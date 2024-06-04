https://sarabic.ae/20240604/الكرملين-يوضح-سبب-امتناع-الدول-عن-المشاركة-في-اجتماع-سويسرا-حول-أوكرانيا--1089500126.html

الكرملين يوضح سبب امتناع الدول عن المشاركة في اجتماع سويسرا حول أوكرانيا

الكرملين يوضح سبب امتناع الدول عن المشاركة في اجتماع سويسرا حول أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن إحجام عدد من الدول عن المشاركة في اجتماع سويسرا حول أوكرانيا أمر مفهوم، مشيرًا إلى أن العديد من... 04.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-04T10:11+0000

2024-06-04T10:11+0000

2024-06-04T10:11+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال بيسكوف للصحافيين تعليقا على رفض عدد من الدول الكبرى المشاركة في الاجتماع: "فيما يتعلق بعدم مشاركة عدد من الدول، هو موقف مفهوم تماما. الدول لا تريد المشاركة في حدث لا يوجد فيه تحديد للأهداف". دول كبيرة للمشاركة في المؤتمر بسويسرا.ووصف بيسكوف مثل هذا الاجتماع بأنه بمثابة "نشاط سخيف تماما، مثل تسلية فارغة".وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، أمس الاثنين، أنه من الصعب على الصين المشاركة في المؤتمر في سويسرا حول أوكرانيا لعدم تهيئة الظروف اللازمة.الصين تعلق على احتمالية ترتيبها مؤتمر سلام بين روسيا وأوكرانياوذكرت وسائل إعلام ألمانية، يوم الأحد، نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن السعودية لن تشارك في "مؤتمر السلام" بشأن أوكرانيا، الذي سيعقد يومي 15 و16 يونيو/ حزيران الجاري في سويسرا، نظرا لأن روسيا لن تكون مشاركة فيه.يشار إلى أن سويسرا ستعقد المؤتمر حول أوكرانيا، في الفترة من 15 إلى 16 يونيو/حزيران الجاري، بالقرب من مدينة لوتسرن، ولن تشارك روسيا في المؤتمر.وأضاف أن الفكرة التي يروج لها المنظمون بقوة لعقد مؤتمر سلام غير مقبولة بالنسبة لروسيا، لأنها "تمثل محاولة جديدة لفرض صيغة سلام غير قابلة للتنفيذ، ولا تراعي المصالح الروسية".إعلام: السعودية لن تشارك في "قمة السلام" بشأن أوكرانيا

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