بيسكوف مثل هذا الاجتماع بأنه بمثابة "نشاط سخيف تماما، مثل تسلية فارغة".وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، أمس الاثنين، أنه من الصعب على الصين المشاركة في المؤتمر في سويسرا حول أوكرانيا لعدم تهيئة الظروف اللازمة.الصين تعلق على احتمالية ترتيبها مؤتمر سلام بين روسيا وأوكرانياوذكرت وسائل إعلام ألمانية، يوم الأحد، نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن السعودية لن تشارك في "مؤتمر السلام" بشأن أوكرانيا، الذي سيعقد يومي 15 و16 يونيو/ حزيران الجاري في سويسرا، نظرا لأن روسيا لن تكون مشاركة فيه.يشار إلى أن سويسرا ستعقد المؤتمر حول أوكرانيا، في الفترة من 15 إلى 16 يونيو/حزيران الجاري، بالقرب من مدينة لوتسرن، ولن تشارك روسيا في المؤتمر.وأضاف أن الفكرة التي يروج لها المنظمون بقوة لعقد مؤتمر سلام غير مقبولة بالنسبة لروسيا، لأنها "تمثل محاولة جديدة لفرض صيغة سلام غير قابلة للتنفيذ، ولا تراعي المصالح الروسية".إعلام: السعودية لن تشارك في "قمة السلام" بشأن أوكرانيا
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روسيا
الكرملين يوضح سبب امتناع الدول عن المشاركة في اجتماع سويسرا حول أوكرانيا
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن إحجام عدد من الدول عن المشاركة في اجتماع سويسرا حول أوكرانيا أمر مفهوم، مشيرًا إلى أن العديد من الدول لا ترغب في إضاعة الوقت.
وقال بيسكوف للصحافيين تعليقا على رفض عدد من الدول الكبرى المشاركة في الاجتماع: "فيما يتعلق بعدم مشاركة عدد من الدول، هو موقف مفهوم تماما. الدول لا تريد المشاركة في حدث لا يوجد فيه تحديد للأهداف". دول كبيرة للمشاركة في المؤتمر بسويسرا.
ووصف بيسكوف مثل هذا الاجتماع بأنه بمثابة "نشاط سخيف تماما، مثل تسلية فارغة".
وقال بيسكوف: "الحقيقة هي أن مناقشة الوضع في أوكرانيا دون مشاركة روسيا، هو بمثابة وضع هدف سخيف تماما، من الواضح أنه لا يوجه إلى أي نتيجة، لذلك، بالطبع، العديد من الدول لا تريد إضاعة الوقت".
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، أمس الاثنين، أنه من الصعب على الصين المشاركة
في المؤتمر في سويسرا حول أوكرانيا لعدم تهيئة الظروف اللازمة.
وأشارت ماو نينغ إلى أن الصين أكدت مرارا وتكرارا أن مؤتمر السلام يجب أن يتضمن ثلاثة عناصر مهمة: اعتراف روسيا وأوكرانيا، والمشاركة المتساوية لجميع الأطراف، والمناقشة العادلة لجميع خطط السلام.
وذكرت وسائل إعلام ألمانية، يوم الأحد، نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن السعودية لن تشارك في "مؤتمر السلام" بشأن أوكرانيا، الذي سيعقد يومي 15 و16 يونيو/ حزيران الجاري في سويسرا، نظرا لأن روسيا لن تكون مشاركة فيه.
وكتبت وكالة الأنباء الألمانية أن "المملكة العربية السعودية لا تنوي المشاركة في قمة السلام المزمعة بشأن أوكرانيا في سويسرا". وجاء في البيان أن "سبب قرار الحكومة في الرياض هو أن روسيا لن تشارك في القمة التي ستعقد يومي 15 و16 يونيو الجاري".
يشار إلى أن سويسرا ستعقد المؤتمر حول أوكرانيا
، في الفترة من 15 إلى 16 يونيو/حزيران الجاري، بالقرب من مدينة لوتسرن، ولن تشارك روسيا في المؤتمر.
وأفاد فلاديمير خوخلوف، المتحدث باسم السفارة الروسية في بيرن، لـ"سبوتنيك"، بأن سويسرا لم توجه دعوة لروسيا للمشاركة في القمة حول أوكرانيا، وأن موسكو لن تشارك في أي حال.
وأضاف أن الفكرة التي يروج لها المنظمون بقوة لعقد مؤتمر سلام غير مقبولة بالنسبة لروسيا، لأنها "تمثل محاولة جديدة لفرض صيغة سلام غير قابلة للتنفيذ، ولا تراعي المصالح الروسية".